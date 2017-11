Bamse (7) har vært savnet i fire måneder, men jakten fortsetter

Den lille Chihuahua-blandingshunden forsvant etter å ha landet på Gardermoen. SAS stoppet jakten i slutten av august, men frivillige leter fortsatt etter hunden, og har hva de omtaler som sikre observasjoner av den.

Det var i slutten av juli at det tomme buret rullet ut på bagasjebåndet til eiernes store sjokk: Lille Bamse var borte, og hadde stukket av, antagelig da buret ble løftet ut av flyet.

SAS kuttet støtten til leteaksjonen i slutten av august, skrev NRK, men frivillige har holdt på siden den gang. Primus motor er Fred Magne Skillebæk. Han kjente ikke eierne fra før, men bor i området og ville gjerne hjelpe til. Han er også den som uttaler seg på vegne av eierne, og har slett ikke gitt opp håpet om å finne hunden igjen.

Sikre observasjoner



– Bikkja er live. Det var en periode hvor vi glapp den. Da kulda kom, var sporene etter den borte en stund, men nå er den observert på vestsiden av flyplassen, sier han til VG.

– Det er helt sikre observasjoner av hunden?

– Ja, både visuelt og sporhunder som har markert. Det er tre observasjoner på vestsiden bare den siste måneden. Det er ikke så langt unna bebyggelse, men der vi har sett spor etter den i det siste er nede i en dal, hvor vi stusser litt på at den befinner seg. Vi tror Bamse har blitt veldig sky. Det som skjer med en hund som forsvinner i panikk er at overlevelsesinstinktet slår inn. Da vil den passe seg for alt, og det krever mye tid og riktig metode for å gjenvinne dens tillit.

Skillebæk tror Bamse hadde stor tilgang på mat, i området er det mange som setter ut mat til til rådyr og rev, og han tror hunden har forsynt seg av dette.

Han mener det er viktig å finne hunden igjen før en eventuell sprengkulde kommer.

– Mye snø er heller ikke bra. Men vi regner med at han har funnet seg steder hvor han har tilgang på varme.

– Hvor mange er med?

– Vi er vel en 5–6 faste som leter. Men det skal ikke knipses mye i fingrene før vi er flere.

SAS avsluttet innsatsen med Bamse i slutten av august, og tilbød eierne 20.000. Det takket de nei til.

– I stedet samlet vi inn privat 20.000. Dette for at SAS eventuelt kan ansvarliggjøres senere hvis hunden kommer tilbake.

– Ingen jakthund



VETERINÆR: Torill Moseng. Foto: Roger Neumann , VG

Torill Moseng, veterinær og president i Den norske veterinærforening, sier hun føler veldig med eierne.

– Vi som er hundeeiere vet selv hvor forferdelig det er å miste noen, sier Moseng og legger til:

– Jeg skal ikke si at den ikke kan overleve, det er utrolig hva slags instinkter en slik hund kan få. Har den fått ly for vær og vind, og fått seg næring kan den ha overlevd. Og man kan heller ikke bort fra at noen har tatt den inn og tatt vare på den.

– Men, dette er ingen jakthund som er god på å jage bytte og få seg mat på egen hånd. Den er avhengig av mennesker, og vant til å få maten servert. Nå som vi går vinteren i møte er det vanskelig for en eierløs hund å overleve.

– Hva kan være farer for Bamse ute i skogen?

– Den kan ha blitt tatt av andre dyr, det er ulv i området. Ulv tar hunder så store som elghunder, og fuglehunder. Rev og gaupe kan også være farlig for en slik hund.

– Hvis man skal være optimister, hva KAN Bamse ha overlevd av i skogen?

– Med litt hell kan den spise smågnagere, og matrester kastet som søppel. Denne maten er ikke optimal mat for hunder, men den kan kanskje overleve. En hund trenger næring som er tilpasset dem, ellers vil immunforsvaret svekkes.