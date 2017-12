Omarosa Manigault om hvorfor hun slutter hos Trump: – Har sett ting som har opprørt meg

Omarosa Manigault (43) snakker i gåter om hvorfor hun brått sluttet som rådgiver for president Donald Trump (71) denne uken.

– Jeg har sett ting som har gjort at jeg har følt ubehag. Mye av det jeg har vært vitne til det siste året, har jeg vært svært uenig i, uttalte Manigault på TV-showet «Good Morning America» onsdag.

43-åringen har kjent Donald Trump sier hun var med i hans aller første runde av realityserien «The Apprentice» i 2004. I januar i år ble hun hyret til jobben i Det hvite hus.

For to dager siden ble det imidlertid kjent at Manigault slutter. Anonyme kilder har uttalt til amerikanske medier at hun fikk sparken, og at hun ble fysisk eskortert ut av presidentbygget. Manigault hevder hun selv sa opp etter en samtale med stabssjef John Kelly (67).

GAMLE KJENTE: Omarosa Manigault og Donald Trump under et møte i Washington i februar. Foto: AFP

– John Kelly og jeg hadde en åpen og direkte diskusjon om visse bekymringer jeg har valgt å legge frem. Som et resultat av det, sa jeg opp, forklarer Manigault.

Selv om 43-åringen unnalter å gå i detaljer nå, tyder alt på at hun kommer til å lette på sløret når hun mener tiden er inne.

REALITYKJENDIS: Omarosa manigault. Foto: AP

– Når jeg forteller historien min, som den eneste afroamerikanske kvinnen i Det hvite hus, som senior-stabsmedlem og assistent til presidenten, vil det komme frem at jeg har sett ting som har opprørt meg, og som har gått sterkt inn på meg følelsesmessig. Ting som har påvirket mitt folk og mine omgivelser. Og når jeg kan fortelle denne historien, vil det være en oppsiktsvekkende historie, som jeg vet verden vil høre, sier Manigault.

Hun skal ha vært blant de desidert best betalte i Trump-administrasjonen.

Trump har gått ut på Twitter og takket Manigault for innsatsen:

Manigault bekrefter i TV-intervjuet at hun har fått begrenset tilgang til enkelte områder i Det hvite hus. Hun forsikrer imidlertid at hun blir værende i Trumps rådgiverpanel frem til 20. januar.

Etter at hun var med i «The Apprentice», har Manigault vært med i oppfølgeren «Celebrity Apprentice» og en rekke andre realityserier. Gjentatte ganger har hun figurert på verstinglister over upopulære realitykjendiser.

