Dikt om Mannen og Lothepus går sin seiersgang på Facebook

Da Lothepus tilbød seg å hjelpe til med å sprenge fjellet Mannen, fikk dikteren Arne Torget inspirasjon til sitt nye verk.

Så skjedde det altså igjen. Farenivået på fjellet Mannen ble hevet til rødt, lokalbefolkningen ble evakuert, og folk over hele landet ventet i spenning.

Skulle Veslemannen endelig falle? Nei, ikke denne gangen heller.

Tålmodighetsprøven i Rauma kommune har ført til mange kreative løsningsforslag. Sjefgeolog Lars Harald Blikra må ofte forklare hvorfor man ikke bare sprenger det ustabile fjellpartiet med vannbomber, dynamitt og jagerfly.



Tirsdag tilbød rikskjendisen og skytebasen Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, sin assistanse.

– Det er bare å bruke nok sprengstoff, sa han til VG.

– Så for meg Lothepus lade dynamitten



Én av dem som fikk med seg tilbudet fra Lothepus, var dikteren Arne Torget fra Kvinnherad.



GJENGANGER: Beboerne under fjellområdet Mannen har gjentatte ganger blitt evakuert på grunn av høy rasfare.



Tirsdag delte han diktet «LOTHEPUS OG MANNEN» på Facebook - og fikk enorm respons. Innlegget har nå blitt likt nesten 2.000 ganger og delt nesten 800.

– Jeg så for meg at Lothepus, en handlekraftig og kul friskus, løp opp på fjellet for å lade dynamitten. Da kom diktet på 3 minutter, sier Torget til VG.

Her er diktet (gjengitt med forfatterens tillatelse):



MANNEN OG LOTHEPUS

Han er jysla seig, denne Mannen

Så no har dei kopla inn sjølve Alfahannen!

Vil me no sjå at sjølvaste Lothepus

Får gjera Mannen om til ein haug med grus?



Då vil det bli raus omgang med dynamitten Sannsynlegvis ei ladning på storleik med Monolitten.

På eit blunk vil ladninga vera klar

Og Lothepus kveikjer lunta med sigar.

Då kjem heile Mannen til å eksplo-faen-meg-dera

Så dei høyrer smellen over heile verda.

Heile Mannen kjem til å knea

-får håpa ikkje Trumpen trur det er Nord Korea!

Heile nuten kjeme å løsna i eit lass

Og kjem til å landa som steinrøys på Austlandet ein plass!

Mannen landa i ei utmark på ein utedass

Ferdig planert til å byggja eit palass.

Der kjem Petter Pilgård til å byggja hus

På ferdig nysprengd Lothegrus.

I Rauma står NRK og direktesende

-og lure på kva i helsiken hende?

Arne 50 år. Konsekvensutgreiar.

– Dikt kan punktere alvoret

LETTE LØSNINGER: Hvorfor kan dere ikke bare sprenge Mannen? Det spørsmålet får sjefgeolog Lars Harald Blikra (til venstre) og ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune (til høyre) titt og ofte.





Torget har tidligere kommentert nyhetsbildet i diktform for flere lokalaviser og skrev et populært dikt da Trollpikken knakk. Og nå har Torget latt seg inspirere av dramaet rundt Mannen.

– Situasjonen er jo alvorlig for de som bor i nærheten, men et spisset dikt kan punktere alvoret og spre litt humor og glede. Jeg har fått stor respekt for den tålmodige sjefsgeologen, som alltid tar seg tid til å gi gode forklaringer. Da Lothepus plutselig kom på banen, måtte jeg bare skrive noe, sier Torget.

Samboeren til Lothepus: – Jeg liker at han er litt mannemann

Lothepus: – Kult skrevet

Hovedpersonen i diktet, Lothepus, har selv delt diktet på Facebook.

EN HJELPENDE HÅND: Rikskjendis og skytebas Leif Einar Lothe, også kjent som Lothepus, lo av diktet hvor han sprenger Mannen, men begynner å bli kraftig lei av fjellformasjonen og medieoppstyret rundt.



– Jeg bare lo da jeg leste diktet. Det var kult og kjempebra skrevet. Men nå må dere faen meg gi dere med denne Mannen, sier han til VG.



Tirsdag gikk Lothepus ut mot pressekorpset som hadde slått leir ved foten av fjellet.

– Sitte der og fryse på føttene! Dere er noen jævla idioter, det kan du hilse og si, sa Lothepus til VG.

Andre kjendiser har også fått en birolle i Torgets dikt. Både Donald Trump og Petter Pilgaard er med.

– Når Lothepus sprenger fjellet, blir området en perfekt tomt for Petter Pilgaards nye hus. Og siden det er snakk om en skikkelig ladning, så kunne smellet nesten skremt Trump til å starte krig med Nord-Korea, sier Torget.

– Dette er nesten et slag Tom og Jerry-skriveri, som en tegneserie.



