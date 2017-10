Dette er kvinnene som anklager Weinstein

Etter at New York Times 5. oktober slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep film-mogulen Harvey Weinstein (65) har begått siden 1990, har mer enn 40 kvinner stått frem og fortalt at de ble forulempet av Hollywood-giganten.

Mektige Harvey Weinsteins oppførsel mot unge kvinnelige skuespillere, mens de fortsatt befant seg i startfasen av sine karrierer innenfor Hollywood og TV-bransjen, var en velkjent hemmelighet i nesten 30 år.

På en pressekonferanse fredag kveld opplyste advokat Dave Reng at en italiensk modell og skuespiller nå har anmeldt Harvey Weinstein for seksuelt overgrep på et hotellrom i 2013.

Filmregissør Quentin Tarantino, som samarbeidet med overgrepsanklagene Harvey Weinstein om «Pulp Fiction», sier han visste om kollegaens upassende oppførsel.

ANGRER: I dag angrer regissøren Quentin Tarantino på at han ikke foretok seg noe vedrørende oppførselen til Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. Dette bilder er tatt under en teaterpremiere i Los Angeles i 2007. Foto: AFP

– Det var ikke vanlig sladder. Det var noe mer. Det var ikke bare annenhånds kilder. Jeg visste at han hadde gjort noen av disse tingene, sier Tarantino til New York Times.

Kjøpte taushet



Den kjente regissøren sier han angrer på at han ikke foretok seg noe. Tarantino var ikke alene om det. «Alle» visste, men ingen – aller minst kvinnene som ble utsatt for overgrepene – våget å legge seg ut med den supermektige og meget innflytelsesrike mannen som dessuten hadde hentet hjem en drøss med Oscar-priser.

Men da New York Times publiserte nyheten om at Weinstein i flere tiår hadde betalt sine ofre for at de skulle holde kjeft og trekke tilbake anklager, brast det for en rekke kvinner som hadde holdt tilbake sinne, skam og ikke minst redsel for å bli utelukket fra det gode selskap. En etter en sto de frem.

Det startet med at skuespilleren Ashley Judd fortalte til New York Times at hun for to tiår siden ble invitert til et frokostmøte med Weinstein på rommet hans. Da han kom, var han iført badekåpe og hun ble bedt om å massere ham, forteller hun.

ENDA EN KVINNE: Advokat Gloria Allred holder opp et bilde av en ung utgave av skuespilleren Heather Kerr (56) som under en pressekonferanse fredag hevdet hun ble seksuelt trakassert av Harvey Weinstein. Foto: AFP

«Hvordan kan jeg komme meg ut av rommet så raskt som mulig uten å fornærme Harvey Weinstein?» minnes Judd at hun tenkte. Rose McGowan snakket også ut i den første saken.

Brottsjø av anklager



Deretter ramlet også Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie ut av treverket. Rosanna Arquette fulgte etter i likhet med Jessica Barth, Lena Headey, Mira Sorvino, Heather Graham, Eva Green, Lupita Amondi Nyong'o og Kate Beckinsale.

– Kvinner har snakket seg imellom om Harvey Weinstein i lang tid. Tiden er mer enn overmoden for å føre disse samtalene i full offentlighet, konkluderer Judd.

Og slik ble det. Brottsjøen av anklager ville ingen ende ta: Emma de Caunes, Angie Everhart, Minka Kelly, Claire Forlani, Romola Garai, Léa Seydoux, Cara Delevingne, Judith Godrèche, Asia Argento, Jessica Hynes, Katherine Kendall.

Flere tidligere skuespillere, tidligere ansatte i Weinsteins selskaper og andre kvinner som har møtt Hollywood-mogulen, har også stått frem: Ambra Battilana Gutierrez (modell), Lauren Sivan (journalist), Elisabeth Karlsen (produsent), Louisette Geiss (manusforfatter), Lucia Evans (tidligere skuespiller som kalte seg Lucia Stoller), Laura Madden (tidligere ansatt), Emily Nestor (tidligere ansatt), Dawn Dunning (motedesigner), Zoe Brock (modell), Tomi-Ann Roberts (professor i psykologi), Liza Campbell (forfatter) og Louise Godbold (forfatter).

Amazon-sjefen Lauren O'Connor, som tidligere var ansatt i The Weinstein Company, mener at klimaet for kvinner i selskapet var giftig. Hun oppsummerte sine erfaringer slik i en memo fra 2015:

«Jeg er en kvinne på 28 år som forsøker å skape meg et levebrød og en karriere. Harvey Weinstein er 64 år gammel, en verdensberømt mann og dette er hans selskap. Maktbalansen er slik: Meg – 0. Harvey Weinstein – 10.»

Tusenvis forteller på sosiale medier



Kampanjen #Metoo på sosiale medier, som ble opprettet på oppfordring fra skuespiller Alyssa Milano i kjølvannet av alle kjendiskvinnenes anklager mot Weinstein, har ført til at tusenvis av mennesker forteller om sine opplevelser om seksuelle overgrep og trakassering.

Etter det første New York Times-oppslaget fikk Weinstein sparken i det mektige filmselskapet han eier sammen med broren Bob Weinstein. Harvey Weinstein har benektet alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke. Men onsdag uttalte 65-åringen til pressen i Los Angeles at «alle gjør feil» og ba om en ny sjanse.