Daniel Franck og Ulrikke Døvigen selger huset for 19 millioner

Det tidligere snøbrett-esset Daniel Franck (42) og hans skuespillerkone Ulrikke Døvigen (46) selger eneboligen i Oslo. Prisantydning: 19 millioner kroner.

Eneboligen, som er et avskjermet town house midt på St.Hanshaugen i Oslo, har et bruttoareal på 364 kvadratmeter over tre plan. Boligen har fire soverom.

Overfor VG ønsker ikke Daniel Franck å kommentere hussalget annet enn at «vi har lagt noen nye planer», som Franck skriver i en epost.

Ifølge Se og Hør bladde paret opp 13 millioner kroner for praktboligen på St. Hanshaugen da den ble kjøpt i 2011. På dette tidspunktet hadde Franck og Døvigen kun kjent hverandre i få måneder.

Daniel Franck og Ulrikke Døvigen giftet seg i i et storstilt kjendisbryllup i Tønjum kirke i Lærdal i 2012. Da uttalte de også til P4 at de ønsket seg barn.

– Å få barn med Ulrikke ville være livets egen lykke, uttalte snowboardstjernen i «Mikkes superfrokost» på P4.

GODT GIFT: En rekke kjendiser var blant gjestene da Daniel Franck og Ulrikke Døvigen giftet seg i Lærdal i 2012. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Slik ble det imidlertid ikke, men Franck har fra før en datter med Vibeke Klemetsen, mens Døvigen på sin side har en datter fra sitt tidligere forhold med skuespillerkollega Mads Ousdal.

Ulrikke Døvigen er en etablert skuespillerinne som flere generasjoner barn også har opplevd som Jentungen i NRKs adventskalender «Jul på Månetoppen».

Daniel Franck driver nå egen kleskolleksjon og har for lengst lagt opp som aktiv idrettsutøver. Likevel har han helt siden han la opp trent hardt, og i februar i år sa han til VG at han trente MMA to ganger i uken.

– Hadde jeg startet tidligere, ville jeg ha satset, uttalte Franck da.

Daniel Franck vant NRK-konkurransen «Mesternes mester» i 2010.