Bygd raser mot kunstverk til 400.000 kroner

KVAM (VG) Kunst, mener ekspertene. Men i Kvam i Oppland er innbyggerne opprørt og vil ha det de bare kaller «en trestolpe, en stein og en gammeldags møkkaspreder» fjernet.

Prislappen på den omstridte installasjonen er 400.000 kroner, opplyser Eivind Slettemeås over for VG. Han er engasjert som kurator for hele Vegskilleprosjektet som det omstridte kunstprosjektet i Kvam er en del av.

– Få det fjernet, ropte forbipasserende til VG da vi besøkte Kvam søndag ettermiddag.

Kanskje er det akkurat det som skjer.

Ifølge GD skal nemlig Nord Fron-ordfører Rune Støstad ha et møte med Oppland fylkeskommune som står bak prosjektet hvor det kan bli utfallet.

– Nord-Fron kommune vil fjerne kunsten i Kvam, skriver avisen mandag.

– Nå skal vi få alle sider av denne saken på bordet, så vil vi ta stilling hva som skjer videre, sier ordfører Rune Støstad til VG.

Det omstridte kunstverket har vært et hett tema den siste tiden. GD har satt søkelys på dette prosjektet gjennom en rekke artikler.

– Vi føler at vi blir gjort narr av, sier folk i Kvam til GD.

– Er det kunst det som nå gror opp langs E6, spør avisen avisens ansvarlige redaktør i en lederartikkel.

UFERDIG: -Dette er et uferdig prosjekt og det skal bli en fontene hvor diverse elementer skal settes sammen til en fortelling om en reise som kunstnerne har vært på, sier kurator Eivind Slettemeås. Foto: JØRN PETTERSEN , VG

Installasjonen i Kvam er en del av kunstprosjektet Veiskille i regi av Oppland fylkeskommune hvor staten har gått inn med en million kroner, fylkeskommunen med 1,4 millioner kroner og hver av de fem kommunene i Gudbrandsdalen, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel med 300.000 kroner hver. Tanken bak prosjektet er at forskjellige kunstverk skal gi reisende som bruker nye E6 en god grunn til å stoppe på tettsteder man ikke lenger kjører gjennom.

– Dette er et uferdig prosjekt, og det skal bli en fontene hvor diverse elementer skal settes sammen til en fortelling om en reise som kunstnerne har vært på. Kritikken har gjort seg uangripelig i forhold til kunstverkets idé og prosess. Det er blitt en retorisk sannhet at det er et ferdig kunstverk, sier Eivind Slettemeås.

Bak kunstverket står «Fellesskapsprosjektet å fortette byen». Gruppen består av tre yngre arkitekter med Joar Nango som drivkraft. Slettemeås forteller at kunstnerne har hatt en arbeidsuke på Kvam hvor de har ønsket å invitere folk til å komme og delta i prosessen med å lage dette kunstverket.

– De ønsket å ha en form for tilstedeværelse ved å begynne å sette opp deler av kunstverket og så komme tilbake for å ferdigstille det, fortsetter Slettemeås.

– Dette har jeg ikke sansen for, det kan ikke være noe bruke penger på. «En gammeldags møkkesprader, en stor stein og en trestokk». Ikke mye å samle på, sier Tore Lyftingsmo til VG.

Han er fra Høvringen i nabokommunen Sel og er glad de slipper han noe sånt i sitt nabolag.

– Men etter å ha lest om det i avisene, ble jeg jo så nysgjerrig at jeg måtte kjøre forbi og se hva dette er for noe. Det har de i hvert fall oppnådd, sier Lyftingsmo.

Han er en av mange som gjorde nettopp dette søndag ettermiddag. I løpet av kort tid kjørte en rekke biler forbi det omstridte kunstverket. Mange stoppet opp og tok bilder. Noen ristet på hodet på hodet og kjørte videre.

– Riktignok er det ikke fullt så ille som jeg hadde trodd, men dette kommer ikke til å bli stående her lenge, sier Harald Lillegård fra Vinstra.

Sammen med kona har han tatt turen til Kvam for å ta kunsten alle snakker om nærmere i øyesyn. Begge to rister på hodet over det de ser.

– Det er mye rart de finner på nå om dagen. Dette skjønner jeg godt at de ikke vil ha her, sier Lillegård,

VEKKER OPPSIKT: Kunsten i Kvam vekker oppsikt. Jan Erik Pettersen og Bente Håkerud som er fra Oslo, men som har hytte på Kvamsfjellet, måtte ta det omstridte prosjektet i nærmere øyesyn søndag. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Jan Erik Pettersen og Bente Håkerud fra Oslo har hytte på Kvamsfjellet. De er mer positive.

– Jeg vil forsvare kunstverket. Kunst skal skape engasjement – og det har de virkelig lykkes med, sier Pettersen.

–– Jeg skjønner at folk reagerer, sier Nord-Fron-ordfører Rune Støstad.