Alex Schulman mener moren begikk det absolutte svik

Da Alex Schulman (41) skrev boken om mammaen Lisettes langvarige og ekstreme alkoholmisbruk, gråt han så mye at han ikke klarte å se dataskjermen foran seg.

Mediefenomen og forfatter Alex Schulman snakker om arbeidet med boken «Glem meg». Den handler om hans liv med en alkoholisert mor, Lisette Schulman (1951-2015).

Lisette Schulman var i likhet med sønnene Alex og Calle et kjent ansikt i Sverige: Hun markerte seg i svensk offentlighet både som programleder for SVT og som en markant stemme i det svenske næringsliv. Alex snakket aldri med moren om å gjengi hennes alkoholmisbruk i romanform..

– Jeg skrev en bok om faren min i 2007 som het «Skynda att älska» og der var hun ikke med i det hele tatt. Jeg slettet henne fra boken og historien, fordi jeg var livredd for å nevne henne. Og da ble hun så sint; hun følte seg både oversett og uelsket av sin egen sønn, som hun sa.

– Tenker du noen gang på at hun kanskje ikke ville at du skulle skrive denne boken?

– Å, ja. Jeg lever med en pågående angst på grunn av det. Jeg var i en kirke og pratet for ikke så lenge siden, om min egen barndom og boken «Glem meg». Samtidig som jeg pratet, reiste en eldre kvinne seg opp, og skrek: «Du burde skjemmes!» Hun ropte at jeg tok heder og ære over min min mors død. Hun freste av sinne. Og så gikk hun derifra, sier Schulman, og blir stille.

– Men jeg føler virkelig at jeg har rett til å fortelle denne historien. Jeg hadde ikke noe annet valg. Dette har vært viktig terapi for meg, sier han.

PROMOTERER BOKEN: Alex Schulman har gitt ut bok hvor han forteller om en vanskelig barndom. Denne uken var han i Norge. Foto: Odin Jæger , VG

Alex Schulman har vært et kjent ansikt og stemme i den svenske offentligheten i over 10 år. Karrieren startet som Se og Hør-journalist, nådeløskjendisblogger, «Paradise Hotel»-programleder og generell medieklyse.

De siste årene har han derimot gjennomgått et slags renselsesrituale fra sin mer skandaløse tabloidfortid: I dag er han i ferd med å bli et akseptert navn i den svenske kultureliten, som forfatter, avisspaltist i «Expressen» og i podcastsuksessen«Alex og Sigge» med Sigge Eklund.

Svenske Aftonbladet skrev akkurat at Alex Schulman ga seg selv en månedslønn på 348.000, og totalt tjente over fire millioner svenske kroner, i fjor.

– Det er jo bare småpenger for dere rike nordmenn? Haha. Men ja, pengene flyr, og jeg skjønner ikke helt hvor de går. Det er jo ikke bra, sier Schulman.

Men til tross for et helt liv i søkelyset er dette første gang han omtaler mammaens alkoholmisbruk.

MAKTPAR: Alex og Amanda Schulman på rød løper i 2016. Foto: Karin Törnblom / Ibl Bildbyrå

– Det er egentlig helt sykt at jeg aldri har snakket om det før. Men, samtidig: Å være medavhengig vil også si at din største drivkraft er å bevare hemmeligheten om dem som sliter med misbruk. Så jeg ble veldig god på å holde mammas hemmelighet skjult.

Sovnet i fylla som barnevakt

Schulman er gift med Amanda Schulman, som er en av Sveriges mektigste mediepersonligheter, både som sjef for mediehuset «Perfect day», motehuset «Daisy Grace» og podcaster i «Fredagspodden». Sammen har paret barna Frances, Charlie og Louie.

I en av de mest hjerteskjærende scenene i boken, overtaler Schulman kona til å la hans mor til å være barnevakt for deres førstefødte datter Charlie. Det samtidig som hun er i en av sine verste perioder med alkoholen.

Alex overbeviser kona om at det kommer til å gå helt fint, noe det selvfølgelig ikke gjør. Underveis mister de kontakt med barnevakten. I panikk setter Alex og kona seg i en taxi i full fart hjemover. Da finner de Schulmans mor sovende og full på sofaen mens datteren er borte.

Til slutt finner de datteren Charlie på det ene badegulvet, med bleien dratt av, bæsj over hele kroppen og en papirrull rullet ut over hele baderommet. Da hun ser foreldrene, holder hun umiddelbart en finger foran munnen og sier «hysj, vi må være stille, farmor sover».

– Det er ganske hjerteskjærende gjengivelser?

– Akkurat den scenen kan jeg faktisk ikke gå tilbake til. Det går helt fint at du nevner det, men jeg kan ikke snakke om det selv. Det er så ekstremt mørkt og rommer så mange dimensjoner av sorg. Det er jo det absolutte svik, sier Schulman.

– Frykter du at historien skal gjenta seg?

– Ja. Og hver gang jeg føler at historien er i ferd med å gjenta seg selv, rabler det nesten for meg, sier Schulman.

– Jeg vokste jo opp i et hjem med omsorgssvikt: De skiftet ikke trusene våre, vi dusjet nesten aldri og vi lærte oss aldri å pusset tennene våre. Vi gikk tynt kledd. I Sverige så sier en gjerne at dersom man ser barn som ofte er tynt kledd i skolegården, kan det være et tegn på at barnet ikke har foreldre som vet hvordan de skal være foreldre, sier Alex, og utdyper:

– I vinter var jeg med datteren min på skøytedag på skolen. Det var en dag fylt med forventninger og glede, vi hadde lagd kakao og livet var topp. Men da alle barna sto samlet i skolegården, kommer læreren bort til meg og sier: «Har ikke Charlie overtrekksbukser?» Og da ser jeg det: I iskulden har selvfølgelig alle barna overtrekksbukser, mens datteren min står i der i tynne, tynne jeans. Da gråt jeg i en halv dag etterpå, sier Schulman.

«La mamma sove!»

Men det er ikke kun manglende overtrekksbukser som gjør at Schulman blir dratt rett tilbake til barndommen med en alkoholisert mor: Siden hans egen mamma tilbrakte mesteparten av tiden på sitt eget soverom mens faren sa «mamma er syk», får han panikk når hans egen kone må legge seg ned på sengen.

– Jeg takler det rett og slett ikke. Jeg vokste jo opp med «mamma er syk, mamma sover» hele tiden. Så når Amanda legger seg ned med forkjølelse eller influensa, blir jeg hysterisk og krever at hun må ut av sengen. Jeg takler det ikke. Jeg blir barnet Alex igjen, som vil at moren min skal opp av sengen.

Under oppveksten var Alex' egen far hysterisk på at han og brødrene ikke skulle bråke utenfor morens soverom. Historien gjentar seg.

– Amanda tar barna på natten, mens jeg gjerne står opp med dem på morgenen. Så dersom Amanda sover en lørdag morgen, og barna bråker utenfor soverommet, blir jeg min egen far; jeg blir jeg rasende og kjefter på dem: «Mamma sover!!», brøler jeg.

– Så du behandler din egen kone som en sovende alkoholiker?

– Hehe, ja. Så da skjer det ofte at Amanda kommer ut i nitiden på morgenen og sier at jeg blir litt vel sur på barna for ingenting. Men grunnen til at jeg reagerer sånn er fordi jeg føler at alt er i ferd med å skje igjen, og da mister jeg kontrollen. Men det skal ikke skje igjen: Ingen alkoholiserte voksne som glemmer å ta vare på barna sine. Jeg orker ikke mer. Sirkelen er sluttet, det får ikke lov til å fortsette. Det kan ikke det.

Ledd av etter «Skavlan»

De største avisene i Sverige mente Alex Schulman og konas karriere var over etter et fadeseintervju hos Fredrik Skavlan.

Da Alex og Amanda Schulman var gjester i «Skavlan» i 2013, mente en rekke medier at intervjuet var så katastrofalt dårlig at de spekulerte i om Alex karriere over over.

– Jeg er fremdeles rystet over det der. Altså; både Amanda og jeg ble hånet, ledd av og latterliggjort i Sverige etter det intervjuet. Flere millioner lo av oss. Det var helt krise, sier Schulman med et smil.

– Hvordan var det å gå fra sending, uthengt som to bloggende nek?

– Da vi gikk derfra, tenkte vi «jøss, så bra det gikk!». Men da sendingen gikk på TV et par dager etterpå, så vi ikke på. Plutselig rant det inn med sms-er som «sendt er glemt!», «dere trenger ikke gråte» og «kom deg opp på sadelen igjen nå, Alex!». Da skjønte vi at det kanskje ikke var så bra likevel, ler Alex.