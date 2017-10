Han skriver som han snakker på radio. Om akkurat det som faller han inn. Om alt og ingenting.

Forrige uke kom Finn Bjelke (58) med en ny bok, «Tenåringspappa for første gang», med døtrene som ufrivillige rollemodeller og inspirasjonskilder.

– Dette er en bok som bare er basert på det jeg har opplevd som far - og på mange måter er hele boken bare en et stort unnskyld for alt det «gale» jeg har gjort. Den er absolutt skrevet i etterpåklokskapens lys, sier Bjelke til VG.

Vi møter radiomannen og forfatteren hjemme på Majostuen i Oslo sammen med eldstedatteren Kaja (22) og bonusdatter Frida (17). Familien bor bare et steinkast fra NRK-huset på Marienlyst, hvor pappa Finn for det meste lever av å «snakke om ingenting», som han selv sier.

POPULÆR RADIORØST: Finn Bjelke er kjent fra de populære radioprogrammene «Herreavdelingen» og «Pop Quiz». I høst kommer han også med bok om livet som tenåringspappa. Foto: Frode Hansen , VG

– Her er boken og den handler om deg, var beskjeden jeg fikk da han kom hjem med det første eksemplaret. Jeg kjenner meg igjen, men jeg føler meg ikke utlevert. Han skriver om meg på meg måte som gjør at jeg får en følelse av at det likevel ikke er meg han skriver om. Jeg er virkelig stolt av pappa, sier Kaja.

Det kunne blitt en trilogi om det å være pappa sett med Finn Bjelkes briller. Men de to første bøkene «Pappa for første gang» og «Småbarnspappa for første gang» ble i sin tid slått sammen til en bok.

– Det kommer nok ikke flere pappabøker fra min hånd etter denne. I så fall måtte det være noe sånt som «vegger jeg har møtt», slår Finn Bjelke fast.

Han skriver det som faller ham inn - og han skriver til han går tom. Som regel gjør han det ganske fort. Det har han gjort denne gangen også.

– På denne siste boken brukte jeg vel noe sånt som 14 dager - og da skrev jeg 7,5 timer hver dag. Egentlig er det ganske greit, fordi dette blir man ikke rik av. Timesbetalingen er sant og si ganske dårlig. Men jeg gjør jo også dette veldig mye for min egen del. Alle bøker jeg selger føler jeg er en bonus. Selger jeg to bøker er det en bonus, selger jeg to tusen er det en bonus, sier Finn Bjelke.

Det er flere «lister» i boken, som «Ting man må gjennom som tenåringspappa», «Når du blir minnet på hvorfor du ble pappa», «20 ting som gjør tenåringene flaue» eller «Det du sier og hva tenåringer hører».

– Det er helt klart den vi er mest fornøyd med, sier både far og døtre og deler gjerne litt av «visdommen»:

Far sier: – Vil du ha dessert?

Tenåringen hører: – Jeg vil at du skal bli tykk og at allevennene dine skal hate deg.



Far sier: – Hva sa du?

Tenåringen hører: – Jeg hører alt du sier, men sier bare «hva» for å irritere deg maksimalt.



Far sier: – Jeg elsker deg.

Tenåringen hører: – Men du kunne fått en firer på tentamen, da.

– Sånn i all bekjedenhet synes jeg dette er en relativt morsom bok - og de som kjøper den vil kanskje få seg en god latter over en som kanskje er enda litt mer tjukk i hue enn dem selv. Jeg tror nok de fleste som kjøper bøkene mine er kvinner - og mange sier til meg at «mannen min leser ikke bøker, men han har lest din», sier Bjelke.

Skjønt, lese bøker gjør han ikke for mye av selv, heller. Særlig ikke sine egne. Det gjelder også «Tenåringspappa for første gang».

– Jeg har vel strengt tatt ikke lest den ordentlig etter at jeg satte punktum. Ikke før jeg tidligere denne uken leste boken inn på lydbok. Jeg går så fryktelig fort lei, sier forfatteren.