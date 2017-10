Nobelprisen til Kazuo Ishiguro

Den britiske forfatteren Kazuo Ishiguro (62) vinner Nobelprisen i litteratur for 2017.

Det annonserte Den Svenska Akademiens sekretær Sara Danius i Stockholm torsdag.

Han er ifølge Cappelen Damm Forlag født i Japan i 1954, og flyttet til Storbritannia fem år gammel.

Alle Ishiguros seks romaner er oversatt til norsk, den foreløpig siste var riddereventyret «En kjempe begravd» fra 2016.

Bob Dylan vant Nobelprisen i litteratur i fjor

Romanen «Resten av dagen» mottok Bookerprisen, og ble også filmatisert med Anthony Hopkins og Emma Thompson i hovedrollene i 1993.

– En hyllest til romankunsten



Redaktør Anne Fløtaker er mindre overrasket over valget av Kazuo Ishiguro i år, enn Bob Dylan i fjor, som de også er forlaget til. Hun mener prisen er en hyllest til romankunsten.

– Jeg er fantastisk glad. Ikke minst fordi det viser at det i lengden lønner seg å satse på kvalitet og holde fast ved forfatterskap. Vi har utgitt alle Ishiguros bøker helt siden starten i 1985. Og det er spesielt gledelig at et så kresent forfatterskap med så vidt ulike bøker både treffer både kritikere og lesere og nå også Nobel-komiteen. Ishiguro har skrevet sju vektige romaner som til tross for en ytre ulikhet alle har den samme kjernen av noe dypt menneskelig, samtidig som han forteller en historie som griper tak i leseren og holder henne i et mildt og kjærlig, men i aller høyeste grad fast, grep, sier redaktøren som har møtt Ishiguro flere ganger.

– Det som nesten gleder meg aller mest er at denne tvers igjennom elskelige, oppmerksomme og beskjedne mannen får den anerkjennelsen han fortjener. Jeg er helt sikker på at prisen vil åpne forfatterskapet hans for en ny generasjon av lesere. Og jeg misunner dem som skal få lese ham nå for første gang, de har mye å se frem til.

På forhånd var den kenyanske dramatikeren Ngũgĩ wa Thiong’o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood blant forhåndsfavorittene, ifølge Sky News. Israelske Amoz Oz har også vært nevnt som favoritt, noe han har blitt tidligere år også.

Prisen har ikke gått til Norge siden 1928 da Sigrid Undset vant, selv om Jon Fosse har vært nevnt på listene til mulige vinnere de siste årene.