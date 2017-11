Beruset og sjalu Mikael Persbrandt konfronterte Fredrik Skavlan

I sin nye biografi forteller svenske Mikael Persbrandt (54) hvordan han reagerte da han fikk vite at Maria Bonnevie (44) var sammen med Fredrik Skavlan (51).

I boken «Så som jag minns det» utbroderer den svenske skuespilleren livets oppturer og ikke minst nedturer. Blant annet snakker han for første gang om hvordan sjalusien rammet ham da Maria Bonnevie, som han hadde vært sammen med fra 1998 til 2005, hadde innledet et forhold til Fredrik Skavlan.

«Stakkars Maria og Skavlan, de hadde ingen anelse om hvordan de skulle takle denne berusede gærningen på den andre siden av døren», skriver Persbrandt ifølge Aftonbladet om da han i sjalusi og raseri oppsøkte ekskjæresten hjemme i hennes leilighet.

Det hadde da gått ett år siden forholdet til Bonnevie tok slutt, fordi Persbrandt var blitt avslørt i en utroskapsaffære med Sanna Lundell, som han i dag fortsatt er sammen med. Men til tross for bruddet, tente Persbrandt på alle plugger da han hørte om Bonnevies nye romanse.

«Nyheten hugget tak i meg», skriver filmstjernen, kanskje best kjent fra «Beck».

KJÆRESTER: Fredrik Skavlan og Maria Bonnevie i Harald Eias 50-årslag i fjor. Foto: FRODE HANSEN , VG

Slapp ikke inn

Han forteller videre ifølge Aftonbladet at han ringte på døren hjemme hos Bonnevie, at han hørte Skavlans stemme innenfor leiligheten, men at det plutselig ble stille der inne. Lyset skal ha blitt slukket og musikken inne i leiligheten skrudd av.

Persbrandt skriver at Skavlan først etter lang tid kom frem til døren, uten å åpne. I stedet skal de to mennene ha blitt sittende på huk på hver sin side av døren og snakke gjennom brevluken.

Skavlan skal ha forsøkt å roe ned Persbrandt og forklart ham at de ikke kom til å åpne døren, hvorpå Persbrandt skal ha utbrutt:

«Er du ikke mann nok? Tør du ikke?»

Persbrandt skal også ha bedt Bonnevie om å stille Skavlan opp ved siden av ham, så hun kunne se forskjellen på de to.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Skavlan.

EKSPAR: Mikael Persbrandt og Maria Bonnevie i 2001. Foto: Kalle Assbring

Persbrandt ble værende utenfor døren i omtrent en time. Han beskriver seg selv i den aktuelle settingen som «et grenseløst menneske, en «stalker» og en person som totalt fornedret seg selv».

Skuespilleren skriver også at han i øyeblikket virket som en mann som totalt hadde glemt at han hadde en gravid kjæreste hjemme.

Da Persbrandt i fjor besøkte Skavlan i TV-studio, var den gamle feiden mellom de to ikke et tema.

Kunne ikke la være

Tidligere denne uken ga Persbrandt et intervju om boken til SVTs bokprogram Babel, der han sa at han kunne ikke la være å gi ut boken.

– Jeg har jo tenkt at jeg burde holde kjeft, men viljen til å fortelle og til å eie min egen historie er større enn viljen til å holde kjeft, sa Persbrandt – som ikke har lagt bånd på seg i forhold til å navngi andre kjente personer i boken.

– Jeg ville gjøre dette nakent, åpent og sårbart. Enten så skriver vi denne boken, eller så blir det ingen bok. Men det er ingen hevnbok. Den som fremstår dårlig her, er meg selv, sa Persbrandt til Babel.

I dag er Mikael Persbrandt rusfri og bor på en herregård sammen med Sanna Lundell og deres tre sønner. Skavlan og Bonnevie har også fått en datter og en sønn sammen. Førstnevnte har i tillegg tre barn fra et tidligere ekteskap.

«Så som jag minns det» er skrevet i samarbeid med den prisbelønte skjønnlitterære forfatteren Carl-Johan Vallgren. Han hadde ingen koblinger til Persbrandt på forhånd. Han forteller til Babel at han ikke hadde noe interesse av ham hverken som skuespiller eller som figur i tabloidavisene.

– Jeg kunne forholde meg nøytral da han fortalte sin historie, sier Vallgren.

I boken forteller ikke Persbrandt bare åpent om alkohol- og kokainproblemer, men også om kolleger på teaterscener og filminnspillinger.

I Norge er det Gyldendal som har rettighetene til å gi ut biografien, og den kommer på norsk i februar.

Sanna Lundell, datter til artisten Ulf Lundell, har også stått åpent frem og forklart om de store utfordringene det er å leve med en rusavhengig livspartner. Blant annet har hun i en egen programserie på TV forklart at de har gjort det slutt «sikkert 20 ganger».