Lucinda Riley misliker å bli kalt romandronning

Irske Lucinda Riley (46) selger millioner av bøker, men ser rødt når hun får merkelappen «dronningen av romantikk».

Riley, kjent for bestselgere som «Midnattsrosen», «Lavendelhagen», «Jenta på klippen» og «Den italienske jenta», slipper «Perlesøsteren» på det norske markedet 5. januar. Boken er den fjerde i serien «De Syv Søstre».

Forfatteren, som er for en ekte norgesvenn å regne, farter land og strand rundt i disse dager for å promotere boken. For få uker siden besøkte hun Tyskland, hvor hun i likhet med en rekke andre land, omtales som nettopp «dronningen av romantikk».

Da hun ble introdusert på et webinar i regi av Litlounge.tv som nettopp det, svarte 46-åringen med å late som hun ville spy.

– Kan dere være så snill å gi meg en annen tittel, sa hun smilende etter å ha stukket fingeren i halsen som for å brekke seg.

Riley mener ordet romandronning er altfor gammeldags og mer passende på den avdøde, britiske forfatteren Barbara Cartland, som døde i 2000, 99 år gammel.

– Barbara Cartland var alltid kledd i rosa, hun lå på en sjeselong og skrev bøkene sine og hadde små pelsdotter av noen hunder. Det er så absolutt ikke meg. Bare se på håret mitt! Hvis det ser ut som det tilhører dronningen av romantikk, så må jeg barbere det av. Jeg vil heller være keiserinne, fleipet Riley.

Forfatteren har en stor fanskare i Norge, og nylig rundet hun én million solgte eksemplarer bare her til lands. «Orkideens hemmelighet», den første boken som ble lansert her i 2011, førte også til et internasjonalt gjennombrudd. Siden har Riley blitt utgitt i over 40 land og solgt over ti millioner bøker på verdensbasis. I kjølvannet av suksessen har også flere av hennes tidligere romaner blitt relansert, deriblant ferske «Kjærlighetsbrevet».

Bokserien «De syv søstre» dreier seg rundt syv adoptivsøstre og deres mystiske adoptivfar. Leserne må smøre seg med tålmodighet, for det går et helt år mellom hver nye bok i serien. Mens handlingen i «Stormens Søster» i 2015 utspant seg i Norge, etter at Riley hadde tilbrakt måneder med research her, finner historien rundt «Perlesøsteren» sted i Australia og Thailand.

I Cappelen Damms månedsblad, som kommer ut om et par uker, forklarer Riley at hun hadde motforestillinger mot å reise til Australia på grunn av de enorme og farlige edderkoppene.

– Men jeg måtte overvinne frykten,, så jeg satte meg på flyet og reiste rundt i Australia for å finne de detaljene jeg hadde bruk for. Underveis forelsket jeg meg i dette komplekse og utrolige landet, sier hun.

Da hun stilte på det tyske webinaret fortalte Riley om en hendelse i Oslo for en tid tilbake. Hun er nemlig ekstremt opptatt av å måtte ha ro og fred når hun jobber. Riley forklarte til publikum at hun derfor hadde lånt et hotellrom i 50. etasje (der tok hun litt hardt i, for Oslos høyeste hotell har «bare» 37 etasjer, red.anm.). Planen var å unngå forstyrrelser utenfra. Overraskelsen var derfor stor da hun første morgenen tittet rett inn i ansiktet på en mann.

– Han satt på en skyskraper med hjelmen sin, mens jeg selv var iført svært lite. Vi vinket til hverandre, fortalte Riley til latter fra salen.

46-åringen har i disse dager postet familiebilde på Instagram, hvor hun slapper av hjemme Norfolk i England sammen med mann og barn – iført pysj (artikkelen fortsetter under bildet).

Hun innrømmet i Tyskland at det koster å tilbringe såpass mye tid borte fra familien når hun jobber med bokskriving, så juleferie er kjærkomment. Likevel ser Riley på utenlandsreisene som ferie.

– Skriving må aldri være jobb, men en lidenskap og glede. Uansett hvor hardt det er å være atskilt fra familie og barn hver gang jeg isolerer meg for å skrive et førsteutkast, så føler jeg meg velsignet. Jeg vet jeg er privilegert som kan dykke ned i det jeg elsker.

For Riley er skrivingen også terapi.

– Har jeg et problem, så skriver jeg på en måte problemet ut av verden.

Når den tyske reporteren gir henne komplimenter for at hun ser bra ut, svarer Riley:

– Tusen takk til sminken som skjuler posene under øynene, og takk til mitt travle tidsskjema for at jeg holder meg slank.