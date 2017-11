Vagina-bok kan vinne Brageprisen

«Gleden med skjeden» er solgt til 30 språk siden den kom i januar - og nå hedres den med nominasjon til den norske prestisjeprisen Brageprisen.

Den norske vaginaboken har satt fyr på den internasjonale forlagsverdenen dette året - og boken er nå solgt til 30 språk. Under bokmessen i Frankfurt nylig, var «The Wonder Down Under» - som tittelen er på engelsk - fortsatt en stor snakkis.

I dag ble nominasjonene til Brageprisen 2017 klare, og boken til legestudentene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er nominert til årets beste sakprosa sammen med blant andre Monica Kristensens «Amundsens siste reise».

I Brageprisjuryens begrunnelse for nominasjonen heter det at med «Gleden med skjeden» «formidler og tilgjengeliggjør forfatterne alle tenkelige sider ved

kvinnens underliv: «Skjeden er, som andre kroppsåpninger, en utgang, ikke bare noe du kan putte ting inn i. Ut kommer skrikende babyer, blod, slim og gørr». Juryen fremhever forfatternes «glimrende penn som både er kunnskapsrik og underholdende» og mener boken er «et litterært bidrag som bygger ned terskler og utfordrer tabu».

I forrige uke ble nominasjonene til årets Bokhandlerpris klare, og der savnet VGs kritiker Sindre Hovdenakk blant annet Mattias Faldbakkens nye roman «The Hills». Nå er Faldbakkens roman nominert til Brageprisen i klassen skjønnlitteratur - sammen med blant annet Rune Christiansens «Fanny og mysteriet i den sørgende skogen». Sistnevnte fikk terningkast 6 i VG.

Brageprisen deles i år ut for 26. gang av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Prisen deles ut 21. november.

Her er listen over de nominerte:

Sakprosa

Thomas Reinertsen Berg: «Verdensteater»

Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann: «Gleden med skjeden»

Monica Kristensen: «Amundsens siste reise»

Marte Spurkland: «Klassen»

Skjønnlitteratur

Rune Christiansen: «Fanny og mysteriet i den sørgende skogen»

Olaug Nilssen: «Tung tids tale»



Ole Robert Sunde: «Penelope er syk»

Matias Faldbakken: «The Hills»

Barne- og ungdomsbøker

Helene Guåker: «Sveiseblink»

Mari Kanstad Johnsen: «ABC»

Hilde Matre Larsen og Mari Kanstad Johnsen (ill.): «Gutt og Jente later som»

Maria Parr: «Keeperen og havet»

Lyrikk (Årets åpne klasse)

Kristin Berget: «og når det blir lyst blir det helt fantastisk»

Jo Eggen: «Ruindikt»

Cecilie Løveid: «Vandreutstillinger»

Knut Ødegård: «Tida er inne»

