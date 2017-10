Torgrim Eggen fikk terningkast 2 - truet VG-anmelder på Facebook

Forfatter Torgrim Eggen skriver følgende om VGs anmelder: «Alle jeg snakker med i det litterære liv sier at det hadde vært greit om jeg holdt hodet til Sindre Hovdenakk så lenge under vann at han sluttet å puste».

– Riktignok risikerer man å skaffe seg en del uvenner som kritiker, men dette utfallet topper jo det meste, sier VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk om innlegget Torgrim Eggen skrev på sin egen Facebookside natt til i dag.

Bakgrunnen for innlegget på Facebook er at Hovdenakk anmeldte Torgrim Eggens bok om Eirik Jensen til terningkast 2 i VG.

VG-anmelderen kalte boken et «uhemmet ukritisk partsinnlegg der klisjéene blir for mange». Hovdenakk kritiserte også spesielt Eggens beskrivelser av partene i saken; Eirik Jensen som sagakonge, Gjermund Cappelen som Gollum, samt Eggens fantasier om «isdronningen» Kristine Schilling som altså forfatteren gjerne skulle sett i lakk og lær.

Legger seg flat



Da VG ringer Torgrim Eggen om raseriutbruddet på hans åpne Facebook-side, sier han at han legger seg flat.

– Jeg har slettet innlegget, legger meg flat - og ber Sindre Hovdenakk om tilgivelse. Sånt skal ikke forekomme, sier Eggen.

– Hva var det som fikk deg til å reagere så voldsomt på Facebook?

– Jeg var vel sur og gretten. I går hadde jeg bursdag, og da jeg skulle lage bursdagskake med datteren min, ringte Dagbladet for å få den ørtende kommentaren om lakk og lær-sitatet. Jeg ble sur, og måtte beklage til journalisten etterpå, og så gikk jeg med dette gjennom hele kvelden og ja, jeg vet ikke. Det tok av, sier Eggen.

– Hvis vi leser dette bokstavelig, så truer du jo rett og slett med drukningsdød her?

– Ja, ikke sant. Og sånt skal man jo ikke drive med. Saken er at selv om jeg og Hovdenakk har meningsforskjeller, så respekterer jeg Hovdenakk. Vi skal fortsette å ha meningsforskjeller, men ikke drive med sånt tull. Så jeg vil bare beklage dypt at jeg har sagt dette, sier Eggen - som slettet innlegget da han sto opp i dag tidlig.

Ber om tilgivelse



– Dagen derpå tenker jeg at jeg ber Hovdenakk om tilgivelse og kan forsikre ham om at han lever trygt, sier Eggen.

Det var kolleger som gjorde Sindre Hovdenakk oppmerksom på innlegget, og han sier han tar det hele med ro.

– Dette er ikke akkurat noe som fratar meg nattesøvnen. Men om VG oppfatter dette som en seriøs trussel mot en av deres medarbeidere, så regner jeg med at avisen har rutiner på hva de vil foreta seg, sier Sindre Hovdenakk - som tar Eggens unnskyldning til etterretning selv om han foreløpig kun har beklaget gjennom media og ikke direkte til Hovdenakk.

Han kan ikke huske å ha mottatt noe som minner om drapstrusler tidligere.

– Det er lov å ha temperatur i en litterær debatt, og det er selvsagt også helt greit å mene at anmelderen er en idiot, noe Eggen åpenbart gjør. Men drukningsdød er ikke noe godt litterært grep.

Følger opp internt



VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken mener Eggen gikk langt over streken i Facebook-innlegget.

– Jeg er glad for at Torgrim Eggen gir Sindre Hovdenakk en uforbeholden unnskyldning i dag. Det skal være stort rom for uenighet og meningsforskjeller i litteraturen og litteraturkritikken, men det Eggen skrev i går er langt over streken. Vi har allerede vært i dialog med Kagge forlag og vil følge våre interne rutiner i oppfølgingen av saken, sier Bakke Håndlykken.