«Snømannen» på boktoppen i USA på tross av filmslakt

Mens filmen «The Snowman» flopper i USA, har pocketutgaven av Jo Nesbøs krimbok gått til topps hos gigantkjeden Barnes & Noble.

Det var knyttet store forventninger til filmatiseringen av «Snømannen» - men Hollywood-filmen har fått kjørt seg: Først ble den slaktet av norske kritikere, så totalslaktet i USA - og nå flopper filmen på kino i USA.

Filmen spilte første helgen bare inn litt over 3,4 millioner dollar og havnet på en 8. plass på listen over de mest populære filmene. Til sammenligning spilte den inn cirka 147 millioner kroner mindre enn den mest besøkte filmen, komedien «Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween», ifølge Dagens Næringsliv.

En uke senere, er ikke filmen en gang inne på topp 30 listen i USA, og på nettstedet rottentomatoes.com, som samler anmeldelser, har den en score på åtte prosent. Til sammenligning har «Blade Runner 2049» 88 prosent.

– Kjedelig at filmen ble dårlig



Det som skulle være et Hollywood-eventyr for Nesbø og hans agenter i Salomonsson agency, ble istedenfor en nedtur uten like - og gjorde at de fjernet seg mer og mer fra prosjektet.

For to uker siden ble både Jo Nesbø og agent Niclas Salomonsson fjernet fra produsentlisten til «Snømannen» på filmdatabasen Imdb.com - etter eget ønske.

SYND: Tor Jonasson i Jo Nesbøs agentur, Salomonsson Agency, synes det er kjedelig at «Snømannen» på film ble dårlig. Foto: Roger Neumann , VG

De har ikke villet kommentere selve kvaliteten på filmen, men i dag sier Tor Jonasson i Salomonsson agency at det er kjedelig at filmen ble så dårlig.

– Det er kjedelig at Tomas Alfredsson valgte å lage en film som ikke har med boken å gjøre. Det er enda mer kjedelig at han laget en dårlig film, sier Jonasson til VG.

Til topps på bestselgerliste



Men agenturet og Nesbø kan juble over at boken nå har fått en oppsving. Nå har pocketutgaven av «Snømannen» gått til topps på pocketbestselgerlisten hos bokhandlerkjeden Barnes & Noble.

– Nå som New York Times har sluttet å publisere bestselgerlister for pocket, så er denne listen blitt den viktigste. Å toppe bestselgerlisten hos Barnes & Noble, som nesten har 800 butikker rundt om i USA, er utrolig stort. Og å gjøre dette med en 10 år gammel bok, tror jeg ikke det er mange forfattere som har lykkes med, sier Jonasson - som mener de kan takke all PR-en rundt filmen for den økte interessen.

– Ja, selvfølgelig har markedsføringsapparatet rundt filmen gjort at det er blitt en stor interesse for Jo Nesbøs bøker. Jo er en stor forfatter, men nå har et helt nytt publikum også oppdaget hans bøker. Det er gledelig, sier Jonasson.

– Hva synes du om filmen i forhold til boken?

– Jeg synes at «Snømannen» er en av de beste kriminalhistoriene som noensinne er skrevet. Jeg kan dessverre ikke si det samme om filmen.

I Norge har pocketutgaven av «Snømannen» også klatret opp på pocket-listen, og ligger på en 6. plass.

Tjente 37 millioner



Samtidig skjer det hyggelige ting i Storbritannia - der Nesbøs siste Harry Hole-bok, «Snømannen», ligger på andreplass på bestselgerlisten til The Sunday Times - for andre uke på rad.

At Nesbø gjør det bra internasjonalt, vises også i aller høyeste grad på inntektene. Før helgen kom skattelistene for 2016 - og som vanlig troner Jo Nesbø helt øverst på forfatterlisten med en inntekt på hele 37,1 millioner kroner. Nesbø har solgt rundt 36 millioner bøker totalt.