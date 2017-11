Norske krimforfattere: Her er tidenes fem beste krimromaner

Rivertonklubben har kåret tidenes beste kriminalromaner. Sjekk listen her!

Stein Rivertons «Jernvognen» er kåret til tidenes beste norske krimroman av de 150 krimforfatterne som er medlem av den norske krimklubben - som nettopp er oppkalt etter Stein Riverton. På andreplass kommer Karin Fossums «Elskede Poona» fra 2000 som tidligere har vunnet Dagbladets kåring av tidenes beste norske krim, samt Brageprisen og LA Times Book Award.

Fått med deg? Persbrandt til Skavlan: «Er du ikke mann nok? Tør du ikke?»

PSEVDONYM: Forfatter og journalist Sven Elvestad skrev «Jernvognen» i 1904 under psevdonymet Stein Riverton. Nå har norske krimforfattere kåret den til tidenes beste norske krimroman. Foto: NTB-arkiv/Scanpix

Her er topp fem:

1. Stein Riverton: «Jernvognen»

2. Karin Fossum: «Elskede Poona»

3. Bernhard Borge: «De dødes tjern»

4. Torolf Elster: «Historien om Gottlob»

5. Arthur Omre: «Smuglere»

– Listen reflekterer nok det faktum at norske krimforfattere er godt voksne, sier Rivertonpresident Tom Egeland som og viser til at fire av fem bøker på topplisten er utgitt i første halvdel av 1900-tallet.

Brageprisen: Dette er årets roman, årets sakprosa og årets barnebok

Bokhandlerne: Dette er årets roman



Krimklassikere



«Jernvognen» kom ut for over 100 år siden, i 1909 - og er skrevet av Sven Elvestad under pseudonymet Stein Riverton. Den er oversatt til 17 språk.

– «Jernvognener» er, i likhet med mange av de øvrige vinnerne, en norsk krimklassiker. Romanen ble utgitt av Aschehoug og handler om en mystisk jernvogn som høres i det fjerne hver gang det skjer et mord på det sommerlige sørlandsstedet der handlingen finner sted. Hva denne jernvognen egentlig er, og hvilken forbindelse vognen har til drapene, reflekterer nok i stor grad den tidsepoke boken ble skrevet i, forteller Egeland - som ikke tror at alle dagens krimelskere kjenner til hele topplisten.

Siste bok: Kari Hilde Hodnes bok om Joshua French: For en historie! Og for en mor!

– Bernhard Borges (pseudonym for André Bjerke) «De dødes tjern» (1942) er kjent blant de fleste, både som roman og spillefilm, mens Torolf Elster «Historien om Gottlob» (1941) og Arthur Omres «Smuglere» (1935) nok er bøker som er mest kjent blant krim-connaisseurene, sier Egeland.

KRIMGENERAL: Knut Nærum er Rivertonklubbens sekretær og har vært ansvarlig for krimkåringen. Selv vil han gå løs på topplisten og lese de bøkene han ikke har lest før, og noen om igjen. Foto: Terje Bringedal , VG

Det er Rivertonklubbens sekretær Knut Nærum som har vært konkurransegeneral, og han mener at kåringen viser at forfatterne ser lenger bakover i tid enn·sine lesere.

Rivertonklubben Rivertonklubben er et kriminallitterært selskap som ble stiftet i 1972 for å fremme god norske kriminallitteratur. ·Klubben samler rundt 150 av landets krimforfattere, samt noen redaktører og anmeldere som arbeider med krim. Rivertonklubbens styre: Tom Egeland (president), Knut Nærum (sekretær), Else Barratt-Due (kasserer), Nils Nordberg og Knut Faldbakken.

– Men jeg er ikke overrasket over at eldre titler dominerer. Det trengs både kvalitet og tid for at en klassiker blir til. Men jeg håper å se flere bøker fra dette årtusen øverst på listene neste gang, sier Nærum - som synes det er litt morsomt at vinneren av kåringen er forfatteren som Rivertonklubben er oppkalt etter.

– Ja, det er helt sprøtt. Som om en Oscarstatuett skulle bli vunnet av en liten, skallet, naken mann.

Lest? Torgrim Eggen fikk terningkast 2 - truet VG-anmelder på Facebook

Konkurransen forløp slik: Først fikk klubbens 150 medlemmer nominere sine favorittromaner. Så ble det arrangert en ny avstemning med de kandidatene som hadde fått flest nominasjoner.

Videre på listen følger: Jo Nesbø: «Rødstrupe», Bernhard Borge: «Døde menn går i land», Jon Michelet: «Hvit som snø», Kjell Ola Dahl: «Kureren», Nikolaj Frobenius: «Jeg skal vise dere frykten», Lars Mytting: «Svøm med dem som drukner» og Vidar Sundstøl: «Drømmenes land».

Rivertonklubbens medlemmer kåret også tidenes beste utenlandske krim.

Her er topp fem utenlandsk krim:

BESTE OVERSATTE KRIM: Her er krimforfatternes yndlingsbok: John Dickson Carrs «Sort messe».

1. John Dickson Carr: «Sort messe»

2. Umberto Eco: «Rosens navn»

3. Kerstin Ekman: «Hendelser ved vann»

4. Raymond Chandler: «Det lange farvel»

5 Agatha Christie: «Og så var det ingen»

Deretter følger: Jim Thompson: «Morderen i meg», Arthur Conan Doyle: «Hunden fra Baskerville», Cormac McCarthy: «Intet land for gamle menn», Sjöwall & Wahlöö: «Døden tar buss», Robert Wilson: «Den blinde mannen i Sevilla» og Ken Follett: «Nålen».

Fikk med deg? Årets Nordisk Råds litteraturpris gikk til ...

– John Dickson Carrs «Sort messe» (1937) er en klassisk kriminalroman som rommer ulike intriger og mysterier, og som mange norske krimforfattere i mange år har trukket frem som sin soleklare favoritt. Den inneholder både et knippe typiske kriminalmysterier og whodunnits, men leker seg også med parapsykologi og okkultisme i en herlig og skummel miks, sier Tom Egeland om det norske krimforfattere mener er tidenes beste utenlandske krimbok.

PS! Rivertonklubbens medlemmer stemte også frem de mest populære forfatterne, og her er de fem mest populære norske: Karin Fossum, Stein Riverton, Bernhard Borge, Jo Nesbø og Torolf Elster.