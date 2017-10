Norske bokhandlere: Dette er årets ti beste bøker

Her er listen over de ti bøkene landets bokhandlere har nominert til Bokhandlerprisen 2017.

– Av over hundre nominerte titler er dette de største favorittene blant bokhandlerne. Mens noen holder kriminalromanen høyest, er det familiedramaet som treffer andre best. To barnebøker er også med blant årets bokhandlerfavoritter, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen, i en pressemelding.

Her er listen over de ti nominerte, og om du klikker på titlene, kan du også lese VGs dom over bøkene:

Lars Saabye Christensen: «Byens spor»

Tom Egeland: «Lasaruseffekten»

Helga Flatland: «En moderne familie»

Jørgen Jæger: «Guden»

Jan Kjærstad: «Berge»

Maja Lunde: «Blå»

Maria Parr: «Keeperen og havet»

Siri Pettersen: «Bobla»

Trude Teige: «Pasienten»

Carl Frode Tiller:«Begynnelser»

Aschehoug forlag kan juble høyest av alle - med hele seks av ti nominasjoner. VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk mener det er oppsiktsvekkende at storforlag som Cappelen Damm og Gyldendal bare har én bok hver på listen, og han etterlyser Oktober forlag.

Jan Kjærstad favoritt



– Oktober forlag glimrer med sitt fravær, og personlig savner jeg Oktober-forfattere som Matias Faldbakken, Karl Ove Knausgård og Anne B. Ragde på listen. Det er ingen overraskelse at Maja Lunde og Jan Kjærstad er nominert, sistnevnte er min favoritt til å vinne årets pris. Det hadde vært morsomt om han fikk denne prisen for en så viktig bok som «Berge». Den har jo virkelig ført til ny giv for Kjærstad, sier Hovdenakk.

NOMINERT: Jan Kjærstads roman «Berge» er en av de ti nominerte til Bokhandlerprisen 2017. Romanen er en av høstens store snakkiser - og den fikk terningkast 6 i VG. Foto: Frode Hansen , VG

Jan Kjærstad selv er glad for å være nominert med romanen «Berge» - som fikk terningkast 6 i VG da den kom i august:

– Jeg er selvfølgelig glad, så glad at jeg kom helt ut av skrivingen på det fragmentet til en mulig historie jeg var i gang med. Samtidig er jeg ydmyk, jeg vet at når det gjelder priser og slike ting, er det også snakk om tilfeldigheter. Så jeg er svært takknemlig for at jeg har blitt nominert, særlig siden det er en høst med veldig mange gode bøker, sier Jan Kjærstad til VG.

Savner sakprosa



VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk savner i tillegg sakprosa-titler på listen.

– Det er ingen grunn til å overse sakprosa totalt - slik bokhandlerne gjør. For eksempel burde biografien om Erik Bye vært en soleklar kandidat.

Bokhandlerprisen er bokhandlernes egen pris som deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel. Nå starter innspurten, og bokhandlerne skal stemme fram den endelige vinneren - som kåres under utdelingen på Litteraturhuset i Oslo 23. november.

I fjor gikk prisen til Vigdis Hjorth for «Arv og miljø».