Norsk bok ble årets mest solgte i Tyskland i 2017

Maja Lunde danket ut Dan Brown og alle andre: Hennes roman «Bienes historie» ble årets mest solgte bok i Tyskland i 2017.

Suksessen til norske Majas Lunde (42) i Tyskland, et av verdens viktigste bokmarkeder, vil ingen ende ta: «Bienes historie» er den boken flest tyskere kjøpte i 2017 - uansett sjanger. Nest mest solgte Dan Brown, ifølge det tyske bokbransjemagasinet Buchreport.

Fått med deg? Maja Lunde har solgt bøker for 50 millioner kroner i Tyskland

– Vi begynner snart å gå tom for superlativer når det gjelder Maja Lundes suksess, men dette er virkelig noe av det råeste vi har vært med på, sier Annette Orre, agent i Oslo Literary Agency.

Hun prøver å forklare hvor stort dette er for en norsk debutant:

– At en norsk debutant blir Årets bok på et av verdens største bokmarkeder og slår Dan Brown, en forfatter som har så trofaste fans at han sannsynligvis kunne utgitt handlelistene sine og solgt millioner av bøker, er vanvittig stort. Og dette har dessuten vært et tysk bokår spekket med store, tyske navn i tillegg til internasjonale stjerner som Ferrante, Follett og Nesbø, sier Orre - som nå har store forventninger når også Maja Lundes oppfølgerroman, «Blå», skal ut i verden.

Les anmeldelsen av «Blå» her: Flere hakk svakere enn «Bienes historie»

«Blå» kom på norsk i høst og er allerede solgt til 15 språk. I tillegg har Tyskland sikret seg rettighetene til både bok 3 og bok 4, bøker som enda ikke er skrevet, mens Frankrike og USA har sikret seg «Blå» og bok 3. Første boken i det som er en varslet kvartett er nå solgt til 32 språk, det siste var vietnamesisk som tikket inn for en drøy uke siden.

Les anmeldelsen av «Bienes historie» her

Fryktet «one hit wonder»



Maja Lunde selv oppsummerer året slik overfor VG:

– Veldig, veldig moro. Og nå føler jeg at alt dette gir meg en ro, faktisk. For jeg fryktet jo at dette kunne blitt en typisk «one hit wonder». Nå føler jeg meg trygg på at det ikke er det, sier Maja.

Sjekk: Dette er Årets beste bøker!

Hun er allerede i gang med bok tre i serien, og nå avslører hun for første gang litt om neste bok overfor VG:

– Jeg kan i alle fall si at leserne med svært stor sannsynlighet vil møte en av karakterene fra «Blå» igjen i neste bok. Og handlingen vil foregå 20 år etter 2040 - som den ene historien i «Blå» utspilte seg i. Så vi snakker altså cirka 2060. Og selvsagt: Jeg vil også her ha med en historie til som går tilbake i tid, forteller Maja som har en stor masterplan for de fire bøkene som er døpt Klima-kvartetten.

Bakgrunn: Maja Lunde feirer 30 uker på bestselgerlista i Tyskland

– Jeg vil skape et kor av stemmer fra fortid, nåtid og fremtiden. Når folk leser alle fire bøkene, vil de forstå at noen av historiene henger sammen - at det er en større sammenheng. Og ja, kanskje vil de også få seg noen overraskelser underveis, smiler Maja.

Solgt bøker for over 50 millioner kr.



I september skrev VG at hun allerede da hadde solgt bøker for over 50 millioner kroner i Tyskland alene. Ingen andre norske forfattere, bortsett fra Jostein Gaarder, har ligget så lenge på toppen av den tyske bestselgerlisten som Maja Lunde. «Bienes historie» ligger fortsatt på topp 10 - og det er hennes 41. uke på listen.

– Det er fremdeles litt abstrakt det som skjer, men jeg har skjønt én ting. At det jeg trodde var unntakstilstand, er min nye hverdag. Det internasjonale forfatterlivet pågår hele tiden, og jeg skjønner jo nå at jeg må belage meg på at det blir slik fremover. Med reising og alt det andre, sier Maja.

Lest? Maja Lunde: – Nå er det verre enn noen gang

Hun har lagt sitt livs mest hektiske høst bak seg. Kalenderen for denne høsten var helt full allerede i mars, og hun har i snitt gjort fem-seks bokbad hver eneste uke.

– Det har vært en hesblesende og morsom høst, sier Maja som har tre gutter på 7, 9 og 13 år med mannen Steinar.

Av årets høydepunkt trekker hun frem at selveste Stern magazine kåret «Bienes historie» til Årets beste bok i Tyskland, samt turen til Svalbard i september der hun gjorde research til bok tre og fire. Tredje bok i serien skal etter planen kommer i 2019.

Fikk med deg? Portrettet med Maja Lunde: – Alt annet ble uvesentlig (VG+)

I mellomtiden skriver hun også videre på barnebokserien om «Verdens kuleste gjeng», skal utgi en ny barnebok sammen med Lisa Aisato og har dessuten ideer til minst to andre romaner.

– Akkurat nå er planen å jobbe for at bok tre i denne serien skal ut i 2019, men neste år kommer mitt lille hjertebarn: En julekalenderbok jeg lager sammen med illustratøren Lisa Aisato. Det er et skikkelig drømmeprosjekt.