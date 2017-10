Nå skriver Åsne Seierstad bok om Donald Trumps USA

FRANKFURT (VG) Åsne Seierstad (47) lanserte «To søstre» på tysk under verdens største bokmesse denne uken, og samtidig avslørte hun sitt nye bokprosjekt.

«To søstre» ble årets mest solgte norske bok i fjor – og denne uken ble boken lansert på tysk under bokmessen i Frankfurt. Samtidig gikk ryktene om hennes nye bokprosjekt – og at svenske Bonnier allerede skulle ha kjøpt rettighetene til den kommende boken.

Terningkast 6: Åsne Seierstads «To søstre»

– Det stemmer, bekrefter Seierstads svenske forlegger Martin Kaunitz i Bonnier overfor VG da vi traff ham på det store bransjenachspielet på det ærverdige hotellet Frankfurter Hof under bokmessen denne uken.

– Om man vil forstå hva som skjer i verden, må man bevege seg inn i ulvens hule. Åsne forsøker i sin neste bok å forstå hva som skjer i USA i dag, for så å forstå hva som skjer i Europa og verden i morgen, sier Kaunitz om den planlagte boken.

Åsne Seierstad selv avsluttet også en lang messedag på Frankfurter Hof onsdag kveld, og kunne fortelle følgende om sitt nye bokprosjekt til VG.

Lest portrettet med Åsne Seierstad: Begynte å gråte da hun møtte terroristens mor på dødsleiet (VG+)

– Egentlig er det for tidlig å si så mye, fordi jeg bare er i startfasen. Det er absolutt ingen bok ennå. Men jeg har reist rundt i USA, møtt folk – og skal ut på en ny reise i november. Det er mange som kan mye om USA og som skriver om USA, og det er utrolig viktig å finne ut hva som skjer der nå, sier Åsne – som fikk ideen da hun så på Donald Trumps innsettelsestale i januar.

– Som alle andre hadde jeg jo fulgt med på valget og resultatet, men det var først da jeg hørte talen, at jeg tenkte: Her blir det endringer. Dette er en helt ny retning, Trump velger konflikt. Nå må jeg skrive om USA, forteller Åsne – som også tidligere har hatt planer om USA-bok.

Seierstads 22. juli-bok: En vond, viktig bok

– Jeg begynte faktisk på en bok om USA i 2005, jeg flyttet til Ohio – og tenkte litt det samme: Jeg hadde dekket krigen i Afghanistan og i Irak, og undret hva skjer med USA under Bush – som hadde startet begge krigene. Men så dro jeg til Russland og skrev bok om Tsjetsjenia i stedet, det er jeg glad for, for det er jo nå det er viktig – og riktig for meg, sier Seierstad.

Hun understreker at det ikke er en bok om Donald Trump.

– Men han er et bakteppe, og et utgangspunkt. Det kan godt hende at dersom Hillary Clinton hadde vunnet, så hadde jeg ikke kommet på ideen om en USA-bok, sier Seierstad.

Husker du? Åsne Seierstad refser Marit Christensen

De siste to bøkene, «En av oss» og «To søstre», er begge utgitt på Kagge forlag, men nå er Seierstad tilbake på Cappelen Damm – og direktør Elisabeth Steen sier til VG at de er svært fornøyde med å Seierstad tilbake på forlaget.

– Forlaget har store forventninger til Åsne Seierstads neste bok. Hun har reist i USA og skriver derfra – og vil bruke sin erfaring fra reisene til å blant annet speile noe av hva som skjer i USA. Vi har alltid sett på Åsne som en av våre forfattere – og er glade for at hun skal gi ut neste bok hos oss, sier Steen.