Mikael Persbrandt om forholdet med Maria Bonnevie: – Det var dømt til å mislykkes

I sin nye selvbiografi forteller Mikael Persbrandt (54) inngående om det turbulente forholdet med Maria Bonnevie.

Store deler av Mikael Persbrandt biografi, «Så som jag minns det» er viet til den norske skuespilleren Maria Bonnevie - som han hadde et flere års av og på forhold med.

VG har ikke lykkes med å få tak i Maria Bonnevie eller Fredrik Skavlan, men ifølge Mikael Persbrandts forlegger Albert Bonnier i Albert Bonniers, er Bonnevie informert.

– Maria Bonnevie er underrettet om at hun forekommer i boken. Maria har sagt at hun ser frem til å lese boken, sier forlegger Albert Bonnier til VG.

– Hvilke etiske vurderinger har dere gjort i forhold til denne historien - og alle andre som navngis i boken?

– Det er selvsagt en følsom prosess å fortelle om sitt liv med alle de menneskene som passerer gjennom en slik fortelling. Vi har diskutert dette nøye med forfatterne selv, med forlagets jurister og med dem som har jobbet med boken på forlaget. Når personer forekommer med sine riktige navn er det for at det er relevant for boken, sier Bonnier.

«Den vakreste kvinnen jeg hadde sett»



Når han nå i en alder av 54 år ser tilbake på livet sitt, så skriver han om forholdet:

«Det er klart at det var dømt til å mislykkes».

For samtidig som han traff Maria, og prøvde å sitte hjemme og spise middag, konversere og planlegge en fremtid med henne, så hadde han en enorm livsappetitt - og han var på vei mot toppen som skuespiller. Han hadde ikke ro på seg til å sitte stille.

Han skriver i boken at historien om han og Maria Bonnevie startet allerede tilbake i 1994 da han så henne i kantinekøen på teaterskolen:

«Jeg ble slått ut med en gang, der sto hun, den vakreste kvinnen jeg hadde sett».

SJALU: Her fra 2000 og innspilling av en film regissert av Marius Holst - der Maria spilte kjæreste med Kim Bodnia, mens forloveden Persbrandt var Bodnias gamle kamerat. Persbrandt skriver i sin nye bok at han var fra seg av sjalusi under innspillingen. «Siden jeg selv var notorisk utro dømte jeg andre etter meg selv», skriver han. Foto: Anne Elisabeth Næss , VG

Men selv om de hang sammen en stund i starten, var ikke Persbrandt klar for noe forhold. Så det gikk noen år. Med et stort antall kvinner, også lykkelig gifte kvinner, som han skriver i boken. Han beskriver det som et «visst sexmisbruk» og sammenligner det med dop.

Men i 1997-98 fikk Persbrandt det han kaller en «fiks idé om at han måtte få henne tilbake, koste hva det koste ville». Og en kveld tvang han en venninne av Maria til å levere et kjærlighetsbrev til henne. Samme kveld skal han ha fått en sms av Maria - og så ble de et par.

Han skriver i boken:

«Maria var på mange måter mitt livs kjærlighet; jeg elsker henne fortsatt (...). Tolv år etter at det ble slutt mellom oss har jeg faktisk ikke et ondt ord å si om henne, og det er ikke fordi jeg har dårlig samvittighet fordi jeg selv oppførte meg som et svin under vårt forhold. Det finnes liksom ikke noe ondt i mennesket som heter Maria Bonnevie».



Men samtidig elsket han kokain. Og problemet med alkohol og dop bare eskalerte. Persbrandt beskriver et dobbeltliv uten like, og han forteller i detalj hvordan han hele tiden havner ut i alle mulige situasjoner, slagsmål på bar, utroskap, omgang med kriminelle, fyllekjøring og turer i arresten.

Heksejakt



MIDT I STORMEN: Da det stormet som verst rundt Mikael Persbrandt og Maria Bonnevie sto de to på scenen sammen i «Frøken Julie» av August Strindberg på Dramaten. De måtte lure seg ut merkelige innganger til forskjellige tiden siden det utenfor sceneinngangen var fullt presseoppbud hver kveld. Foto: Sören Vilks

Persbrandt beskriver hvordan han og Maria ble jaktet på av media da det stormet som verst og utroskapshistoriene ble slått opp i svensk presse.

«Det var en tsunami som fosset inn over mitt privatliv, og det ble bare verre og verre», skriver han - for snart fikk hele verden vite at han ventet barn med Sanna Lundell.

Samtidig som han spilte i kjærlighetsdramaet «Frøken Julie» med Maria Bonnevie på Dramaten, ble de møtt med krigoverskrifter om det «såkalte trekantdramaet».

«Det ble en regelrett heksejakt på meg, Maria og Sanna, og den fortsatte hele høsten. Avisforsider dag ut og dag inn. Skandaleskriverier. True news. Fake news. Bare det å forlate teateret ble et logistisk prosjekt. Jeg og Maria benyttet ulike utganger til ulike tider, vi ble skysset ut gjennom de merkeligste små dører som jeg knapt visste eksisterte på Dramaten. (...) Vi snakket ikke med hverandre. Det var bare fortvilelse.»

Persbrandt skriver videre at han fra tiden etter mest av alt husker anger, men en samtidig glede over at han skulle bli far.

«Og så en masse sorg over smerten jeg hadde påført Maria. Den var en stor matte på kjøkkengulvet der jeg pleide å ligge og gråte helt til jeg var tom for tårer. Det funket fortsatt på den tiden, jeg lå og hulket i timer til jeg nådde en slags katarsis og sovnet på gulvet».

Rusfri



I dag er Mikael Persbrandt rusfri og bor på en herregård sammen med Sanna Lundell og deres tre sønner. Skavlan og Bonnevie har også fått en datter og en sønn sammen. Skavlan har i tillegg tre barn fra et tidligere ekteskap.

«Så som jag minns det» er skrevet i samarbeid med den prisbelønte skjønnlitterære forfatteren Carl-Johan Vallgren. Han hadde ingen koblinger til Persbrandt på forhånd. Han forteller til Babel at han ikke hadde noe interesse av ham hverken som skuespiller eller som figur i tabloidavisene.

– Jeg kunne forholde meg nøytral da han fortalte sin historie, sier Vallgren.

Sanna Lundell, datter til artisten Ulf Lundell, har også stått åpent frem og forklart om de store utfordringene det er å leve med en rusavhengig livspartner. Blant annet har hun i en egen programserie på TV forklart at de har gjort det slutt «sikkert 20 ganger».

Boken kommer på norsk først i februar.