Marte er Jo Nesbøs ålreite dame

Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen synes Marte Wexelsen Goksøyr er årets mest «ålreite dame» - og hun gir én Nesbø-million til Unicefs TV-aksjon.

Hvert år før jul inviterer Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen til karbonadesmørbrød på Harry Holes stampub Restaurant Schrøder for å utnevne «Årets ålreite» fyr eller dame.

I år falt valget på Marte Wexelsen Goksøyr for hennes engasjement i problemstillinger rundt menneskeverd.

– Marte er ei ålreit dame som forsvarer alle menneskers rett til å være annerledes. Hun er modig og tør å snakke høyt og tydelig om noe som andre politikere ikke vil snakke om. Hun er et forbilde for mange mennesker som trenger gode forbilder, sier Jo Nesbø om årets «ålreite dame».

Wexelsen Goksøyr er skuespiller, samfunnsdebattant og foredragsholder, og i oktober i år hadde hun premiere på teaterstykket «Hva er problemet?» som hun selv har skrevet og spiller i. Goksøyr har Downs syndrom - og stykket setter fokus på sorteringssamfunnet.

– Vi vurderte en rekke kandidater i år, men fant ut at hun står frem som en veldig ålreit dame som har tatt til orde mot sorteringssamfunnet på en veldig ålreit måte. Hun har jo markert seg gjennom flere år, og vi liker det hun står for, sier Erik Holst i Harry Hole-stiftelsen til VG.

Prisbeløpet er på 1.000.000 kroner, og sammen med styret i stiftelsen har Wexelsen Goksøyr bestemt at pengene går til Unicefs TV-aksjon. Harry Hole-stiftelsens formål er å gi barn i utviklingsland grunnleggende lese- og skriveferdigheter - og siden inntektene fra årets TV-aksjon skal brukes på å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, var det helt i tråd med stiftelsens formål.

Forøvrig opplyste Jo Nesbø under tirsdagens prisutdelingen at siden stiftelsens økonomi er så god, vil prisbeløpet fra og med neste år øke til to millioner kroner.

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 da Jo Nesbø overførte alle rettigheter og inntekter fra romanen «Hodejegerne» til stiftelsen. Senere er også rettighetene til Jo Nesbøs bøker «Blod på snø»og «Mere blod» overdratt til stiftelsen. «Hodejegerne» er solgt til 33 land, mens de to sistnevnte krimbøkene er solgt til 28 land.

I 2015 mottok Harry Hole-stiftelsen nesten 12 millioner kroner i royalties for de tre bøkene, og i dag utgjør stiftelsens kapital cirka 55 millioner kroner. I 2016 hadde Jo Nesbø selv en inntekt på 37,1 millioner kroner.

Styret i Harry Hole-stiftelsen består av Jo Nesbø, Kristin Clemet, Morten Gjelten, Erik Holst, Adele Matheson Mestad, Kari J. Spjeldnæs og Trygve Åslund. Henrik Mestad er varamedlem.