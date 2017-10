Maja Lunde feirer 30 uker på bestselgerlista i Tyskland

FRANKFURT (VG) Samtidig som andreboken «Blå» lanseres i Norge, feirer Maja Lunde (42) at «Bienes Historie» er Årets bok og en av de mest solgte bøkene i Tyskland i hele 2017.

14 uker helt på topp, og totalt 30 uker på den tyske bestselgerlisten, må feires! I månedsvis har Maja Lunde og hennes tyske forlegger, ringreven Regina Kammerer i tyske Random House, snakket om at de må møtes og drikke champagne. Lunde har tross alt solgt bøker for over 50 millioner kroner i Tyskland alene.

Og i går møttes de to på bokmessen i Frankfurt - der det også ble klart at Kammerer har kjøpt rettighetene til hele Lundes prosjekt, fire planlagte bøker i det som omtales som klima-kvartetten.

– Vi har mye å feire! Vi har faktisk ikke møttes siden «Bienes historie» kom ut, og på det tidspunktet visste vi ikke hvordan det kom til å gå, sier Maja Lunde.

– Men jeg husker at jeg lovte deg at den skulle bli en suksess, jeg var veldig sikker. Og bare se, mottakelsen har vært fantastisk. Nå planlegger vi utgivelsen av den andre boken til våren. Folk i Tyskland venter på den nå, sier Kammerer som var den aller første til å kjøpe «Bienes historie» - hele fem måneder før den kom ut her hjemme i Norge.

PÅ VEI OPP: Maja Lunde i rulletrappen på bokmessen i Frankfurt før helgen. Foto: John Macdougall , AFP

– Det er jo helt uvanlig, og selvsagt en stor risiko. Men jeg følte at jeg hadde en skatt mellom hendene - og heldige meg som traff. Det var rett bok til rett tid, og jeg pleier å si at suksessen skyldes tre ting: Romanen er intelligent, elegant og viktig, sier Kammerer.

Ingen andre norske forfattere, bortsett fra Jostein Gaarder, har ligget så lenge på toppen av den tyske bestselgerlisten. Det er nå klart at Bienes historie blir en av de mest solgte bøkene i Tyskland i 2017, og ifølge forleggeren har det tyske magasinet Stern utnevnt Maja Lundes roman til Årets bok. I tillegg melder Lundes agenter i Oslo Literary Agency at de har solgt anderboken «Blå» til åtte land under messen i Franfurt.

– Alle snakker om biene, nå, sier Kammerer - som er en av 12 internasjonale forleggere som i går kveld feiret Maja Lunde med fest og middag i forbindelse med verdens største bokmesse.

Selv er hun nervøs og spent på mottakelsen av «Blå» som kommer ut i Norge i dag.

VERDENSVANT: Maja Lunde på en av sine mange bokturer. Her i New York. Foto: PRIVAT

– Det er nervepirrende, sier hun - og forteller at hun skrev seg gjennom «Blå» hele ti ganger før hun var fornøyd. I tillegg kom språkvasken til slutt. Det skal være ordentlig, sier hun - og på spørsmål om hvordan en sånn skriveprosess egentlig foregår, svarer hun.

– Det foregår sånn at jeg skriver gjennom en gang, og så starter jeg på nytt igjen. Ti ganger, ler Lunde – som forteller at det er ekstremt stor forskjell på den første og den tiende «utgaven» av Blå.

Blå. Det er navnet på båten til karakteren Signe i boken. Blå er fargen på jorden når du ser den fra verdensrommet. Blå er fargen på himmelen – og romankarakteren David, som er klimaflyktning på grunn av tørke, hater denne fargen. Blå er også en sinnstilstand.

– Og for meg representerer blå også en tristhet utløst av tap. For både David og Signe er følelsen av tap sterkt tilstede i livet.

I boken skriver hun om den aldrende miljøaktivisten Signe på rundt 70 år i 2017. Og David, en ung far, som er klimaflyktning i fremtiden, rundt år 2040. Bokprosjektet hennes har fått merkelappene cli-fi og klima-kvartetten, men for Maja er det viktig å få frem at det mest av alt handler om menneskelige relasjoner.

– Jada, det er klima som er tema i både «Bienes historie», «Blå» og i fortsettelsen, men historiene om menneskene er motoren – og her er det egne erfaringer som ligger i bunn, forteller hun.

– «Blå» er en kjærlighetsfortelling – og her har jeg brukt mye av meg selv. Veldig ofte i kjærlighetsforhold, er det én i forholdet som drar det romantiske, mens den andre holder igjen, og én som er lidenskapelig, mens den andre er pragmatisk.

SIGNERER: Maja Lunde signerer et eksemplar av den engelske versjonen av «Bienes historie». Foto: PRIVAT

– Og hvem er så du her?

– Du kan jo gjette, ler hun.

Hun utforsker også spørsmålet: Finnes den livslange kjærligheten?

– Og ja, jeg tror på den livslange kjærligheten. Nå har jeg vært sammen med mannen min Steinar siden jeg var 21 år, altså over 20 år, og tror at det kan vare livet ut. Det er ikke lett, man må jobbe for det, men det er mulig. Jeg tror det handler om dette: man velger hverandre hver dag. Jeg tror også på å ta tiden til hjelp – og at noen ganger undervurderer man akkurat det.

Før hun begynte på det som har gjort henne til en av Tysklands mest solgte forfattere i år, var det egentlig en roman om forhold hun syslet med.

– Den ideen lå nok enda nærmere mitt eget liv. Det handlet om et ungt par og utfordringene i forholdet. Men det ble det jo aldri noe greie på.

Heldigvis så hun en dokumentar om biedøden - som satte henne på ideen som ble til «Bienes historie». Og hun fortsetter å klype seg i armen over hvordan livet er snudd på hodet etter at den kom ut med et smell for bare litt over to år siden.

– Alt er bare kjemperart, jeg skjønner egentlig ikke hvordan alt dette har skjedd, jeg. Nå gleder jeg meg bare til å skrive bok 3.