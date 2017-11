Lars Lillo-Stenberg skriver bok om Nini Stoltenberg

Lars Lillo-Stenberg (55) ble spurt av Thorvald Stoltenberg (86) om å skrive bok om Nini Stoltenberg.

I mai kommer boken «Nini» skrevet av deLillos-vokalisten Lars Lillo-Stenberg. De to var venner i ungdomstiden - og ifølge Gyldendal forlag er det dette vennskapet som danner grunnlaget for boken.

Ninis far, Thorvald Stoltenberg, bekrefter overfor VG at det kommer en bok, og at det hele kom i stand fordi han spurte Lillo-Stenberg om å skrive den.

– Ja, det er riktig at jeg spurte ham. Han kjente jo Nini i mange år. De var venner fra de var meget unge, gikk i samme klasse - og jeg synes han på mange måter er representativ for den tiden Nini levde, sier Thorvald Stoltenberg til VG.

SANG I BISETTELSEN: Jens Stoltenberg og Lars Lillo-Stenberg (t.v.) etter bisettelsen til Nini Stoltenberg i Uranienborg kirke i august 2014. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Nini Stoltenberg døde i 2014 - bare 51 år gammel - og Lars Lillo-Stenberg var en av mange som holdt minneord i hennes bisettelse. Han fortalte om hvordan han og Nini pleide synge og spille Neil Young-sanger sammen.

– Jeg håper, kjære Nini, at du et eller annet sted kan smile det kloke, kule smilet ditt. Dette smilet som også likte tøysete ting. At du kan smile over at vi kan trøste oss med at livet bare er en liten dings, og at det ikke er så mye som skiller oss fra der du er nå, sa han i sin tale - før han spilte nettopp «Livet er en liten dings».

Ninis liv i offentligheten sto i sterk kontrast til søsknenes. For mens Jens Stoltenberg ble valgt til å lede landet, sto Nini Stoltenberg i 2001 frem som heroinist. Siden har hun vært et ansikt og en tydelig stemme for narkomane i Norge.

I sitt farvel med lillesøsteren, sa Jens Stoltenberg: - En storebror skal beskytte lillesøsteren sin. Jeg prøvde å passe på deg, Nini.

Thorvald Stoltenberg sier til VG at han ikke vet hva slags bok dette kommer til å bli.

– Nei, Lars driver med så mye, og jeg føler at hvis jeg ringer for ofte for å følge med, så blir det masete. Men det gleder meg å høre at boken etter planen kommer i mai, sier Stoltenberg til VG.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med Lillo-Stenberg, som er på reise.