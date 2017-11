John Arne Riises selvbiografi solgt til England og Asia

Selvbiografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise» er nå solgt til England og Asia.

– Det tror vi er historisk. Vi har ikke klart å finne andre norske selvbiografier, i alle fall ikke fotballbiografier, som er solgt til utlandet, sier Riises manager Erland Bakke.

John Arne Riise sier til VG at han var utrolig nervøs før boken ble sluppet for salg, og at han er lettet over mottagelsen.

– Jeg trodde ikke noen ville høre, og definitivt ikke lese om min historie. Jeg lå våken nesten en hel uke og følte dette var nesten som å spille finalen i Champions League. Jeg ble lettet da jeg så boken klatre på Boklista de første ukene, og det at boken nå er solgt til England og Asia er først og fremst Jens sin fortjeneste, sier Riise og sikter til den skjønnlitterære forfatteren Jens M. Johansson som har ført boken i pennen.

Sjekk ut Jens M. Johansson: Sterk roman om levd liv

Usminket versjon



– Jens har klart å få frem hva jeg har gjort og hvem jeg er - helt usminket, sier Riise til VG.

Riise om sjekke-SMS'ene: Slik var kjendis-datene (VG+)

LIKT DET NORSKE COVERET: Det engelske bokomslaget vil få samme utseende som det norske - og tittelen er direkte oversatt fra den norske tittelen.

Riises selvbiografi har fått mye oppmerksomhet siden den kom ut i oktober. Boken tar opp alt fra historien om sjekke-SMS'ene, Riises to ulykkelige ekteskap, det såre forholdet Riise hadde til sin biologiske og avdøde far, det tidvis stormfulle forholdet til moren Berit Riise – og kjærligheten til kone nummer tre, Louise Angelica Riise. Han forteller også om fotballkarrieren og sitt noe merkelige forhold til Ole Gunnar Solskjær.

Fått med deg? John Arne Riise blir fotballagent

DeCoubertin Books, som har kjøpt rettighetene i England, er et lite forlag, som har spesialisert seg på sportsbøker.

– Det er definitivt et trangt nåløye John Arne er kommet gjennom. At dette er første norske fotballbiografi som blir gitt ut på balløya, sier litt både om John Arnes standing og den jobben Jens M. Johansen og Riise selv har lagt ned i boken, sier Riises norske forlegger, Jonas Forsang i Pilar.

Lest? Dette er årets roman, årets sakprosa og årets barnebok

«The Ginge» - en kompleks mann



På engelsk får boken tittelen «The Pros and Cons of John Arne Riise» - og vil komme i salg i løpet av 2018. Forlaget har videreformidlet uttalelser om boken fra det lille engelske forlaget som har stor tro på boken.

Riise: Vet ikke hvor faren ligger gravlagt

– Johns åpenhjertige syn på fotball kombinert med det elegante språket til Jens M. Johansson, vil gjøre dette til en av de mest spennende sportsbøkene i 2018. Det var helt umulig å ikke kjøpe denne. Biografien gir et spennende portrett av en kompleks mann og en innsikt i livet til en moderne fotballspiller, sier James Corbett i deCoubertin Books - og mener at Riise fortsatt en veldig populær fotballspiller i Storbritannia.

– The Ginge er en av Liverpools helter i nyere tid, og vi har allerede merket stor interesse fra både fans og presse i forbindelse med denne boken, sier Corbett.