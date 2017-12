Jo Nesbø fikk nei da han ville signere 10.000 bøker med sitt eget blod

Av helsemessige årsaker fikk ikke Jo Nesbø (57) lov til å gjennomføre ideen om å signere 10.000 amerikanske eksemplarer av den kommende thrilleren «Macbeth» med sitt eget blod.

– Men det er en så god idé at jeg insisterer på å tappe mitt eget blod og signere de første norske eksemplarene med det. Vi snakker jo om «Macbeth», sier Jo Nesbø til VG.

For første gang forteller han mer om sin versjon av Shakespeares Macbeth - som han ble bedt av det engelske forlaget Hogarth om å skrive. Som eneste ikke-engelske forfatter er han med i det omfattende Shakespeare-prosjektet der kjente forfattere gjør sin versjon av Shakespeares stykker. Nesbø er i godt selskap med forfatterne Margaret Atwood, Gillian Flynn, Anne Tyler, Edward St. Aubyn, Howard Jacobson, Tracy Chevalier og Jeanette Winterson.

Lest? Jo Nesbø har krympet to centimeter

Maktkamp



I Jo Nesbøs «Macbeth» finner vi igjen Shakespeares karakterer Duncan, Hecate, Lady og Macbeth - men det er ikke kampen om kongetronen det handler om. Det er kampen om politimestertittelen.

– Jeg har brukt skjelettet til Shakespeares Macbeth, men dette er en moderne thriller satt i vår tid. Jeg har brukt det jeg har hatt lyst til fra originalen, men også forandret det jeg har hatt lyst til. Det handler i høyeste grad om maktkamp, men her kommer vi inn i kampen om stillingen som politimester i en korrupt by et sted i Europa på 70-tallet, forteller Nesbø.

20 år med Harry Hole: Les hele historien bok for bok på VG+

MYE BLOD: Shakespeares Macbeth er blodig - og i Jo Nesbøs Macbeth heter det: «Når makt betyr alt, vil blodet flyte». Dette bildet ble tatt tidligere i år i forbindelse med slippet av «Tørst» - som jo ikke var noe mindre blodig. Foto: Gøran Bohlin , VG

Det er et dystert 70-tall Nesbø tar leseren med til. Her er det forurensning, arbeidsledighet, kriminalitet og kaos. Duncan er det store håpet, og som ny politimester vil han reformere politiet og bli kvitt all korrupsjon.

– På den andre kanten møter vi Hecate som styrer doptrafikken i byen. Og så har vi Lady, en tidligere bordellmamma som har som prosjekt å bli respektabel og driver nå et stilig kasino. Hun prøver også å få sin yngre kjæreste, nemlig Macbeth, inn som politimester. For å få dette til planlegger de et attentat mot Duncan, forteller Nesbø.

Troløs mot Shakespeare



Ifølge ham selv finnes det ikke mange tekstreferanser til Shakespeares tekst, bare en linje her og der.

Fått med deg? «Snømannen» på boktoppen i USA på tross av filmslakt

KOMMER I MARS: Jo Nesbøs versjon av Macbeth kommer i mars.

– Jeg er jo totalt troløs mot Shakespeares Macbeth. Dette er min Macbeth. Men jeg har har brukt skjelettet til historien og karakterene - og de bitene jeg har trengt for å skape min historie, sier Nesbø som er veldig entusiastisk overfor dette prosjektet.

– Ja, det har vært utrolig gøy å skrive. Og så er det noe med Shakespeare og motivene som fascinerer meg. Motivet er ambisjon, og det handler om hva det er som virkelig driver oss. Macbeth er jo i starten et moralsk menneske, men så ser vi hvordan han lar seg korrumpere av egne ambisjoner, sier Jo Nesbø.

Han er også er fascinert av kjærlighetsdramaet i Macbeth:

Les: Derfor nekter Jussi Adler-Olsen å lese Jo Nesbø

Mer Scarface enn Shakespeare



– Det er sann kjærlighet mellom Lady og Macbeth, og den knytter de sterkt sammen, men så ender de opp med å bli de verste forbryterne. Dette har jo inspirert en rekke romanforfattere og filmskapere. Ta bare «Scarface», det er jo «Macbeth» fra A til Å. Jeg ligger nok like langt fra Shakespeares «Macbeth» som det «Scarface» gjør.

Jo Nesbø har tydelig vondt i høyrearmen. Og dét er årsaken til at han foreslo for sitt amerikanske forlag at han kunne signere bøker med en blodsprut istedenfor å skrive.

Bakgrunn: Superagenten bak Jo Nesbø (VG+)

– De ville at jeg skulle signere 10.000 eksemplarer av den kommende«Macbeth», men etter at jeg skadet armen under klatring i sommer, så jeg mørkt på dette og foreslo at jeg kunne tappe en halvliter blod og signere med en blodsprut. Men det amerikanske forlaget synes det var langt fra noen god idé, de var vel redde for smitte, så av helsemessige årsaker sa de nei. Men nå får vi heller gjøre det i Norge, ler Nesbø.

Førjulstiden ble ekstra god da krimkritikeren Marilyn Stasios i New York Times kåret «Tørst» til en av årets beste kriminalromaner. Og denne uken kåret også den kanadiske storavisen Globe and Mail «Tørst» til en av årets beste krim. '

– Det er klart det er stas, og det har ført til at vi må nok ta en snartur innom USA før jul. Det har vært et fint år, sier Nesbø om ikke har lyst til å snakke mer om filmfloppen «The Snowman».

Lest? Jo Nesbø fjernet som «Snømannen»-produsent etter eget ønske

Nesbøs versjon av Macbeth kommer ut i mars 2018.