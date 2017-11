Her er vinnerne av Brageprisen 2017

Olaug Nilssens roman om å være foreldre til et autistisk barn vant i kveld Norges mest høythengende bokpris, Brageprisen.

I kveld var Bok-Norge samlet til prisutdeling og festaften i Dansens Hus i Oslo for å hylle årets Bragevinnere.

Prisen i klassen skjønnlitteratur gikk i år til Olaug Nilssen (39) for hennes svært personlige roman «Tung tids tale» – som er hennes første roman på 12 år. Fra før er hun kanskje best kjent for romanen «Få meg på, for faen» – som også ble filmatisert.

Romanen retter seg i du-form til Olaug Nilssens sønn Daniel. Han var som alle andre barn, men så snudde utviklingen. Sønnen hennes måtte passes på hele døgnet og forble et bleiebarn.

Rått direkte



VGs anmelder gir terningkast 6 og skriver at historien om familiens sønn skildres både nennsomt og rått direkte – og at Nilssen tar pusten fra leseren.

Brage-juryen skriver at romanen «er et rørende brev til en elsket sønn, en fortvilet rapport fra en utmattende hverdag og et virkningsfullt kampskrift mot diagnosesamfunnet og et rigid byråkrati.» Juryen konkluderer med at ««Tung tids tale» er en både rå og nyansert, kamplysten og sorgtung historie om kjærlighet som krever alt en har å gi.»

Prisen for beste barne- og ungdomsbok gikk også til en av Samlagets forfattere, nemlig Maria Parrs «Keeperen og havet» – som er en oppfølger til den populære boken «Vaffelhjarte», den første boken om Trille og Lena fra Knert-Matilde. Nå er de to blitt 12 år.

Juryen skriver: «Det troverdige tolvåringsperspektivet er drivkrafta både i handlinga og i språket, og viser hvor intenst livet kan oppleves i denne alderen. Det trygge de alltid har kjent er i forandring og de Trille og Lena blir satt inn i nye sammenhenger og utfordringer som forelskelse, sjalusi, refleksjoner rundt død – og ikke minst behovet for å bli sett som den man er. Fra den lille bygda ved havet skaper Maria Parr et litterært univers som er både tidløst, universelt og godt å vende tilbake til.»

I årets åpne klasse, lyrikk, var det den erfarne lyrikeren Cecilie Løveid som kunne hente hjem Brageprisen for årets beste diktbok med sin rykende ferske samling «Vandreutstillinger».

Juryen skriver at «målet med samlingen ikke bare er å skildre store verk, men å vekke eksistensiell undring hos leseren, og det skjer på en underfundig og fabulerende måte.»

Pris til kartbok



Prisen for beste sakprosa-bok gikk til Thomas Reinertsen Berg for hans bok om kart: «Verdensteater. Kartenes historie».

Juryen skriver at Thomas Reinertsen Berg har «skapt en tour de force i kartenes historie i verden», og at det er både «velskrevet, morsomt og lærerikt.» Juryen mener at boken er «usedvanlig flott illustrert, med kart som viser ulike måter å se verden på, fra greske spekulasjoner til middelaldersk tro, fra renessansens forsøksvise vitenskapelige kartlegging til vår digitale samtid med lynkjapp informasjonshenting. En utsøkt og særegen sakprosabok.»

Hedersprisen gikk til den folkekjære barnebokforfatteren Kari Grossman – som kanskje mange kjenner gjennom hennes bøker om Lillesøster eller «ABC-boka mi».

Juryen skriver: «Mange av oss har blitt lest for fra en eller flere av bøkene til årets hedersprisvinner. Og like mange av oss leser høyt fra dem i dag – for barn eller barnebarn, skolebarn eller barnehagebarn. Det er bøker som formulerer verden. Gjør den begripelig og forståelig, og det er bøker som skaper nye verdener.»

