Hans-Wilhelm Steinfeld om NRK-bok: – Inneholder alvorlige feil

Hans-Wilhelm Steinfeld reagerer sterkt på hvordan hans tidligere NRK-kollega Viggo Johansen beskriver ham i en ny bok om Dagsrevyen.

I boken «Her er Dagsrevyen» skriver den pensjonerte Dagsrevyen-kjendisen Viggo Johansen at Steinfeld burde vært utstyrt med bruksanvisning eller merket «eksplosiv vare». Han forteller at det var mange myter rundt Steinfelds raseri, men at «mye er jo sant også»:

«Med skarp og kontant tale har han irettesatt, og skremt vettet av, en rekke

kolleger i møter og på desken. «Vannhoder!!» Av og til kunne man kjenne den svake duften av skandale når han hadde vært på ferde. Jeg velger brede pennestrøk fremfor detaljer: sentralborddamer i NRK som nektet å ta telefoner fra Moskva. Han er en hissigpropp, og det ble full storm rundt noen av avgjørelsene og utspillene hans.» skriver Johansen – og forteller videre om perioden Steinfeld var sjef i Dagsrevyen.

Bidro ikke til boken



Viggo Johansen sier til VG at Steinfeld fikk tilbud om å lese boken, mens Steinfeld hevder at Johansen aldri sendte ham bokmanuset.

I et lengre svar til det som kommer frem i boka, som VG trykker i sin helhet, skriver Steinfeld:

– Jeg bidro ikke til Viggo Johansens bok. Han sa at hans kulle sende den, det har han ikke gjort. Så jeg har ikke lest boken. Sitatene som VG har sendt meg, rommer alvorlige feil, skriver Steinfeld som sluttet i NRK i 2014 og nå jobber for kommunikasjonsbyrået Corporate Communication.

For da VG gjør Hans-Wilhelm Steinfeld oppmerksom på personkarakteristikkene av ham i boken, gir han et lengre tilsvar på e-post der han stiller spørsmål ved Johansens metoder og beskylder Johansen for å fare med usannheter.

Uenig om «vannhoder»-kommentar



NY BOK: Viggo Johansen (68) skriver blant annet om Hans-Wilhelm Steinfeld i sin nye bok om Dagsrevyen. Foto: Annemor Larsen , VG

– Viggo Johansen kunne ha lest seg opp i sammenhengen da jeg fleipet på kronikkplass i Dagbladet om «vannhoder». Temaet var nyhetsjournalistikk og vesentlighetskriterier. Jeg siterte en ungarsk venn av min overvektige klasse, som sa at det er «bedre med øl-vom enn med vannhode!» Kollega Gunnhild Viken brukte fleipen internt i Dagsrevyen. Viggo Johansen har i beste fall misforstått alvorlig det hele på dette punktet, skriver Steinfeld i tilsvaret.

Ifølge Steinfeld er også flere av opplysningene i boken direkte løgn, blant annet konflikten med sentralborddamene i NRK.

– Det var gjerne 3 timers ventetid på telefoner fra Moskva til vest i de årene. Men det var løgn at jeg hadde en konflikt med NRKs sentralbord, og løgnen ble plantet hos Se og Hør. Jeg fikk julekort med signaturer fra alle sentralborddamene i NRK sendt til Moskva, der de beklaget den plantede løgnen, som Viggo Johansen bringer videre, som om den var sann, skriver Steinfeld i sitt svar.

Måtte beklage



Steinfeld minner også om at Viggo Johansen i sin tid måtte be om unnskyldning offentlig for en bok han var med å skrive om etterretningslegenden Trond Johansen.

– Jeg har en følelse av at Viggo Johansen fortsatt har et forbedringspotensial, skriver Steinfeld.

Viggo Johansen vil ikke kommentere Steinfelds oppfatning av at boken inneholder en rekke alvorlige feil – og heller ikke svare på spørsmål om hvilke kilder han har basert påstandene sine på.

– Jeg har ingen kommentar til det. Det jeg har å si, det står i boken.

– Steinfeld trekker frem din offentlige unnskyldning til Trond Johansen etter utgivelsen av boken «Vi som styrer Norge» (1992) på grunn av manglende dokumentasjon. Er du sikker på at påstandene dine stemmer nå?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar til det, sier Johansen til VG.

I boken skriver Johansen også mye positivt om Steinfeld som journalist, men samtidig at han ikke var noen «smidig personalbehandler med diplomatiske evner». Johansen viser til den mye omtalte episoden med pølsekasting etter et julebord – som ifølge Johansen førte til slutten på sjefsperioden for Steinfeld. Etter dette «ble han Balkankorrespondent», skriver Johansen i boken.

Dette tilbakeviser også Steinfeld i sitt tilsvar – og sier det var budsjettstrid med nyhetsdirektør Tom Berntzen som var årsaken til at han gikk av som sjef, ikke den «famøse pølsekastingen» som han aksepterte 2000 kroner i bot for.

Steinfeld Dagsrevyens svar på Zlatan

I boken sammenligner Viggo Johansen også Steinfeld med den temperamentsfulle fotballstjernen Zlatan og skriver rett ut at Steinfeld i likhet med Zlatan har sluppet unna med oppførselen sin – fordi de er viktige for laget.

«Hans-Wilhelm Steinfeld var på mange måter Dagsrevyens svar på Zlatan. En stjerne som går sine egne veier, og av og til klikker. Både han og Zlatan skinner i kraft av prestasjonene sine. (...) Laget blir bedre med Zlatan på plass. Dagsrevyen og nyhetsavdelingen blir bedre med Steinfeld på laget. Dermed har det vært fristende for ledere å se gjennom fingrene med oppførselen hans, som andre aldri ville ha sluppet unna med.»

Det er ikke bare Steinfeld som får passet påskrevet i «Her er Dagsrevyen». Lars-Jacob Krogh ble ifølge Johansen «stjerne altfor tidlig», den tidligere programsjefen Tollef Berg beskrives som «ignorant bølle», «inkompetent» og glad i alkohol, mens Herbjørn Sørebøs omgang med både politikere og alkohol beskrives gjennom flere fylle-episoder – som da han ble båret full og sovende ut av et TV-studio i Stortinget av statsminister Odvar Nordli.

Johansen ønsker ikke å utdype personkarakteristikkene av Steinfeld ytterligere og henviser til boken, men sier i et større intervju med VG Helg at utgangspunktet hans har vært en dyp respekt for sine kollegaer.

– Men dette er samtidig folk av kjøtt og blod, med sterke og svake sider. Noen ganger havner de i trøbbel. I den grad det har hatt betydning for journalistikken, så har jeg tatt det med i boken. Jeg går nok såpass nært at noen sensitive sider kommer frem, innrømmer Johansen.