Hans-Wilhelm Steinfeld: «Jeg har en følelse av at Viggo Johansen fortsatt har et forbedringspotensial.»

Jeg bidro ikke til Viggo Johansens bok. Han sa, at han skulle sende den, det har han ikke gjort. Så jeg har ikke lest boken. Sitatene som VG har sendt meg, rommer alvorlige feil:

Viggo Johansen kunne ha lest seg opp i sammenhengen da jeg fleipet på kronikkplass i Dagbladet om «vannhoder». Temaet var nyhetsjournalistikk og vesentlighetskriterier. Jeg siterte en ungarsk venn av min overvektige klasse, som sa at det er «bedre med øl-vom enn med vannhode!» Kollega Gunnhild Viken brukte fleipen internt i Dagsrevyen. Viggo Johansen har i beste fall misforstått alvorlig det hele på dette punktet.

Så bringer han videre en direkte usannhet, som Se og Hør kolporterte om, at sentralborddamene i NRK hadde en konflikt med meg. Det var gjerne 3 timers ventetid på telefoner fra Moskva til vest i de årene. Men det var løgn at jeg hadde en konflikt med NRKs sentralbord, og løgnen ble plantet hos Se og Hør. Jeg fikk julekort med signaturer fra alle sentralborddamene i NRK sendt til Moskva, der de beklaget den plantede løgnen, som Viggo Johansen bringer videre, som om den var sann.

Viggo Johansen tenker også feil og regner feil om min tiltredelse på Balkan 1. juli 1999. Det var et år etter den famøse pølsekastingen, som jeg aksepterte 2000 kr. i bot for. Budsjettstrid med nyhetsdirektør Tom Berntzen var årsaken til min avgang. Jeg var streng i budsjettstyring, sa NRKs styreformann Kåre Willoch.

Det endte med at Viggo Johansen, som jeg aldri arbeidet nært med, kom over fra TV-sporten og fikk min jobb som nyhetsredaktør i fjernsynet. To år senere kom et budsjettsammenbrudd på samlet 70 millioner kroner i nyhetsdivisjonen, hvor Dagsrevyen under hans ledelse sto for rundt 30 millioner kroner av det samlede underskuddet.

I sin tid ba Viggo Johansen offentlig om unnskyldning for en bok han var med å skrive om etterretningslegenden Trond Johansen. Jeg har en følelse av at Viggo Johansen fortsatt har et forbedringspotensial.