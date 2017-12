Andy Griffiths (56) lover norske fans av den ekstremt populære barnebokserien «Gutta i trehuset» at gutta kommer til å klatre MYE høyere enn 91 etasjer.

Den sjuende boken i serien, «Gutta i trehuset med 91 etasjer» er høstens mestselgende barnebok og har i 12 uker på rad vært en av de mest solgte bøkene uansett sjanger i Norge. Totalopplaget av serien er nå på 300.000 bare i Norge, og på bibliotekstoppen troner han helt øverst - og har totalt tre av bøkene på topp fem.

Lille Fontini forlag, som nå sammen med Font er kjøpt opp av Cappelen Damm, har hatt en eventyrlig suksess siden de utga sin første bok i 2014.

– Vi har trykket over 1 million barnebøker siden starten, og over 300.000 av disse er fra universet med «Gutta i trehuset». Den siste boken i serien har ligget i ukevis på boklista - og ser også ut til å bli en av vinnerne i juleboksalget, sier Lindy Andersen som skal drive Fontini videre som et imprint i Cappelen Damm fra høsten neste år.

Oppdaget gutta i trehuset



Det var hun som «oppdaget» gutta i trehuset.

– Det er egentlig en veldig fin historie. Det var den første boken jeg antok på nystartede Fontini. Moren min kommer fra Australia, og jeg tenkte at det hadde vært gøy å finne noen bøker derfra. Jeg brukte god tid i starten, bestilte inn flere titler - og da jeg leste gutta i trehuset, tok jeg meg i å le høyt og mye. Da var det egentlig gjort, forteller Lindy Andersen.

Hun fant fort ut at Andy Griffiths ikke akkurat var et ubeskrevet blad i Australia - der han har vunnet over 70 priser for bøkene sine, samt nådd selveste operahuset i Sydney med en forestilling basert på nettopp «Gutta i trehuset». Men utenfor Australia var det ikke mange som hadde hørt om trehusgutta.

I september fikk trehuset 91 etasjer, og Andy og Terry skaffet seg en ubåtbagett (på engelsk en «submarine submarine sandwich») spesielt egnet for barnevaktoppdrag. Og da VG møtte forfatter Andy Griffiths tidligere i år, fortalte han at han allerede var i gang med å skrive neste bok - der trehuset får 104 etasjer. Han svarte også delvis på spørsmålet de aller fleste barn lurer på:

– Hvor høyt skal huset bli?

– Ja, det er jo det alle lurer på. Vi tar det litt bok for bok, for vi må ha gode ideer. Men det er kanskje naturlig at vi stopper på 13 bøker. Siden første bok var «Trehuset med 13. etasjer», bøkene har 13 kapitler, og trehuset øker med 13. etasjer for hver bok. 13 er et magisk tall.

NORSK FORLEGGER: Den australske barnebokforfatteren Andy Griffiths står bak den største barneboksuksessen i Norge de siste to årene med serien Gutta i trehuset. Her sammen med sin norske forlegger Lindy Andersen i Fontini forlag - som er den som oppdaget Andy. Foto: Jørgen Braastad , VG

Han har egentlig ikke peiling på hvorfor norske lesere har omfavnet serien så til de grader. Han syntes det var helt merkelig da hans norske forlag første gang kunne fortelle ham om førsteplasser og salgsrekorder.



Forvirrende å bli stor i Norge



– Det var en merkelig beskjed å få, for i Australia høres bare Norge ut som et mytisk sted med fjorder, vikinger og nordlys. Så min respons var litt sånn: Er det mulig? På det tidspunktet var vi en suksess hjemme, men hadde ikke fått det til noe særlig i andre land. Dessuten for å få suksess i hjemlandet, hadde vi turnert i sikkert 10 år før det ga resultater. Det var helt forvirrende at vi plutselig var store i Norge uten å løfte en finger.

Nå har han besøkt Norge to ganger, og har møtt lange signeringskøer begge gangene.

Egentlig var Andy Griffiths en engelsklærer som var fortvilt over at elevene ikke leste bøker lenger. Da han spurte dem hvorfor de ikke leste, så svarte de bare at de syntes det var kjedelig.

– De ville ikke lese «dumme bøker», bare se film og spille dataspill. Jeg ville vise dem at de tok feil, at bøker kan gi så mye glede. Så jeg begynte å skrive historier som jeg leste for dem, og jeg fikk rett. De ble bergtatt, forteller Andy.

Men: Ingen ville utgi bøkene hans, fordi det var så annerledes enn alt annet som var gjort på barnebokfronten i Australia.

Kritikk for crazy humor



– Jeg hadde lyst til å riste litt opp i det konservative barnebokmarkedet, så etter hvert tok jeg to år fri for å skrive hver dag. Jeg stolte på reaksjonene jeg hadde fått fra barna - og ville videreutvikle det. Det var egentlig galskap, for jeg kunne jo ikke leve av det. Men jeg tenkte at greit, jeg trenger ikke bil eller hus, for dette er så gøy, forteller han.

Det nye var humoren. Og han gikk helt bort fra ideen om at barnebøker må lære barna noe. Han fikk høre av forlagsredaktører at det var originalt og underholdende, men at de ikke så noe marked for det. Så feil kunne de ta. I dag er han en av Australias mest suksessfulle barnebokforfattere, bøkene er solgt til over 30 land - og han bor i et veldig fint hus.

– Vi fikk mye kritikk fra foreldre og bokhandlere i starten, de syntes humoren var for crazy - og var redde for at barna skulle herme etter noe av det vi skrev om. Som om barn ville finne på å tenne på sin egen rumpe eller gå over en bilvei med lukkede øyne, liksom. Barn skjønner at det er forskjell på bok og virkelighet, de trenger ikke et budskap om hvordan de skal oppføre seg - det finner de ut av selv. Men tenk så mye de får ut av å lese bøker, sier Andy som også har bøker som «The day my bum went crazy», «The bad book» og «The very bad book» bak seg.

– Men da vi skapte trehus-universet, ville vi ta mer kontroll over humoren og lage en litt mer sofistikert historie - slik at vi nådde ut til et enda bredere publikum. Jeg føler vi traff en perfekt balanse og klarte å koke ned essensen av hva barndom handler om.

Vil at barn skal lese



Gutta i historien heter Andy og Terry, som forfatteren og illustratøren selv, og jenta i historien heter egentlig Jill - som Andys kone. Hun gikk dessverre tapt i oversettelsen - og heter Pia på norsk.

– Hehe, ja, det er sånt som skjer i oversettelser, de skjønte ikke at hun var en virkelig person - og nå er det jo for sent.

Han tror mye av suksessen ligger i samarbeidet med nettopp illustratøren Terry - og kona Jill som er redaktør.

– Barna kjeder seg fort, så vi tenker mindre tekst og mer bilder - og på å få leseren raskt inn i historien. Vi redigerer konstant, ord for ord, side for side, og tenker alltid: Dette kan bli den boken et barn plukker opp for første gang, og et barn vil ikke plukke opp så mange bøker før de gir opp - hvis de ikke blir fanget. Så for oss er dette blodig alvor. Vi vil virkelig at barn skal lese.

Psst! Andy Griffiths' egne favorittforfattere er Dr. Seuss, Roald Dahl og Lewis Carrol.