Bokhandlerprisen til Helga Flatland

I år er det Helga Flatlands roman «En moderne familie» som er norske bokhandleres store favoritt.

I dag ble Bokhandlerprisen 2017 delt ut, og prisen gikk til Helga Flatland (33) og hennes roman «En moderne familie».

Les VGs anmeldelse av boken her!

– Jeg håper denne prisen bidrar til at enda flere får øynene opp for Helga Flatlands forfatterskap. «En moderne familie» er en sterk og flott historie, og den er godt og drivende fortalt. Jeg kan ikke snakke om Helga Flatland uten å nevne trilogien «Bli hvis du kan», den fasinerte meg, sier Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen om prisvinneren.

Selv klarer ikke Helga Flatland helt å tro på at hun nådde helt til topps av de ti nominerte.

– Nesten ufortjent



– Nei, jeg er oppriktig overrasket. Det er helt rart. Jeg skal jo ikke si sånt, men det er nesten så jeg føler at det er ufortjent, for det var så mange fantastiske utgivelser i år. Uansett, jeg tror på det nå, og det er veldig, veldig stas å være den som landets bokhandlere har stemt frem. Det er en stor anerkjennelse, sier Helga som så å si ikke har hatt én fridag siden boken kom ut i slutten av juli. Hun har nemlig ett prinsipp:

Si JA til alt.

– Jeg fikk det rådet tidlig av en eldre og erfaren forfatterkollega. Det funket jo veldig greit før, men etter mottagelsen av «En moderne familie», har det ballet på seg. For jeg fortsatte å si JA til alt selv om det kom veldig mange flere forespørsler.

Lest? Dette er årets roman, årets sakprosa og årets barnebok

Så i hele høst har hun reist land og strand rundt, møtt bokhandlere og lesere - og blitt bokbadet opp og ned i mente. Og det er spesielt én ting mange lurer på: Kommer det en oppfølger til «En moderne familie»?

– Hehe, ja, men det kommer ikke en bok til. I alle fall ikke foreløpig. Selv synes jeg at boken har en happy ending, men det er mange lesere som er uenige i det, sier hun og forteller at det andre mange spør om er: Hvorfor skiller 70 åringene Sverre og Torill seg egentlig?

Siste bok: Kari Hilde Hodnes bok om Joshua French: For en historie! Og for en mor!

Når 70-åringene skilles



– De mener at jeg ikke gir noe klart svar på det i boken. Men for meg er det ikke det det handler om, det er mer familiedynamikken og søskenrelasjonene. Hva utløser det at foreldrene på 70 år skiller seg? Hva skjer med de voksne søsknene og forholdet dem i mellom?

VIL BLI GAMMEL: Helga Flatland mener vi har et ekstremt ungdomsideal i dag: alle streber etter å være ung, mens hun selv gleder seg til å bli 50+. Foto: Tore Kristiansen , VG

Hele romanen starter med en scene der hele storfamilien er på ferie i Italia - der de eldre ekteparet forteller de voksne barna sine at de har bestemt seg for å skilles. Faren Sverre bruker floskler som: Vi ser ikke noen fremtid sammen, vi har vokst fra hverandre.

– Det er jo bare forslitte fraser, jeg tror de fleste leserne skjønner at det ligger noe mer under - og mange blir irriterte når de ikke får svar på det. Med denne boken har det ikke vært sånn at leserne som kommer bort til meg er udelt positive. De har mange spørsmål, og det er blitt interessante samtaler ut av det, sier Helga.

Boknytt: Lars Lillo-Stenberg skriver biografi om Nini Stoltenberg

Streber etter ungdom



Hun har ikke skilte foreldre eller barn og er ikke gift - men har fått mye ros for å leve seg inn i det ukjente slik at andre kjenner seg igjen.

– Det er vel derfor jeg driver med diktning. Det har vært spennende å gå inn i rollen som småbarnsmor med alt presset som følger med, sette seg inn i ekteskapsproblemer - og også å gå inn i desperasjonen til søsteren som ikke kan få barn. Det er en del eksistensielle spørsmål som dukker opp når du får vite at du ikke kan reprodusere deg, mener Helga.

Det handler også mye om vår moderne tid - der alle streber etter å være unge. Når de gamle også lever som de unge, hva skjer da med generasjonene under?

Fått med deg Persbrandt-biografien? Beruset og sjalu Mikael Persbrandt konfronterte Fredrik Skavlan

– Jeg prøver å beskrive denne generasjonsforkyvningen. En 70-åring er ikke 70 år på samme måte som før. Vi lever lengre, eldre har bedre helse, eldre kvinner har bedre økonomi - eldre har andre forventninger til livet, de tenker mer på seg selv - og synes også selvrealisering er viktig i en alder av 70 år. Jeg prøver å gå dypt inn og se på konsekvensene av de endringene som skjer i samfunnet. Vi har et ekstremt ungdomsideal i vår tid. Alle vil være unge, sier hun - og legger til:

– Bortsett fra meg, da. Jeg vil være gammel.

– Okei?

– Ja, jeg gleder meg til jeg blir 50 år. 20-årene var slitsomt, det var et jag på alle mulige måter. Det var en lettelse å passere 30. Det er roligere, og jeg har tro på at det blir mer rolig for hvert tiår, sier Helga.