BOKAKTUELL: Hertuginne Meghan, her avbildet med prins Harry i England i 2019. Foto: POOL /Reuters

Hertuginne Meghan gir ut barnebok – får plagiatkritikk

Allerede før hertuginne Meghans bok foreligger i butikkhyllene, får forfatterdebutanten (39) motbør.

Nyheten om at hertuginnen kommer med barnebok, ble kjent tirsdag.

Det amerikanske forlaget Penguin Random House kunne opplyse at tittelen blir «The Bench (på norsk: Benken)», og at den handler om det nære båndet mellom far og sønn, sett gjennom en mors øyne.

Hertuginnen, som bærer en datter i magen, har hentet inspirasjon til fortellingen fra ektemannen, prins Harry (36), og deres sønn Archie (snart to år).

– Prosjektet startet med et dikt jeg skrev til mannen min på den første farsdagen etter at Archie ble. Nå er diktet blitt en historie, sier Meghan i kunngjøringen.

«Av Meghan, hertuginnen av Sussex», står det foran på boken.

Meghan skal selv lese inn lydboken, og den prisbelønte kunstneren Christian Robinson (34) står for illustrasjonene, skriver USA Today.

LIKE? Boken til venstre er hertuginne Meghan sin, mens den andre er tre år gammel og signert Corrinne Averiss. Foto: HarperCollins og Penguin Random House

Men allerede før lansering – boken slippes 8. juni – møter den skepsis fra enkelte.

Britiske Daily Mail skriver at mange reagerer på at den varslede boken i stor grad ligner en annen barnebok – nemlig britiske Corrinne Averiss’ «The Boy On the Bench (Gutten på benken)» fra 2018.

Ikke bare mener de omslag og tittel ligner. Også Averiss’ bok handler om det tette båndet mellom far og sønn.

Personer med kjennskap til Averiss bok, mener Meghans bok er «kopi» og «plagiat». Enkelte uttrykker også misnøye over at Meghan bruker sin kongelige tittel med tanke på at hun og prins Harry har trukket seg ut av kongehuset.

Her er noen av reaksjonene under Daily Mails Twitter-post:

Corrinne Averiss, som har gitt ut flere barnebøker og høstet flere priser, har ikke kommentert saken. Meghan eller hennes forlag har heller ikke uttalt seg om kopipåstandene.

Hertuginne Meghan er før øvrig ikke den eneste forfatteren i sin familie.

Halvsøsteren Samantha Markle (56), som Meghan lenge har hatt et svært anstrengt forhold til, lanserte på nyåret «The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1», der hennes mer berømte søster får livet sitt brettet ut på lite flatterende vis.