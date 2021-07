FORTSETTELSEN AV «ØYA»: Victoria Hislop fikk en megasuksess med «Øya». Nå kan du lese fortsettelsen. Foto: Bill Waters

Bokanmeldelse: Victoria Hislop: «August»

Victoria Hislop hadde tidenes suksess om leprakolonien «Øya». Hellas ble enda mer kjent, og Hislop hedret og elsket. Oppfølgeren «August» er en skuffelse.

Av Guri Hjeltnes

Den 25. august er den skjellsettende datoen i den nye romanen. Året 1957 var da en effektiv kur mot spedalskhet ble funnet. Menneskene som hadde blitt sendt til leprakolonien Spinalonga kunne dette året reise derifra, helbredet. Men det å ha vært på Spinalonga ble et stigma som skulle sitte i, og det er et av temaene – å være stemplet med lepra. Noen av de sentrale skikkelsene fra romanen «Øya» er med i «August», søstrene Anna og Maria, Annas ektemann Andreas og Manolis, fetter til Andreas.

Det er når Maria kommer tilbake etter mange år som leprapasient på Spinalonga, kurert og friskmeldt, at dramaet i «August» settes i spill. Manolis har vært forlovet med Maria og frykter at Maria tror han har ventet på henne disse årene. Men Manolis er Annas elsker, og også Anna frykter at Maria vil ta Manolis fra henne. Anna er godt gift med en styrtrik godseier og har datteren Sofia. Maria kommer tilbake, forelsket i sin lege som har kurert henne på Spinalonga.

Det skjer et drap tidlig i boken, og dermed bærer det av sted. Her er mange av underholdningsromanens elementer, rike familier og ikke så fine familier som ikke snakker med hverandre, kjærlighet og sjalusi og smerte. Men plottet er så svakt utviklet at romanen fremstår mer skjematisk enn fengende, det hele blir platt.

For dem som ikke husker hva som var utgangspunktet: Victoria Hislop laget en verdenssuksess med romanen «Øya» – på alle språk – og gjorde dermed Kreta og Hellas mer kjent enn noensinne. Det startet tilfeldig. Reiselivsjournalisten Hislop besøkte Kreta med familie og venner i 2001, og havnet på en dagsutflukt på den lille øya Spinalonga, som hadde vært en koloni for leprapasienter. Lepra – spedalskhet – er en hudsykdom som utvikler seg langsomt, en skjebnesvanger sykdom som i årrekker var forbundet med mye fordommer og frykt. Hislop klarte å løfte fram et mer nyansert syn på sykdommen. Hislop gjorde research, maktet å formidlet en historie. Det ble bok med kraft. Historien om leprakolonien på øya Spinalonga traff en nerve, og boken suste over verden i skyhøye opplag. Det ble TV-serie, opptak på Spinalonga der også beboere deltok, og Hislop ble æresborger i Hellas i 2020.

Det tydeligste skikkelsen i romanen «August» er Manolis som rett og slett flykter fra Kreta og slår seg ned i Athens havneby Pireus og arbeider på skiftsverft i mange år. Manolis liv er utførlig skildret og han må på tampen av boken foreta et livsvalg. Den andre tydelige skikkelsen er Maria som får sin lepralege til ektemann. Kontakten mellom familiene på Kreta og Pireus går dels gjennom brev, dels gjennom besøk til Manolis.

Til tross for skildringer av gresk folklore, musikk og tradisjoner, mat og samvær og glimt fra Hellas vekst innen skips- og turistindustri, forblir storyen uengasjerende.

Hislop kom til å inspirere andre underholdningsforfattere med sitt researcharbeid og sine parallellhistorier fra ulike tidsepoker. Akkurat nå synes det som flere av dem Hislop påvirket har passert henne i fortellerkraft.

Men når Hislop 15 år etter «Øya» tar leserne med tilbake til Kreta og Hellas, vil mange av hennes trofaste lesere sikkert være begeistret, og romanen er alt pushet enormt internasjonalt.

