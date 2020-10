NY KJÆRLIGHET: Mandag kommer Runar Søgaards memoarbok «Gud gav oss ti bud - jeg har brutt ni av dem». Selv mener han det burde være opplagt hvilket bud han ikke har brutt: - Jeg har slått ned, men ikke ihjel, sier han. Foto: Janne Møller-Hansen

Forelsket Runar Søgaard om den hemmelige kjærligheten: «Ingen har rørt meg som deg»

I forbindelse med lanseringen av sin egen bok innrømmer Runar Søgaard (53) at han for tiden er forelsket.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer også frem i tilegnelsene til boken «Gud gav oss ti bud - jeg har brutt ni av dem», der han varmt takker ikke bare sine foreldre, Gud og sine tre sønner Amadeus, Jackson og Presley, men også et ikke navngitt menneske som åpenbart har gjort stor inntrykk på Søgaard i arbeidet med boken.

«Absolutt ingen har rørt meg som deg! Og ingen har påvirket livet mitt så inderlig som du har. Du har som ingen andre åpnet øynene mine for forskjellige ting og fått meg til å kjenne på følelser jeg aldri har kjent før», skriver han.

les også Innrømmer å ha drept Carolas katt: – Jeg skjøt den katten

På direkte spørsmål fra VG om han er forelsket, svarer Runar Søgaard slik:

- Hvordan vet du det? Jaha, du tenker på forordet. Jo, jeg er skyldig i den anklagen, ja, sier Søgaard.

I sin kjærlige tilegnelse bruker han navnet Agape, som i katolsk tradisjon betyr ubetinget kjærlighet:

«Jeg hadde bare lest og hørt om Agape til den dagen jeg møtte deg, men nå vet jeg

faktisk hva det er og hvordan det føles», står det videre.

– Har dette mennesket et navn?

– Du får gjerne spørre rett ut. Men det ønsker jeg ikke å kommentere!

FARMERE: I fjor var Runar Søgaard deltaker på TV2s «Farmen Kjendis» med blant andre Kathrine Sørland, Svein Østvik og Donna Ionna. Foto: Krister Sørbø

«Gud gav oss ti bud - jeg har brutt ni av dem» er en gjennomgang av Runar Søgaards liv frem til nå - oppturer og nedturer, fra bryllup og ekteskapsbrudd med hele Skandinavias pop-yndling Carola, via et oppgjør med frikirken og Livets Ord, til jetset-liv og trøbbel med loven. Senest i fjor ble han dømt til fengsel, men anket på stedet. Ankesaken kommer opp i løpet av vinteren.

Han hevder i boken også å komme med sannheten om hva som skjedde da han gikk fra Carola.

les også Runar Søgaard gir ut bok: – Den ukjente sannheten om bruddet med Carola

– Hvorfor må du skrive så detaljert rundt ekteskapsbruddet med Carola?

- Jeg kjente at jeg var tvunget til å gjøre det slik; skal man skrive en bok som handler om mitt liv, mine eventyr, mine suksesser, mine motganger og mine mislykkede handlinger må man være ærlig. Hvis ikke, blir det ikke troverdig og det kjennes ikke bra. De historiene som er utleverende om andre, er historier som jeg mener er nødvendige for at leserne skal forstå meg og mine avgjørelser, sier han.

les også Runar Søgaard: – Jeg har fått tilgivelse hver gang

Hans forlag, Vigmostad & Bjørke, bekrefter overfor VG at Carola Häggkvist skal være kjent med innholdet.

– Både Carola og Runars andre kone, Jessica, har fått forelagt kapitlene som omhandler dem. Ingen av dem har hatt innsigelser eller kommentarer til boken, sier Anne Iversen i Vigmostad & Bjørke.

VG har også henvendt seg via epost til Carolas management .

– Angående deres spørsmål, gis ingen kommentarer. Carola har ikke tatt del i noen tekst vedrørende Runars bok, står det i eposten fra managementet, signert Lotta B. Waern.

SER FREMOVER: Mandag kommer Runar Søgaards memoarbok «Gud gav oss ti bud - jeg har brutt ni av dem». Foto: Janne Møller-Hansen

Søgaard mener at ekteskapet med Carola ga ham en uventet overraskelse da forholdet tok slutt i 2000.

– Hun var darlingen, jeg ble en bad guy. Jeg trodde i mitt enfold at da jeg skilte meg, kunne jeg bli inkognito, en helt vanlig fyr. Slik ble det aldri. Rampelyset er et tveegget sverd. Jeg forsøkte å trekke meg unna da jeg var gift med Jessica, for hun trivdes veldig dårlig med det. Så jeg sluttet å gå på kjendisfester, premierer og slike ting. Det merkelige var at selv om jeg holdt meg borte, fortsatte skriveriene om meg uansett, sier han.

les også Runar Søgaard dømt til fengsel

I dag ser han imidlertid mer fremover enn bakover.

– Jeg har aldri kjent meg så pasjonert, så livsglad og så nysgjerrig og så sugen på livet som i dag.

– Det er fordi du er forelsket, det...

- Haha, nice try! Men det var jo sånn at da man ble førti, tenkte man; oh shit! Og da man ble femti, så ventet man at det skulle gro mose på deg. Men alt forandrer seg. Jeg tror at den nysgjerrigheten som alltid har ligget latent i meg har bare blitt større og større med årene. Jeg har slik appetitt på livet og omgir meg med nysgjerrige mennesker. Jeg blir så trigget av å møte nye mennesker og høre om deres opplevelser og utfordringer - det er da jeg får denne følelsen av at jeg ennå har mye igjen å gjøre.

Publisert: 22.10.20 kl. 13:28 Oppdatert: 22.10.20 kl. 13:51

Mer om Carola Häggkvist Bok