Sylskarpt oppgjør. Bokanmeldelse: Berit Reisel: «Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene i Norge»

Med boken «Hva visste Hjemmefronten?» satte Marte Michelet høsten 2018 fyr på debatten om den norske holdningen til jødeforfølgelsene under krigen. Berit Reisels bok trekker debatten videre til langt inn i etterkrigstiden.

I vår er det 25 år siden det såkalte Skarpnesutvalget ble nedsatt.

«Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene i Norge» Forfatter: Berit Reisel Sjanger: Dokumentar

Forlag: Press

Sider: 359

Kr: 399,- Vis mer

Utvalgets mandat var å kartlegge hva som skjedd med norske jøders eiendommer under okkupasjonen. Utvalget kom i stand ikke minst på bakgrunn av journalist Bjørn Westlies artikler i Dagens Næringsliv om «Det norske jøde-ranet». Artikkelserien var timet opp mot 50-års jubileet for frigjøringen i mai 1945. Som så ofte før ble jødenes skjebne under og etter krigen nedtonet i den offisielle markeringen.

Familien Krasnipolsky i Trondheim, trolig på 1930-tallet. Gode tider mens familien ennå var intakt. Foto: Fra boken

Et av spørsmålene Westlies artikler reiste, var om jødene egentlig hadde fått den erstatningen de hadde krav på etter at nazistene hadde beslaglagt og realisert eiendommene og formuene deres.

Verkebyllen som den norske antisemittismen utgjorde, var fortsatt til å ta og føle på i 1990-årene. Noe som ikke minst skulle vise seg i Skarpnesutvalgets arbeid, der Berit Reisel representerte Det mosaiske trossamfunn.

Reisels intensjon med denne boken synes å være todelt: For det første vil hun fortelle hvordan hun opplevde arbeidet i utvalget og møtet med utvalgets øvrige medlemmer.

«Dere finner bare det dere vil finne», er blant replikkene hun gjengir.

Mistilliten og motstanden blant de andre førte til at Reisel og historikeren Bjarte Bruland skrev sin egen mindretallsrapport, som ble fremlagt samtidig med flertallets rapport sommeren 1997.

For det andre parallellfører Berit Reisel de norske jødenes erfaringer under og etter krigen med situasjonen i de andre okkuperte landene.

Slik kommer boken også til å handle om kollektiv minneskultur, og vilje til erkjennelse av ansvar i et bredere europeisk perspektiv.

Grepet med å stadig hoppe frem og tilbake mellom disse to innfallsvinklene gjør at boken blir i overkant tunglest og informasjonsspekket. Det samme kan sies om Reisels nitide gjennomgang om de prosessuelle aspektene av det opprinnelige norske erstatningssystemet etter krigen. Samtidig blir det på denne måten tydeliggjort hvorfor så mange i etterkrigsårene ga opp kampen for erstatning i et system som åpenbart ikke tok hensyn til jødenes spesielle situasjon.

Det kan synes som om den norske staten i arbeidet med erstatningsoppgjørene ikke vek tilbake for å ta i bruk bokholderknep til sitt eget beste.

Enda mer opprørende er Berit Reisels skildring av holdningene hun møtte fra flere av de sentrale aktørene i spillet omkring Skarpnesutvalget. Her er det flere høytstående personer som kommer dårlig ut av det, og som Reisel mener motarbeidet henne. Reisels fremstilling virker både veldokumentert og troverdig.

Berit Reisel og Bjarte Bruland under pressekonferansen i forbindelse med overrekkelsen av sin rapport 23. juni 1997. Foto: Richardsen, Tor

Berit Reisel og Bjarte Bruland kom likevel ut av denne prosessen som vinnere. Det var deres rapport som ved årtusenskiftet la grunnlaget både for de individuelle billighetserstatningene til norske jøder, for byggingen av minnesmerket ved Akershuskaia og for opprettelsen av HL-senteret på Bygdøy.

Slik kan man si at dette også er historien om en suksess.

Men det er en suksess som etterlater en bitter bismak av at skepsisen til jødene som gruppe fremdeles levde i beste velgående i det norske maktapparatet på 1990-tallet. Lest i sammenheng tegner Marte Michelets og Berit Reisels bøker et dystert bilde av det norske storsamfunnets holdninger til jødene, både under og etter krigen.

En viktig påminnelse samme uke som vi skal markere Den internasjonale Holocaustdagen.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk