BOKSALG: Forhåndssalget er gang, mens butikksalget varer fra 12. februar til 24. februar.

Årets Mammut-tips! Her er de beste tipsene til Mammut-salget

Publisert: 05.02.18 14:43

BOK 2018-02-05T13:43:50Z

VGs anmeldere og bokjournalist har trålet Mammut-katalogen med over 1000 boktitler på salg - og gir deg her tips om 10 romankupp, 10 krimkupp, 10 barnebokkupp og 10 sakprosakupp.

10 romankupp

Vigdis Hjorth: «Arv og miljø»

De siste to årenes store snakkis. En medrivende roman om arveoppgjør og familiekonflikter. For øvrig den mest forhåndsbestilte romanen på salget i år. 149 kr.

Nina Lykke: «Nei og atter nei»

Skarpsindig og treffende roman som virvler opp atskillige tanker rundt familieliv. 149 kr.

Fakta Mammut-salget I år er det 133 år siden Mammutsalget ble arrangert for første gang. Forhåndssalget er allerede åpnet, og selve butikksalget varer fra 12. til 24. februar. Over 1000 bøker er på salg. 807 papirbøker og 270 e-boktitler. Over 80 prosent av titlene på årets Mammut har aldri vært på Mammutsalg før. Den mest forhåndsbestilte boken i år er krimboken «Den niende graven» av Stefan Ahnhem. Mammutsalget er et samarbeid mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Tomas Espedal: «Året»

Melankolsk og sentimentalt, ja vel. Men også en oppvisning i skrivekunst fra en av våre mest finstemte forfattere. 149 kr.

Carsten Jensen: «Den første sten»

Rystende og ekstremt dyster roman fra Afghanistan, med danske soldater i sentrum. Nærmest en nødvendighet å lese. 179 kr.

John Irving: «Mysterieavenyen»

Blant de mest vellykkede romaner fra Irving de siste årene. Skriving, søppel, sex og sirkus og en aldrende forfatter i hovedrollen. 179 kr.

Jan Ove Ekeberg: «Den siste vikingkongen»

Første bok i Ekebergs spennende og troverdige serie fra vikingtiden. Les om den siste vikingekongens siste tokt - før oppfølgeren kommer i mai. 149 kr.

Betty Smith: «Det vokser et tre i Brooklyn»

Klassiker fra 1943 som ble nyoversatt av Vibeke Saugestad i 2015. En rørende beretning full av håp, romantikk og drømmer - som griper tak i leseren. 149 kr.

Marie Aubert: «Kan jeg bli med deg hjem»

Velskrevet novellesamling full av sjarm og tristesse. De vågale, kroppskontaktsøkende kvinnene kommer til å få deg til å le mange ganger. 149 kr.

Elena Ferrante: «Mi briljante venninne»

Sikre deg alle de fire bøkene i Ferrantes Napoli-kvartett på billigsalg og bli like besatt som vi er. 129 kr per bok.

Jonas Hassen Khemiri: «Alt jeg ikke husker»

En sensasjonell god roman. Hovedpersonen er død og forfatteren forsøker å finne ut hva som egentlig har skjedd. Leserne får servert flere ulike versjoner. 149 kr.

10 krimkupp!

Tove Alsterdal: «Ingen vei tilbake»

Krim som tøyer sjangergrensene. Spennende, politisk thriller og gnistrende god krim. Fikk terningkast 6 i VG. 99 kr.

Michel Bussi: «Etter styrten»

Fjorårets vinner av Gullkulen for beste oversatte krim. Solgt til 29 land, og bare i hjemlandet Frankrike har den solgt over 700.000 eksemplarer. 149 kr.

Torkil Damhaug: «En femte årstid»

Psykologisk thriller som vant Rivertonprisen 2016. Damhaug er ikke bare blant våre aller fremste krimforfattere. Han er også en fremragende skjønnlitterær forfatter. Terningkast 6 i VG. 149 kr.

Ingar Johnsrud: «Kalypso»

Norsk krims nye stjerneskudds andre bok. En medrivende og usedvanlig godt skrevet krimroman som inneholder det aller meste. 149 kr.

Karin Fossum: «Hviskeren»

Eminent og annerledes fra norsk krimlitteraturs store stilist. Den ble hyllet av et samlet kritikerkorps og fikk flere seksere. Mørk og nifs psykologisk thriller med en upålitelig forteller i hovedrollen. 149 kr.

Peter Swanson: «De som fortjener det»

En homage til «Strangers on a train» som handler om to fremmede som møtes og bestemmer seg for å bytte mord. Annerledes og spennende krim full av overraskelser. 149 kr.

Stefan Ahnhem: «Den niende graven»

Ikke av krimmene med mest dybde, men som underholdning er den glimrende og kan slukes i et jafs. Dette er også den mest forhåndsbestilte krimboken på salget. 79 kr.

Tom Kristensen: «Pandora»

En intens thriller om terrorisme. Holder deg garantert våken. 149 kr.

Pierre Lemaitre: «Alex» og «Irène»

To usedvanlig velskrevne og intenst spennende romaner fra fransk krimmester flere bør oppdage. 99 kr. per bok.

Chris Tvedt: «Den som forvolder en annens død»

Det handler om drap, sex, hevn, manipulasjon og skygger fra fortiden når vi igjen møter forsvarsadvokat Mikael Brenne. Som rettsdrama fungerer også boken utmerket. 149 kr.

Ti sakprosakupp

Åsne Seierstad: «To søstre»

En rystende, suverent velskrevet og spennende bok de to IS-brudene fra Bærum. Terningkast 6 i VG. 149 kr.

Jens Stoltenberg: «Min historie»

En høyst lesverdig selvbiografi som balanserer fint mellom det personlige og det politiske. 199 kr.

Erling Kagge: «Stillhet i støyens tid»

Forlagssjefen har plutselig blitt stjerne på eget forlag - og nå reiser han rundt i verden og snakker om stillhet for utsolgte arrangement. Boken lå i forrige uke blant annet på 6.plass på Der Spiegels bestselgerliste for sakprosa. 149 kr.

Helle Christine Ravn: «Jappe Nilssen»

Biografien om Edvard Munchs beste venn og våpendrager tilbyr et interessant innblikk i Munchs tid og miljø. 198 kr.

Marta Breen, Jenny Jordahl og Madeleine Schultz: «F-ordet. 155 grunner til å være feminist».

Forfattere og illustratør treffer tidsånden perfekt med sitt feministiske «manifest». 99 kr.

Gunnar Sønsteby: «Rapport fra nr. 24»

En nøktern skrevet klassiker som alle krigsinteresserte en gang må lese og ha i bokhylla. 69 kroner

Frank Aarebrot: «USA på 200 sider»

Bøkene til Aarebrot lever videre etter hans bortgang i fjor. I høst kom hans siste bok ut - om reformasjonen. Sikre deg hans bok om USA om amerikanske politikk fra George Washington fram til Donald Trump. 149 kr.

Kaja Nordengen: «Hjernen er stjernen»

Legen og hjerneforskeren Kaja Nordengen har tatt Norge med storm med denne boken som faktisk ble den 8. mest solgte boken i Norge i fjor - helt uavhengig sjanger og utgivelsesår. Solgt til 19 land. 149 kr.

Simon Sebag Montefiore: «Dynastiet Romanov»

Historikeren som har vunnet en rekke priser for «Stalin» (2004) og «Den unge Stalin (2007) har gått løs på historien om den ekstremt fascinerende russiske Romanov-familien. En studie i makt, sex og brutalitet. 179 kr.

Bruce Springsteen: «Born to run» .

Selvfølgelig skal du lese sjefens historie om sitt eget liv! 179 kr.

Barn- og ungdomsbøker

Lisa Aisato N`jie Solberg: «Mine to oldemødre»

Om oldemødre med flagrende hår, mye leppestift og personlighet. Det handler om båndene vi har til slektningene våre. Humoren og den harmoniske livsholdningen i denne billedboken varmer virkelig leseren. 129 kr.

Kari Grossmann: «Pekeboka mi»

En pekebokklassiker til spottpris. Boken tar utgangspunkt i barns hverdagssituasjoner, og i myldrebildene finnes det også noen overraskelser. 99 kr.

Iben Akerlie: «Lars er LOL»



Smart barnebok om dårlig selvtillit og nettmobbing, og det er ikke gutten med downs syndrom det er synd på. «Lars er LOL» smeltet VGs anmelder som ga terningkast 6. Fra 8 år. 99 kr.

Andy Griffiths/Terry Denton: «Gutta i trehuset med 13 etasjer»

Sikre deg den første boken i Norges mest populære barnebokserie de siste årene på supersalg! Møt vennene Andy og Terry - som bor i verdens kuleste trehus. Fra 8 år. 29 kr.

Drew Draywalt: «Dagen da fargestiftene streiket»

New York Times- og Amazon-bestselger som er blitt et fenomen. Lille Duncan vil tegne men fargestiftene har fått nok: de streiker! Morsomt og lærerik - og ikke minst får den fantasien i sving. Fra 4 år. 99 kr.

John Green: «Faen ta skjebnen»

Ungdomsroman som er kåret til en av tiårets bestebarnebøker. Sterkt, usentimentalt og innsiktsfullt om å elske når man lever med kreft på tilmålt tid. 79 kr.

Bobbie Peers: «Kryptalportalen»

Norske Peers har skapt et univers som fenger både norske og utenlandske lesere. Dette er andre boken om kodeknekker William Wenton - den tredje boken kom i fjor og fikk strålende kritikk i VG. Fra 8 år. 99 kr.

Åshild Kanstad Johnsen: «Ulla & Bendik bygger by»

Denne er lest om og om igjen hos oss - og handler om gøyale Ulla og den litt mer rolige Bendik som finner sammen og vil gjøre noe med den triste og grå byen. Herlige illustrasjoner. Fra 4 år. 99 kr.

Kari Stai: «Jakob og Neikob. Naboen»

Stais geniale konsept med Jakob, som sier JA til alt, og Neikob, som sier NEI til alt. Nå har det flyttet inn en nabo som Jakob er veldig nysgjerrig på, mens Neikob absolutt ikke vil møte noen ny nabo. Tåler på bli lest om og om igjen! Fra 3 år. 129 kr.

Jørn Lier Horst/Hans Jørgen Sandnes: «Operasjon bronseplass - detektivbyrå nr. 2»

Neste uke kommer en ny bok i serien om Detektivbyrå nr. 2 som virkelig kan skape leselyst, også hos små gutter. Du får flere av bøkene i serien på Mammut til 99 kr. Fra 5 år.

De som tipser er: Bokanmelderne Sindre Hovdenakk, Elin Brend Bjørhei, Guri Hjeltnes, Kristine Isaksen, Arne Hugo Stølan og Tom Egeland, samt bokjournalist Camilla Norli