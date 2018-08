FORFATTERDUO: Ulrikke Falch (22) og Sofie Frøysaa (29) har skrevet boka de selv hadde trengt da de var 16 år og usikre på seg selv: Jenteloven, en «survival guide» til ungdomstiden. Foto: Maria Gossé

Bokanmeldelse: «Jenteloven»: – Velment, men ikke helt vellykket

BOK 2018-08-30T13:14:36Z

Velment fra viktige stemmer. Dessverre er det noe som ikke stemmer.

Publisert: 30.08.18 15:14

4

– Vi har skrevet denne boka fordi vi savnet den og kunne trengt den da vi selv var ungdommer. Nå lager vi en squad av kampklare feminister - og sammen har vi tenkt å forandre verden. Er du med? spør forfatterduoen Falch og Frøysaa i «Jenteloven».

Det er bokårets beste idé. Unge kvinner med sterke meninger og hundretusenvis av Instagram-følgere gir ut bok med råd basert på egne opplevelser. «Femoirs», kaller man dem gjerne, et ord som rommer både female, feminist og memoir. Selvhjelpsbøker som ikke er selvhjelpsbøker.

Lena Dunham gjorde det i 2014, med «Ikke en sånn jente. En ung kvinne forteller deg hva hun har lært» . Komikerne Amy Schumer, Tina Fey og Amy Poehler har alle skrevet sine «femoarer». Nora Ephron og Caitlin Moran må også nevnes.

De ble bestselgere, alle som èn.

Om forfatterne Ulrikke Falch (22) ble kjent for rollen som Vilde i NRK-serien Skam. Siden den gang har hun markert seg som samfunnsdebattant, hatt sin egen podkast på NRK, og denne høsten debuterer hun som programleder for NRK-serien «F-ordet». Hun har en million følgere på Instagram, og har engasjert seg mot kroppspress og fortalt hvordan hun ble frisk fra spiseforstyrrelser. Sofie Frøysaa (29) er stand up-komiker, podkaster og samfunnsdebattant. Hun har vært åpen om sine depresjoner og livet med Tourettes-diagnose.

Sjekk: 12 bøker å glede seg til i høst!

Når vi nå får en norsk versjon, er det stand up-komiker Sofie Frøysaa og Skam-stjernen Ulrikke Falch som står bak. Sistnevnte har markert seg som en sterk stemme og en uredd motvekt til de glossy influencerne og toppbloggerne vi ellers ser så mye til.

«Jenteloven» er en miks av personlige historier, quizer, lister, tips, fakta, historie og sitater. Det er nyttig og lærerikt, og litt likt «Bullshitfilteret» fra 2014.

Forfatterne er gode når de helt legitimt kritiserer VGs omtale av Marit Bjørgens kjolevalg, og kloke når de ber unge jenter rydde i Instagram-feeden.

Aller best er de når de forteller sine egne historier hver for seg, og når de analyserer sine egne handlinger fra tenårene i «opplevd av»-spalten. Det er interessant å lese hvordan nåtidens Sofie angrer på at hun lot seg begrense av hudproblemer som 14-åring, og Ulrikkes erkjennelse av å ha blitt med på ting hun egentlig ikke ville i senga da hun var 16.

Men man får dessverre følelsen av at de to forfatterne ikke har klart å bli enige om hva slags bok de skal lage, og for hvem.

Innimellom gir boken følelsen av å være en lærebok for barn, eller en brosjyre fra en overivrig helsesøster med de beste intensjoner - men en noe krampaktig form. De kaller leserne sine for «Jenteloven-squaden», og skyter inn bisetninger som «trust us on this one, honeys» og «girlpower er så insaaane bra for selvfølelsen».

Samtidig bruker de ord som patriarkatet, namedropper Virginia Woolf og henviser til «konseptet med aktivt samtykke», uten å ta seg tid til å forklare leseren hva det innebærer og betyr.

Det er som om de på et eller annet tidspunkt snublet ut av takt med de unge jentene de skrev boken for.

Kjønn problematiseres til det kjedsommelige. I listen «16 kjipe ting nesten alle jenter opplever i løpet av skoletiden», kan vi blant annet lese: «du har lyst til å rekke opp hånda i timen, men tør ikke» og «Sekser? Du er så gullunge, ass!» Det er strengt tatt ikke kjønnede problemstillinger. Gutta har det også slik.

Og, er det virkelig et problem om noen forteller deg at de synes du er flink?

Og når jeg først er i gang. Det er fint at de i et nano-sekund i forordet anerkjenner sine hvite privilegier, men boka hadde vært tjent med at de så litt mer utover, og litt mindre innover.

Om boka: Forfattere: Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa

Tittel: Jenteloven. Feministisk førstehjelp.

Forlag: Gyldendal Barn og Ungdom

Sider: 192

Pris: 299

Jeg er sikker på at spesielt Falch, men også Frøysaa, kommer til å skape flere prisverdige prosjekter og enda bedre ting i fremtiden. De er modige, kloke og har mye på hjertet. Unge jenter trenger dem. Vi trenger dem.

Jeg blir med i «Jenteloven-squaden», og håper vi blir mange. Men jeg klarer ikke fri meg fra tanken om at boka hadde trengt litt mer Vilde, Eva, Chris og Sana, og litt mindre Noora. Litt mindre pekefinger, og litt mer gruppeklem.