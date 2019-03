BOK- OG TV-SUKSESS: Liane Moriarty står bak boken Store hvite løgner» som også ble en stor suksess som TV-serien Big little lies på HBO. Sesong to har snart premiere, og Nicole Kidman har også nylig kjøpt filmrettighetene til Moriartys «Ni vilt fremmede» som nå er ute på norsk. Foto: Uber Photograpy

Ny pageturner fra Big little lies-forfatteren: Bokanmeldelse: Liane Moriarty: «Ni vilt fremmede»

Forfatteren bak suksessen «Big little lies» vet å sette scener. Nå har hun gjort det igjen, skrevet en tykk pageturner med fikse hendelsesforløp og morsomt.

Moriarty er tilbake i velopplagt stil: Her plasserer hun ni vilt fremmede mennesker sammen på et spahotell langt ute på landet i Australia.

Opplegget som tilbys på «Villa Ro» er ganske så dyrt for alle de ni som etter hvert samler seg på dette lekre og rustikke og majestetiske viktorianske herskapshuset. Her er hypermoderne treningsmuligheter, raffinerte rom for å meditere og bedrive yoga, svømmeanlegg, og vakkert terreng for alskens trim.

Ingen av de ni har det minste lyst, egentlig, men de bærer på alskens byrder, sorg, ensomhet, overvekt, depresjon, selvmord i familien, skilsmisse, ekteskapsproblemer, dårlig samvittighet, stress. Kort sagt – alle er forespeilet at de vil undergå en forvandling på 10 dager.

En herlig setting for en velskrivende forfatter, nesten som i en Agatha Christie-krim, å samle personene på et sted de ikke kan flykte fra.

Og her er mange av den godvarme krimmens elementer. De må være der ti dager til ende, bagasjen deres tømmes for innsmuglet alkohol, kaffe og sjokolade, her skal det handle om sunne juicer og slankende, veltilberedt mat, og en lang rekke øvelser som skal omgjøre stressede og plagede australiere til nye mennesker. iPader og mobiler er innlevert, og her er ingen tv.

Alt ligger til rette for at noe skal skje. Og det skjer langsomt og raffinert, det tar tid før spagjestene og leseren forstår at noe er galt.

Liane Moriarty behersker sjangeren som få andre og står bak «Huset på stranden», «Ektemannens hemmelighet», for ikke å snakke om «Store hvite løgner» (Big little lies) – bestseller de luxe og HBO-serie de luxe med Nicole Kidman og Reese Witherspoon. Kidman har også kjøpt filrettighetene til denne nye romanen.

Moriarty har raffinert latt en skikkelse ha en lead, Frances Welty, en forfatter med tidligere stor suksess med romantiske romaner, som nettopp har opplevd en refusjon og fått en nedsablende anmeldelse på sosiale medier. Men den allvitende fortelleren Moriarty slipper også de øvrige åtte til ordet, fint skildret, det er ekteparet med en datter, paret med krise som vant i lotto.

Alle alle bærer de op hemmeligheter, som langsomt spinnes ut i den store veven på «Villa Ro» som omgjøres i løpet av noen dager.

De ni gjestene kastes umiddelbart ut i en «nobel stillhet» – der de i flere dager ikke skal snakke, hverken ved måltider eller noen steder. På disse dagene omgjøres Villa Ro til et hus med stor uro.

For den som driver spaet, den karismatiske Masha Dmitrisjenko, har en dristig plan for disse ti dagene. Masha har utviklet en flunkende ny terapi sammen med to av side nære medarbeidere, Yao og Dalila. Helt fra starten er gjestene uvitende trukket inn i den nye terapien, men mer kan ikke røpes.

Denne lettleste romanen har i seg mange viktige innspill til hektiske menneskers liv, som det å leve med andre alskens sammenbrudd og kriser og lykkes i til å mestre hverdagen. Iblant kan hende litt vel overfladiske samtaler, men noe er der. Det fineste i romanen er samspillet Moriarty skildrer når de ni vilt fremmede ikke lenger er vilt fremmede overfor hverandre, med søker sammen og blir kjent med hverandre og hjelpes ad overfor den etter hvert despotiske Masha.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes