«Ligner ikke på noe annet jeg har lest»: Bokanmeldelse: Han Kang: «Hvit»

Han Kangs tredje bok på norsk, er en poetisk vakker meditasjon over fargen hvit og en storesøster som ikke fikk leve.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Det er bare et halvt år siden Han Kangs mest kjente roman, «Vegetarianeren», utkom på norsk. Boken hun fikk den internasjonale Man Booker-prisen for i 2016 og som gjorde den inntil da temmelig ukjente sør-koreanske forfatteren berømt i Vesten.

At det allerede nå foreligger en ny bok på norsk, kan trolig settes i sammenheng med at forfatteren denne våren er den femte i rekken til å levere manus til Framtidsbiblioteket i Bjørvika.

Årets bok, «Hvit», må kunne sies å være en mer beskjeden utgivelse fra forfatteren som tidligere har gitt oss de originale romanene «Vegetarianeren» og «Levende og døde». «Hvit» er heller ikke en roman i tradisjonell forstand, mer en samling tett forbundne korttekster, som alle på et eller annet vis tar for seg hvite objekter, skapninger eller fenomener, det være seg snøkrystaller, riskaker eller et likklede.

Boken nærmer seg poesiens sansninger, følsomhet og evne til å se sammenhenger i det tilsynelatende ubetydelige.

Han Kang skal ha begynt å skrive tekstene under et opphold i Warszawa i Polen, en by som ble sønderbombet av nazistene mot slutten av andre verdenskrig. De rekonstruerte bygningene i byen inspirerer henne til å dykke ned i sin egen families tragedie. Hun begynner å tenke på storesøsteren som døde i morens armer bare et par timer etter at hun ble født. Moren var helt alene da riene kom og fødte en baby på syv måneder på kjøkkengulvet.

«Dersom du ikke hadde sluttet å puste, så hadde du levd nå i stedet for meg, som aldri ville blitt født», skriver Han, og forsøker å mane søsteren tilbake fra de døde på de hvite boksidene, hun som bare fikk leve en kort stund, svøpt i et hvitt teppe, med et ansikt «hvitt som en halvmåneformet riskake.»

Hvitt er gjerne forbundet med uskyld, men i koreansk tradisjon også døden. Hos Han Kang er denne fargeløse fargen både en litterær metafor og et i aller høyeste grad tilstedeværende element i tilværelsen, fra vugge til grav.

Flere av tekstene er som små prosadikt, enten de gjenforteller en historie fra fortiden eller reflekterer en observasjon forfatteren har gjort seg. Bøker som grubler over en farge finnes det flere av, for eksempel Maggie Nelsons «I blått». Men der «I blått» er utpreget filosofisk i tilnærmingen, søker «Hvit» i større grad en poetisk sannhet.

Sammenliknet med bøkene jeg tidligere har lest av Han Kang, innfrir ikke «Hvit» helt de skyhøye forventningene. Det er likevel vanskelig ikke å la seg berøre av en tekst som så tydelig går sine egne veier og ikke likner på noe annet jeg har lest.

Boken vokter over sin gåtefullhet med stor omhu, omtrent som et snøfnugg som først på veldig nært hold viser frem sine skinnende krystaller, et øyeblikk før det smelter.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Om forfatteren: Han Kang (1970) er en sør-koreansk forfatter. Hun debuterte i 1993 og har siden utgitt en rekke bøker – romaner, noveller, essays og poesi. Hennes internasjonale gjennombrudd kom i 2016 etter å ha vunnet den internasjonale Man Booker-prisen for romanen «Vegetarianeren». «Hvit» var i 2018 på kortlisten til den samme prisen. Han Kang er årets bidragsyter til Framtidsbiblioteket og kommer til Norge i mai. Vis mer vg-expand-down