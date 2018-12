FULL JUBEL: Lisa Aisato og Maja Lunde har inngått en avtale med Kagge forlag om en vårbok, en sommerbok og en høstbok i samme format som den enorme juleboksuksessen «Snøsøsteren». Foto: Frode Hansen

Maja Lunde følger opp «Snøsøsteren» med tre bøker

Årets største boksuksess, «Snøsøsteren», har skapt Harry Potter-tilstander – og nå har Maja Lunde (43) og Lisa Aisato (37) skrevet kontrakt med Kagge forlag om tre nye bøker i det samme formatet.

– Vi har skrevet en kontrakt med Maja og Lisa om tre nye bøker. Det blir en bok for hver årstid, opplyser forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge forlag.

«Snøsøsteren» er forlagets største suksess noensinne – og denne uken skrev forlaget en trebokskontrakt med forfatter Maja Lunde og illustratør Lisa Aisato.

– Vi har lenge visst at de har hatt lyst til å skrive flere bøker, og vi har selvsagt lyst til å jobbe videre med dem. Når en barnebok blir en så stor suksess, er jo det noe som gir håp i hele bransjen. Vi vet at Harry Potter-suksessen i sin tid skapte mange nye lesere, og nå ser vi at «Snøsøsteren» også gir en Harry Potter-effekt og bringer nye lesere inn til bøkene. Maja og Lisa har skapt noe som er større enn dem selv, sier Sandsmark.

Vårbok i 2020

Neste bok ut skal handle om våren, og den kommer i 2020. Deretter kommer en sommerbok og en høstbok. Alle i samme format som «Snøsøsteren» – som nå er trykket i et totalopplag på 250.000 bøker.

– Vi har en plan om totalt fire bøker av denne typen. Samme format, samme mengde tekst og illustrasjoner og ikke minst samme målgruppe – det vil si at de skal passe for lesere i alle aldre fra 6–100. Det er virkelig et privilegium å få lage så lange illustrerte bøker, sier Maja Lunde som ikke helt husker da ideen om en årstidsserie dukket opp.

– Men det føles naturlig å følge opp en bok som i så stor grad handler om snø og jul, med en vårbok. Dessuten hadde jeg en idé til en historie som er lagt til våren. Deretter var veien kort til å tenke både sommer og høst. Bøkene vil ikke henge sammen fortellermessig, men de skal være gjenkjennelige som en del av en kvartett.

Stor jobb foran seg

Lunde vil ikke si så mye mer om ideen til vårboken, men at det blir mye lys og sol, er sikkert.

– Det vil handle om verdiene av sol og lys, om naturen – og om hvordan verden er når den eksploderer på våren, sier Lunde som nå er i innspurten av den tredje voksenromanen i det som er blitt kalt Klima-kvartetten, der «Bienes historie» og «Blå» er de to første bøkene.

– Ja, jeg driver bare med kvartetter nå, ler Maja.

Det er ikke bare bare å gå løs på disse tre bøkene, både når det gjelder skriving og illustrasjoner. De ser for seg å bruke opp mot to år på hver bok, men Lisa Aisato ser fram til å starte på den enorme jobben det er å illustrere disse bøkene.

– Hvis jeg bare tar én bok og én illustrasjon av gangen og setter av nok med tid, så skal det gå fint. Det kunne i utgangspunktet vært ganske skummelt å binde seg i så lang tid fremover, men med Maja er jeg ikke redd. Jeg er ganske sikker på at vi skal klare å lage flere gode, spennende bøker sammen, sier Aisato som mener Maja Lunde er helt fantastisk når det kommer til ideer og magiske historier.

– Hun har allerede snakket om flere, så får vi se hvilken sti vi ønsker å følge. Jeg gleder meg veldig til å dykke ned i enda et magisk univers sammen med henne, sier Aisato.

De to begynte å prate om flere bøker allerede da de jobbet med «Snøsøsteren».

– Vi begynte å snakke om det i innspurten av boken, men jeg begynte å tenke på det lenge før. Egentlig allerede da jeg fikk de første tegningene fra Lisa. Jeg har hatt tre ideer ganske lenge som jeg ikke har fått gjort noe med, og det er en av disse vi nå går i gang med som vårboken, sier Lunde.

Trodde «Snøsøsteren» var smal

Maja Lunde er forfatteren som klarte kunststykket å selge aller mest bøker i Tyskland i fjor med sin roman «Bienes historie». Nå har hun feid alle av banen også på hjemmebane med «Snøsøsteren» – og både hun, Lisa Aisato og ikke minst forlaget har tjent stort bare på få uker. Selv trodde hun at hun at hun hadde skrevet en smal bok.

– Ja, helt ærlig trodde jeg dette skulle bli en veldig rolig høst, men så har det bare eksplodert. Tenk at nesten hele Norge leser den samme boken høyt for hverandre samtidig! Det er så fint! Sterkt er det også med alle meldingene jeg får fra lesere som har mistet noen, og som opplever at å lese boken, gir dem rom til å prate om tapet, både med barn og voksne. Det er utrolig rørende. Å gi ut «Snøsøsteren» er rett og slett noe av det fineste jeg har vært med på i hele mitt liv, sier Maja.

Psst! «Snøsøsteren» er solgt til 20 land og er allerede kommet ut i Tyskland, Danmark og Kroatia.