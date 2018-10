JULEN KOM TIDLIG: Førsteopplaget av Maja Lunde og Lisa Aisatos «Snøsøsteren» ble revet bort på få dager, og nå jobbes det på spreng for å trykke opp nye opplag. Foto: Illustrasjon av Lisa Aisato fra boken

Norske bokhandlere utsolgt: Julekalenderbok-feber

BOK 2018-10-19T05:11:14Z

Maja Lunde og Lisa Aisatos julekalenderbok «Snøsøsteren» ble utsolgt på få dager - og Kagge forlag jobber på spreng for å trykke nye opplag. I dag går boken helt til topps på den norske Boklista.

Publisert: 19.10.18 07:11

Dermed klatrer barneboken forbi storselgere som Jon Michelet og Per Petterson på Boklista .

Les VGs anmeldelse av boken: Tenringkast 6!

– At en bok som når også de yngre blant leserne, når helt til toppen av bestselgerlisten gjør meg varm om hjertet. Det er få ting jeg opplever som mer meningsfylt enn å kunne bidra til at barn leser og blir lest for. Julen er en tid for høytlesning og historiefortelling, for tradisjoner, at så nå mange har lyst til å lese nettopp vår julefortelling gjør meg både glad og takknemlig, sier forfatter Maja Lunde til VG.

Bakgrunn: Gråt seg gjennom skrivingen - nå vil «alle» ha Maja Lundes julekalenderbok

Økte opplag fra 11.000 til 51.400

Boken kom ut bare for en uke siden og hadde et førsteopplag på 11.000 eksemplarer - men forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge opplyser til VG at samtlige bøker ble revet bort på få dager.

– Vi har aldri opplevd maken. Interessen kan bare beskrives som eksplosiv, og vi måtte hive oss rundt for å kunne møte de store bestillingene fra bokhandlene. Jeg tror «Snøsøsteren» beveger folk på en sjelden måte,» sier forlagssjef Jorunn Sandsmark.

Nå trykker Kagge forlag tre nye opplag i en rasende fart, og dermed er boken på under en uke oppe i et samlet opplag på hele 51.400 eksemplarer, og Sandsmark utelukker ikke at det må trykkes enda flere bøker før jul.

– Vi trykker så fort vi kan, men også de nye opplagene forsvinner så snart de kommer inn på lager. Dette er helt eksepsjonelt for en norsk barnebok. Noe av appellen tror vi skyldes at boka imidlertid ikke henvender seg bare til barn, men er beregnet for at alle aldre skal kunne ha glede av den, sier Sandsmark.

– Hele bokbransjen har meldt om en nedgang i boksalget generelt, kan denne boken være med på å redde bokhøsten?

– Den ser i hvert fall ut til å bli Kagge forlags største bestselger i år. Bokhandlerne forteller oss at dette kan bli veldig, veldig stort, sier Sandsmark.

«Hel ved»-tilstander

Det ryktes at det er «Hel ved»-tilstander i butikkene, og kategorisjef for barnebøker i ARK, Maria Brekke, bekrefter overfor VG at salget er helt eksepsjonelt.

Husker du «Hel ved»? Lars Mytting har solgt en halv mill. vedbøker

– Det tok jo helt av da den kom i forrige uke. Vi har sjeldent sett et slik salg - og i alle fall på en norsk illustrert barnebok. Det virker som om dette er boken alle skal ha til jul, sier Brekke som helt siden boken ble nominert til ARKs barnebokpris før utgivelse, har skjønt at denne kom til å bli en god selger.

– Men at den skulle ta sånn av, det hadde vel hverken vi eller forlaget forutsett. Det er lenge siden vi har sett noe som har tatt av så raskt, og vi er spente på hvor høyt det kan nå, sier Brekke.

Internasjonal suksess

I forrige skrev VG at «Snøsøsteren» også var solgt til åtte land allerede før den hadde kommet på norsk. Boken blir også radioteater på NRK allerede denne julen, og er altså nominert til ARKs barnebokpris. I tillegg er det visstnok flere som er interesserte i både film- og TV-rettigheter.

Fått med deg denne? Harry Potter-hype innfrir

– Det er meg bekjent svært sjelden at en upublisert illustrert barnebok blir solgt til utlandet. Dette sier både noe om hvilken posisjon Maja Lunde har og hvilke kvaliteter boken har, sa Evy Tillman i Oslo Literary Agency til VG da vi traff henne på bokmessen i Frankfurt i forrige uke. Boken er solgt til ytterligere to land etter dette.

Maja Lunde er forfatteren som de siste årene har gjort braksuksess med romanen «Bienes historie» og oppfølgeren «Blå» – de første to bøkene i det som skal bli en romankvartett med klima som fellesnevner. I Tyskland ble «Bienes historie» utrolig nok fjorårets mest solgte bok – uansett sjanger.

Sjekk: Norsk bok ble årets mest solgte i Tyskland i 2017