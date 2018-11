TJENER GODT: Maja Lunde (43) og Lisa Aisato (37) har truffet skikkelig med julekalenderboken «Snøsøsteren» – og de tjener noen millioner hver på bare noen uker denne høsten. Foto: Mattis Sandblad

«Snøsøsteren»-feberen: Tjener millioner bare på noen uker

Bokhandlere melder om lange ventelister på Maja Lunde og Lisa Aisatos julekalenderbok «Snøsøsteren» – som nå har et totalopplag på 161.000 eksemplarer. Den blir dermed Kagge forlags største bestselger gjennom tidene.

– Vi har aldri opplevd maken, og vi har hatt mange bestselgere, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge forlag om suksessen med julekalenderboken.

Nå har «Snøsøsteren» gått forbi Kagge og Lars Myttings «Hel ved» i opplag, og Sandsmark sier de trykker bøker for harde livet.

– Vi maser på trykkeriet for å få trykket så mange bøker vi kan så fort som mulig. Vi får hele tiden telefoner fra bokhandlere som forteller om lange ventelister. Vi jobber på spreng, forteller Sandsmark.

For eksempel har Norli Florø 104 personer på venteliste, mens Aksdal bok og papir skriver at de har 157 kunder på venteliste som ønsker seg 189 bøker til sammen.

Boken kom ut for tre uker siden og fikk terningkast 6 i VG. Etter bare noen dager var førsteopplaget på 11.000 bøker revet vekk, det var utsolgte bokhandlere , og Kagge trykket nye opplag i en rasende fart. Bare på én uke var det samlede opplaget økt fra 11.000 til 51.400 – og nå to uker senere er totalopplaget på 161.000.

Det ligger an til å bli årets mest solgte bok uansett sjanger. Boken selges for 399 kroner, og et kjapt regnestykke viser at her «renner» millionene inn både for forlag, forfatter og illustratør.

– Det er klart at dette er viktig for oss – også økonomisk. En slik suksess vil merkes i alle forlag. Vi hadde veldig stor tro på denne boken, men vi kunne ikke drømme om en så stor suksess, sier Sandsmark som tror boken har slått sånn an fordi folk med en gang tenker at dette er en klassiker.

– Boken berører deg enten du er 8 eller 80 år. Vi snakker nå om et fenomen, en skikkelig juleklassiker – og det tror jeg leserne gjenkjenner umiddelbart. Det virker som om alle er opptatt av den.

Og hjemme ved skrivepulten sitter Maja Lunde og niskriver innimellom alle «Snøsøsteren»- henvendelsene. Hun har nemlig deadline på førsteutkastet til den tredje romanen i Klima-kvartetten, altså oppfølgeren til suksessromanen «Bienes historie» og «Blå».

«Alle» vil ha filmrettighetene

– Ja, jeg skal levere i dag, ler hun og fortsetter:

– Men det er jammen ikke lett med alle disse henvendelsene. Nå tror jeg alle filmprodusentene i Norge, samt en hel del fra Sverige og Danmark har tatt kontakt. Flere teatre har også meldt seg på. Dessuten får jeg masse henvendelser fra bokhandlere og begeistrede lesere. Det er selvsagt utrolig gøy at en bok som også henvender seg til yngre lesere, kan treffe så veldig, sier Lunde som sammen med illustratør Lisa Aisato bare på noen uker denne høsten tjener flere millioner kroner.

For hvis vi går ut ifra normalkontrakten, kan man i dette tilfellet gå ut ifra at de får cirka 50 kroner per solgte bok for de første 5000 eksemplarene, og deretter rundt 70 kroner per solgte bok. Det er vanlig å dele dette 40/60 mellom illustratør og forfatter på såpass tekstunge bøker.

Siden totalopplaget allerede er oppe i 161.000 – må vi kunne gå ut ifra at salgstall allerede har rundet eller kommer til å runde 100.000 bøker veldig kjapt. Det vil i så fall bety rundt 6,9 millioner kroner som da deles slik at Maja får rundt 4,1 millioner kroner og Lisa rundt 2,7 millioner kroner. Selger de ut alle de 161.000 bøkene vil det kunne bli over 11,1 millioner kroner i inntekter som deles 40/60 – slik at Maja Lunde vil kunne tjene hele 6,7 millioner og Lisa Aisato rundt 4,4 millioner kroner (før skatt).

– Jeg hverken bekrefter eller avkrefter dette, for jeg har ikke regnet på det selv. De regnestykkene der blir alltid feil, sier Maja Lunde.

– Men hvordan er det å være på topplisten over de forfatterne som tjener mest i Norge, i fjor solgte du jo også mest bøker i Tyskland med «Bienes historie»?

– Økonomien gir meg mulighet til å langtidsplanlegge, den gir meg trygghet. Jeg har vært heldig i noen år, nå gjelder det å forvalte midlene på en klok måte. Det er hele tiden skrivingen som driver meg. Jeg skriver ikke for å tjene penger, men fordi jeg blir trist når jeg lar være, sier Lunde.

Illustratør Lisa Aisato har heller aldri opplevd en lignende suksess:

– Dette er veldig voldsomt for meg. Jeg trodde vel at det peaka med «Snart sover du» som jeg lagde med søsteren min (Haddy Njie, red.anm.), men nå har «Snøsøsteren» allerede minst tre ganger så stort opplag. Det er vanvittig gøy, sier Aisato.

– Og nå tjener dere noen millioner på bare noen uker?

– Ja, vi gjør kanskje det. Det er jo ikke penger som er drivkraften her, men det er selvfølgelig en hyggelig bonus. Jeg har jobbet veldig mye både med «Snøsøsteren» og Linn Skåbers bok «Til ungdommen». Det har vært spennende og morsomt, men også en skikkelig kraftanstrengelse, sier Aisato.

«Snøsøsteren» er nå solgt til 14 land og lanseres på tysk og dansk i disse dager. I tillegg blir det radioteater på NRK P2 allerede denne julen.

– Jeg skrev egentlig bare en bok jeg hadde lyst til å lese både for meg selv og for ungene mine. At den tydeligvis treffer så bredt, at veldig mange voksne forteller at de leser den for seg selv, er bare innmari fint. Og å få barn til å bli glade i bøker, er noe av det viktigste man kan gjøre. Det å sitte sammen og oppleve en historie er veldig verdifullt, særlig når man vet hvor mye unger i dag sitter alene med en iPad, sier Lunde.

Psst! «Snøsøsteren» er så langt solgt til Bulgaria, Danmark, Hellas, Island, Kina, Kroatia, Litauen, Polen, Romania, Russland, Sverige, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn.