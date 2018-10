VAKKER: ««Snøsøsteren» er en vakker, stemningsfull og klok bok som inneholder alt hjertet begjærer.» skriver VGs anmelder Kristine Isaksen. Foto: Lisa Aisato

Ekte juleglede! Bokanmeldelse: Maja Lunde: «Snøsøsteren»

«Snøsøsteren» er en uvanlig spennende kalenderbok om død, sorg og spøkelser som sier noe grunnleggende fint om julefeiringen og samhold blant de levende.

Kristine Isaksen

I 24 kapitler fram mot julaften følger leserne Julians jakt på julefeiringen og får nyte en påkostet bok som er intet mindre enn helstøpt.

Det er seks dager til jul. Julian (10 år) gleder seg vanligvis til julaften, som også er bursdagen hans. Men i år kjennes det som at julen er avlyst fordi storesøsteren nylig døde. Sorgen og stillheten som har trengt inn i familien på fire gjenlevende, er svært troverdig skildret.

Ennå er ikke adventsstaken kommet opp av kjelleren, ennå er ikke huset pyntet til jul. Julian kaller foreldrene for kopi-mamma og kopi-pappa fordi de ikke føles ekte lenger. Alle julepresangene er ikke nevnt med ett ord. «Snøsøsteren» er en bok som pløyer dypere.

Om forfatteren Maja Lunde (f. 1975 i Oslo) er forfatter og manusforfatter. Hun debuterte med romanen «Bienes historie» (2015), som så langt er solgt for utgivelse på 30 språk. Hun har skrevet en rekke barne- og ungdomsbøker, bl.a. serien «Verdens kuleste gjeng».

Maja Lunde skriver lett og hermer muntlig språk på en behagelig måte. Lesningen glir helt av seg selv. Det blir vanskelig for leserne å holde seg til kalenderbokdietten: ett kapittel om dagen. Lunde er dessuten god på språklige bilder som gjør leseren munter. For eksempel er å være spent som at hjertet står på skøyter.

Om illustratøren Lisa Aisato (f. 1981 i Kolbotn) er illustratør, forfatter og billedkunstner. Hun er kjent for billedbøkene «Odd er et egg» og «En fisk til Luna», samt serien om trollet Tambar sammen med Tor Åge Bringsværd og billedboken «Snart sover du», skrevet av søsteren Haddy Njie.

Det er svært få sider mesterillustratøren Lisa Aisato ikke har satt sitt preg på. Jeg som pleier å notere overalt i bøkene jeg anmelder, har ikke fått meg til å sette en eneste liten blyantstrek. Aisato har en varm, eventyraktig og nostalgisk tegnestil, som passer julen perfekt. Illustrasjonene utfyller ikke bare teksten, men utvikler den og setter stemninger. Når fortellingen er skummel, blir sidene svarte og skriften hvit.

20. kapittel innledes med en solgul farge, og fra nå av vet leseren at det kommer til å gå bra. De påfølgende kapitlene er noe av det mest rørende jeg har lest og kommer med gråtegaranti.

Boka er påkostet og ment å vare i generasjoner. Den har eksklusivt papir, gullsnitt, dekorert bind og sidene er sydd sammen. Det eneste som mangler, er silkesnor til bokmerke. «Snøsøsteren» er en investering i juleglede for mange mennesker fremover.

«Snøsøsteren» er en vakker, stemningsfull og klok bok som inneholder alt hjertet begjærer. Det er en førjulsbok å ta fram år etter år og glede seg over at man er levende og har noe godt i vente.