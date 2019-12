Foto: JUSTIN LANE / EPA

Jay-Z saksøker barnebok

Barneboken «A B to Jay-Z» har vært på markedet i over to år. Nå har boken fått uønsket oppmerksomhet fra Jay-Z, som saksøker forlaget.

Det skriver New York Times.

Boken er gitt ut av det lille australske forlaget Little Homie, som har latt seg inspirere av hiphop-musikken. Det har ikke falt i god jord hos alle.

Jay-Z mener forlaget bryter opphavsretten ved å bruke merkenavnet hans i tittelen, og for å ha stjålet frasen «If you having alphabet problems I feel bad for you son, I got 99 problems but my ABCs ain’t one», som er tydelig inspirert av hans hit «99 problems».

Ifølge søksmålet har forlaget bevisst brukt merkevarenavnet Jay-Z til egen kommersiell gevinst.

Artistens representanter hevder også at forlaget har antydet at Jay-Z har godkjent og hadde en tilknytning til boken.

Selv stiller forlaget seg uforstående til søksmålet, og mener de ikke har gjort noe galt.

– Vi er utrolig skuffet over å ha havnet i rettsstrid med en som lager musikk vi elsker og beundrer, sier Jessica Chiha i forlaget ifølge New York Times.

Artistens advokat, Jordan W. Siev, ønsker ikke å kommentere saken, skriver avisen.

Boken er fortsatt til salgs, og på forlagets hjemmeside beskrives boken slik: «Denne hiphop-inspirerte boken er designet for å få fart på barnas alfabet-ferdigheter. La Jay-Z, Biggie Smalls, Eminem, Pharrell, Snoop Dogg og flere lærer de små ABC.»

Videre står det: «Alle referanser til kjente eller offentlig personer og deres verk i denne boken utgjør ikke eller antyder ikke godkjenning eller anbefaling fra disse personene».

Forlaget har også andre bøker som med klare referanser til hiphop-artister. Blant annet «First 50 Words With 50 Cent» og «1 2 3 With the Notorious B.I.G.».

Publisert: 03.12.19 kl. 03:21

