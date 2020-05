BLIR FORFATTER: Newfoundlandshunden Anton ble superkjendis etter NRK-programmet «Fra bølle til bestevenn». Nå gir Cappelen Damm ut både voksenbok og barnebok om Anton. Foto: Tormod Leet

Anton blir forfatter: Gir ut to bøker, elsker kjendislivet, får hatmeldinger

Hele Norges Anton (5) gir ut to bøker til høsten – og drar ofte med seg matmor Monica Sagen (44) på en liten seiersrunde gjennom Stjørdal sentrum for å hilse på fansen.

Newfoundlandshunden Anton ble superkjendis etter NRK-programmet «Fra bølle til bestevenn» – der han sjarmerte TV-seerne ved sine spesielle vaner og stahet: Anton vil spise kyllingpålegg på Rema 1000, han legger seg ofte ned og nekter da å gå videre – og han vil definitivt ikke gå inn i andre biler enn matfar Fredrik Holmens Mercedes.

Nå gir Cappelen Damm ut både voksenbok og barnebok om Anton – og bøkene har fått titlene: «Anton – en helt spesiell hund» og «Anton vil ikke på tur».

TO ANTON-BØKER: I «Anton» følger vi Anton fra valp til voksen hund. Billedboken «Anton vil ikke på tur» er illustrert av Jens A. Larsen Aas som også tegner «Brillebjørn»-bøkene.

– Det er jo råartig, og jeg er stolt av Anton. Vi skjønner at han er spesiell – og nå får Norges vite litt mer om det vanlige hundelivet hans, sier matmor Monica Sagen som kan fortelle at Anton aktivt søker kjendislivet.

Elsker oppmerksomhet

– Det høres sikkert rart ut, men han har fått noen nye faste rutiner: Han vil gjerne gå gjennom sentrum på Stjørdal og når han først har bestemt seg, vil han ikke bli med meg noen andre steder. Det er til sentrum han vil, og der får han massiv oppmerksomhet. Han vet at folk stopper opp og at det da vanker ekstra kos, klapp og klem. Jeg blir nesten flau, men Anton elsker det.

POPULÆR NRK-SERIE: Her er matmor Monica Sagen (44), Anton og matfar Fredrik Holmen (46) i forbindelse med TV-serien «Fra bølle til bestevenn» som ble svært populær i vinter. Foto: Tormod Leet

Monica Sagen forteller at det også er stor pågang utenfor huset deres.

– Ja, det er alt fra barn til pensjonister som vil hilse på Anton. Og det kommer mange unger som vil gå tur med ham. Jeg har ikke hjerte til å si nei, men da må jo jeg være med.

Det var Cappelen Damm som tok kontakt med Monica Sagen om å lage bok med Anton. De er blodfans av Anton på forlaget – og både barn- og ungdomsredaksjonen og livsstilsredaksjonen var raskt ute med å ta kontakt.

– I Anton gjenkjenner vi den viljesterke og trassige treåringen, og vi skjønte umiddelbart at her hadde vi en figur som ville gå rett hjem i billedbokformat, sier forlagssjef Ragnfrid Trohaug om barneboken om Anton.

De ser for seg en hel serie med Anton vil ikke-bøker og har fått med seg Brillebjørn-illustratør Jens A. Larsen Aas på laget, og matmor Monica ble rørt da hun så noen av de første illustrasjonene.

– Jeg ble jo helt rørt, det VAR Anton! Til og med med gule sko, snakk om å få med alle detaljene. Nei, dette er stort, sier Monica Sagen – som selv står som forfatter av voksenboken «Anton – En helt spesiell hund» som kommer i september.

Vil vise Antons andre sider

– Jeg har ikke skrevet selv, men fortalt om livet til Anton fra han var valp og helt frem til i dag. Kapittel for kapittel. Jeg er jo veldig glad i alt som er nytt, så dette har vært en superspennende. Det jeg synes er veldig fint, er at folk kan få vite at Anton ikke bare ligger, går på Rema og spiser god mat. Han har et hundeliv utenom alt det vi så på TV, sier Monica.

ANTON SOM VALP: Her er Anton som liten valp. Nå er han blitt 5,5 år. Foto: Privat

For eksempel er Anton veldig snill med familiens tre katter, han elsker å dra på fjellturer – og blir veldig glad for en ferie på Frosta hundehotell.

– Han er helt annerledes når vi går på tur i fjellet, da løper han nesten fra meg. Og så er det veldig fint å se hvor snill han er med kattene. Hver lørdag får dyrene nygrillet kylling, og da lar Anton kattene få spise seg mette før han selv spiser. Når kattene vil inn, er det Anton som varsler. De liker også å være med Anton på tur, forteller Monica.

Men én ting er sikkert: Alt de lærte av triks og tips om hundeoppdragelse av hundetrener Maren Teien Rørvik gjennom TV-programmet «Fra Bølle til Bestevenn» er «glemt».

– Vet du, vi er nok tilbake til start, og vel så det. Spesielt når vi går tur, jeg må ringe Fredrik daglig for å få hjelp. Anton vet at om han legger seg ned, så kommer faren og henter ham med sin bil, ler Monica.

Får stygge meldinger

Baksiden av kjendismedaljen har de også fått kjenne på, det er ikke alle meldinger som er like hyggelige.

– Det går greit, jeg tar meg ikke veldig nær av det, men noen ganger gjør det vondt å se hva folk skriver. Jeg er blant annet blitt beskyldt for å være dyreplager, Anton får høre at han er for feit – og at det er derfor han ikke går. Folk har teorier om Anton som bare er usannheter. Til alle som lurer på hvorfor Anton bruker sko, for eksempel, så er det fordi han har et lite står på poten – og ja, fordi han vil det.

Hun vet at hun er for snill, og hun har lært mye gjennom TV-programmet.

– Hvis jeg skulle skaffe en ny hund, så ville jeg nok oppdratt den litt annerledes. Kanskje gitt klapp og kos når hunden hørte etter meg, ikke når den har lagt seg ned. Jeg vet at jeg er for snill og at jeg nok har vært med på å forsterke Antons personlighet.

Anton kom inn i livet til familien da barna var blitt store – og ble raskt det nye midtpunktet.

– Ja, han fikk jo all oppmerksomheten, sier Monica som bruker utrolig mye av sin tid på Anton. Men lei blir hun ikke selv om det meste går i slow motion.

– Nei, det går greit. Det kan være kjedelig om jeg har en avtale, men jeg har sluttet å forholde meg til faste tidspunkt. Egentlig er jeg en person som ikke har tålmodighet, jeg kan bli så forbannet! Men med Anton er jeg verdens mest tålmodigste. Det er noe med øynene hans, det er umulig å bli sint og sur.

Pssst! Også hundetrener Maren Teien Rørvik kommer med bok til høsten. Hun og mannen Jørgen gir ut boken: «Best sammen» – med tips om hvordan du kan få en veloppdragen hund.

Fakta om Anton Anton er en Newfoundlandshunden på 5,5 år. På instagram har @antongutten 27.000 følgere . Monica Sagen og Fredrik Holmen er matmor og matfar til Anton – som ble kjent gjennom NRK-programmet «Fra bølle til bestevenn». Monica er vernepleier og jobber som miljøterapeut ved en barnevernsinstitusjon, og Fredrik driver firmaet M.U.S (Maskinutleie Stjørdal) – derav det spesielle bilskiltet mange har lagt merke til. De har to barn, en hund og tre katter. Barna er voksne – og familien bruker mye av tiden sin på Anton. Vis mer

Publisert: 31.05.20 kl. 10:30

