Aksel Lund Svindal bretter ut livet i ny bok: – Ikke ubehagelig foreløpig

Stjernealpinisten Aksel Lund Svindal (36) har i all hemmelighet jobbet med en selvbiografi.

Til høsten kommer resultatet. Det ble kunngjort foran et tusentalls tilskuere under innspillingen av podkasten «Stormkast» til Petter Stordalen (56) og Per Valebrokk (47) i Oslo torsdag kveld, der Svindal var gjest.

– Vi har ikke kommet så langt ennå. Først var jeg usikker på om det var noe jeg hadde lyst til å gjøre, men så har jeg snakket mye med Petter (Stordalen, journ. anm.) om det - og han er jo ganske entusiastisk og overbevisende type. Jeg fikk mer og mer trua på at dette blir en morsom prosess, sier Aksel Lund Svindal til VG.

Stordalen var nysgjerrig

Biografien skal gis ut på Stordalens forlag Pilar. Stordalen selv har vært med på alle møter med Svindal og vært med på å initiere prosjektet. Strawberry Publishing omtaler derfor dette som hotellkongens debut i forleggerrollen.

– Jeg pleier vanligvis ikke å blande meg inn i det daglige forlagsarbeidet, men Aksels liv rommer så mye mer enn det folk har blitt kjent med hittil, som alle kan lære av. Dette blir historien om et ekstraordinært liv, hvor det umulige var mulig, hver hundredel telte – og ett feilskjær kunne koste deg karrieren, sier Stordalen i en pressemelding.

Til VG forteller Lund Svindal at han akkurat nå er i en prosess der han blir stilt spørsmål om det han har opplevd og som han husker.

– Men så må man få andre til å skjønne det også. Man må ordlegge seg på en måte så det er forståelig for andre. Noen spørsmål er smarte, mens andre handler om å «leke litt dum» fordi intervjueren vil skjønne alt. Jeg tror det kan bli bra. Foreløpig er vi der at vi prøver å kartlegge alt, få ned masse info. Sånn at vi kan se konturene av hvordan vi kan bygge det opp, medgir den tidligere alpinstjernen.

Deler fra privatlivet

Petter Stordalen har lenge hatt et sterkt ønske om å få gi ut Svindals historie.

– Ikke minst fordi jeg har en del spørsmål jeg har ønsket svar på selv, sier han i kunngjøringen.

Boken skal inneholde Svindals personlige historie, både oppturer og nedturer. 36-åringen skal innvie omverdenen i prinsippene han alltid har jobbet etter som idrettsutøver og forretningsmann. Men Strawberry Publishing opplyser til VG at det selvsagt også er naturlig for ham å dele fra privatlivet.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt det å måtte dele privatlivet ditt med offentligheten?

– Altså, det er private ting, men først og fremst ting som veldig mange vet om fra før. Men istedenfor at folk får se det gjennom media eller kameralinsa, får man heller se det fra mitt perspektiv.

– Så du synes ikke at det er ubehagelig?

– Jeg synes ikke at det er ubehagelig foreløpig i hvert fall, men det kan jo hende det blir ubehagelig etter hvert. Det vet jeg ikke, sier Aksel Lund Svindal med et smil.

Arbeidstittelen er «Større enn meg», og biografien er skrevet i samarbeid med Torbjørn Ekelund (48), forfatter og redaktør i Harvest Magazine.

– Besatt

Forlagsredaktør Ingrid Eia Ryvarden (47) mener boken vil ha relevans langt utover alpinmiljøet. Det skjønte hun da Svindal begynte å omorganisere kjøkkenet på forlaget fordi han mente de ville spare masse tid på å ha bestikket nærmere lunsjbordet.

– Han har jaktet de mest optimale løsningene hele livet og er besatt av å få maksimalt ut av alle muligheter, sier Ryvarden.

På nyåret satte Svindal punktum for ekstraordinær karriere. Under en utøvermiddag i Kitzbühel i januar i år, like før VM i Åre, slapp alpinkongen «bomben» om at han legger opp. Det var nettopp i Åre eventyret startet med første VM-gull for Romerike-mannen i 2007.

– Jeg har grublet på det en stund, men det er jo litt rart å si det. Det føltes riktig for min del å melde det på denne måten, mer enn å holde en pressekonferanse i Oslo eller noe sånt, uttalte Svindal til VG.

Mange jern i ilden

Hans aller siste VM endte med sølv.

36-åringen har mye å se tilbake på. De siste 12 årene har inneholdt mange triumfer, blant annet to OL-gull og fem VM-gull. Han kan skilte med 36 verdenscupseire.

Hva Svindal skal bruke tiden på når han nå har lagt alpinlivet på hylla, har han vært forsiktig med å utbrodere, men han har allerede markert seg som businessmann – med egen app, og eget klesmerke. Tidligere i år ble det kjent at han får egen dokumentarfilm, etter at et kamerateam har fugt ham i en årrekke. Og om noen måneder blir det altså bokutgivelse. Datoen er ikke bestemt, men det skjer til høsten.

