JEPP, SÅNN ER DET: Anna Fiske (54) liker ikke å pakke det inn, men gi en enkel og direkte forklaring på spørsmålet «Hvordan lager man en baby?» Boken med samme navn er nå solgt til 7 land - og det er kommet flere bud de siste dagene. Foto: Anna Fiske

Anna Fiske begeistrer verden med «Hvordan lager man en baby?»

Anna Fiskes barnebok «Hvordan lager man en baby?» og hennes direkte svar og tegninger på hvordan det hele foregår - begeistrer nå forlag over hele verden. Men USA er skeptiske.

Boken har fått stor oppmerksomhet her hjemme: Terningkast 6 både i VG og Dagbladet, strålende kritikk i NRK - og den gikk rett inn på bestselgerlisten for generell litteratur.

Og nå kan Cappelen Damm Agency melde om stor oppmerksomhet rundt boken da de nylig var på verdens største bokmesse for barne- og ungdomsbøker i Bologna i Italia.

– Interessen var ekstraordinær, og forlag fra «alle» land flokket seg rundt boken. Vi fikk inn flere bud fra flere språkområder allerede under messen - og nå er boken solgt til 7 land. Jeg er overbevist om at tallet vil stige for hver uke i tiden fremover, og alt tyder på at dette også vil bli en internasjonal suksess, sier Ingvild Haugland, leder i Cappelen Damm Agency.

Frankrike, Tyskland, Danmark og Sverige sikret seg rettighetene under bokmessen, mens Finland, Nederland og Ungarn fulgte opp i dagene etterpå - og bare de siste to dagene er det kommet inn ytterligere tre bud. Hjemme i Norge sitter Anna Fiske helt overveldet over mottakelsen.

– Ja, det er helt utrolig. Og nå ser det ut som det bare tikker på med flere land. Det er helt fantastisk. Jeg er også veldig rørt over mottakelsen her hjemme - og tilbakemeldingene fra lesere som synes det er så fint at det er rett på. De liker at de får fakta og samtidig humor som myker det hele opp, sier Anna Fiske som ville ufarliggjøre faktaene rundt hvordan et barn blir til.

BRAGEPRISVINNER: Anna Fiske (54) har gitt ut over 60 bøker, og i fjor vant hun Brageprisen for barne- og ungdomsboken «Elven». Nå gjør hun suksess med billedboken «Hvordan lager man en baby?». Foto: Bjørge, Stein

– Fordi det er godt

– Jeg hadde rett og slett lyst til å fortelle at det også er noe godt som voksne gjør, ikke nødvendigvis bare for å lage barna. Jeg ville vise hvordan det går til, vise fakta og tengninger, men også en fortelling som er lett å ta til seg. Barn lager ofte egne bilder i hodet, og her var det et poeng å ta bort de bildene de har i hodet om hvordan man lager barn - for det kan fort bli feil, sier Fiske.

Fiske har allerede besøkt noen skoleklasser med boken, og hun var veldig spent på reaksjonene da de kom til de illustrasjonene som går rett på.

Å ELSKE: I boken forklarer Anna Fiske hva et samleie er - og at det også kalles «å elske» eller som barna sier «å sexe». Her får de også svar på hvordan det kan se ut. Foto: Anna Fiske/Cappelen Damm

– Men barna tok det veldig alvorlig og satt og nikket. Mange hadde helt klart en liten åpenbaring: Åja, er det sånn det ser ut.

Ideen til boken kom for fem år siden da hun lagde boken «Alle har en bakside» - som handler om bevisstgjøring rundt temaet kropp som hår på kroppen og grenser.

– Da jeg så hvordan boken fungerte som et redskap til å snakke videre, begynte jeg å tenke på at jeg burde gjøre det samme med hvordan man lager barn. Jeg ønsket å lage en bok foreldre og barn kan kikke i sammen - og som åpner opp for flere spørsmål. Jeg var også veldig opptatt av å få med varmen og kjærligheten. Det er jo fantastisk at kjærligheten kan bli så stor at man lager et menneske av det. Jeg ville vise barna at det er et under at de ble til - at de kan lese boken og tenke: Så fint at jeg ble til, forteller Anna Fiske.

DET STARTER MED KJÆRLIGHET: Anna Fiske er opptatt av å vise at kjærligheten kan bli så stor at man kan lage et menneske av det. Foto: Anna Fiske/Cappelen Damm

Hun er ikke redd for at illustrasjonene og teksten blir for direkte.

Bruker ikke ordet «tissen»

– Nei, folk tar det veldig seriøst, og jeg liker ikke at man pakker inn ting. Jeg ville si det som det er - i respekt for leserne. Jeg ville også bruke ord og begrep riktig; ikke bruke ordet «tissen», men «penis», «skjede» og «vagina». Det er fint at barna lærer seg de riktige ordene, sier Fiske - som rådførte seg med en gynekolog underveis for å få alt riktig.

VGs anmelder gjorde et poeng ut av at nettopp Fiskes tilsynelatende enkle og barnlige tegninger, ufarliggjør temaet.

«Fotografier hadde kanskje vært for tøff kost for bokas målgruppe, men siden alt er tegnet i Fiskes nydelige dempede fargepalett og tilsynelatende barnlige strek, tror jeg ingen mister nattesøvnen,» skrev VGs anmelder Kristine Isaksen som også skrev «Anna Fiske har laget en komplett faktabok om livet som inkluderer alle» og ga boken terningkast 6.

– Hadde jeg tegnet mer naturalistisk, så hadde det nok blitt litt for mye, tror Anna Fiske.

FØDSEL: Anna Fiske tar lekne omveier gjennom boken, men når det handler om sex og fødsel, sikter hun rett på. Foto: Anna Fiske

– Vanskelig å utgi boken i USA

Ifølge agenturet hennes er boken allerede «litt i meste laget» for det amerikanske markedet.

– Det er stor begeistring for boken i veldig mange markeder, men det er helt åpenbart en bok som blir vanskelig å utgi for amerikanske forleggere. Fra tidligere har vi erfaringer med at en illustratør måtte tegne inn badebukser på barn og dekke til brystvorter som var synlige. Denne boken går jo veldig mye lenger når det gjelder kropp og seksualitet, så selv om et amerikansk forlag kan ønske å utgi boken, vil det kanskje bli bli vanskelig å finne salgskanaler til den der, sier Ingvild Haugland i Cappelen Damm Agency.

I fjor vant Anna Fiske Brageprisen for barne- og ungdomsromanen «Elven», og hun har gjort suksess med myldrebokserien «Hallo». Hun er norsk forfatter, men opprinnelig svensk. Hun traff sin norske ektemann da de studerte i Stockholm, og de flyttet til Oslo i 1994.

– Men jeg er en norsk forfatter, jeg er nesten ikke utgitt i Sverige. Nå skal «Hvordan lager man en baby?» ut i Sverige, og det er jo litt gøy, sier Fiske.

Publisert: 16.04.19 kl. 17:10