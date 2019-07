Jo Nesbø Foto: Gisle Oddstad / VG

Jo Nesbø: Bestselger i Storbritannia

– Det er jo fortsatt veldig stas, sier en ydmyk Jo Nesbø om suksessen med boken «Kniv».

Søndag ble det offisielt - «Kniv» selger best i Storbritannia. The Sunday Times publiserte sin ukentlige bestselgerliste i dag, hvor Jo Nesbø nok en gang topper listen.

– Det er jo fortsatt veldig stas, sier Jo Nesbø til VG.

Dette er Nesbøs 12. bok om krimhelten, eller antihelten, Harry Hole. Leserne har ventet i spenning for å se hvordan det går med den fordrukne etterforskeren, og denne gangen går det dårligere enn noen gang.

– Harrys liv snus opp ned, men ikke på en bra måte. Alt er rævva, og når du ikke tror at det kan bli verre, da går det virkelig til helvete, fortalte Nesbø til VG før bokutgivelsen i juni.

Men salgene lar seg ikke bremse av den grunn. Da VG snakket med Nesbø på fredag var han nærmest tom for ord hva det gjaldt boksuksessen.

– Før vi skulle snakke nå så tenkte jeg: «Nå må jeg prøve å komme på noe originalt å si», men det har jeg jo ikke. Eller det er jo veldig stas at en fortelling og karakter med såpass norsk synsvinkel også vekker interesse utenfor Norge.

Det tok ikke langt tid før han lurte seg inn på bestselgerlisten i USA heller. «Kniv» ligger per nå som nummer fem på The New York Times liste over mest solgte skjønnlitterære bøker.

– Jeg har vært på den listen før, faktisk, men jeg har aldri startet så høyt som nummer fem, sier forfatteren.

– Realitetsorientering

– Begynner du ikke å bli litt vant til det?

– Ja, nei, nå skal jeg snart ut å signere bøker, på en liten lokal bokhandel i Exeter, sånn helt i et hjørne av England. Så da får vi se da, om noen dukker opp. Kanskje jeg får en liten realitetsorientering.

Hva som vil skje videre med Harry Hole har han ennå ikke avslørt. Før bokutgivelsen fortalte han at føljetongen om Harry Hole ikke kommer til å slutte med at han er lykkelig gift, jobber som lærer og bor i Holmenkollen.

– Jeg skal ikke gi noe hint om dette er slutten, og jeg skal heller ikke gi noe hint om hvorvidt det kommer noen ny Harry Hole-bok, sa han den gang.

– En ødeleggende godbit

Den 12. boken har uansett høstet strålende anmeldelser, og tydeligvis solgt som varmt hvetebrød. VGs egne anmelder ga «Kniv» terningkast fem, og avsluttet anmeldelsen med følgende:

«Det er her, mot slutten av boken, at Jo Nesbø viser seg som en mesterskredder innenfor krimkonfeksjonen. Eller for å bruke en kanskje mer nærliggende metafor: Nesbøs litterære overganger sitter som en velkomponert poplåt.»

Les hele anmeldelsen her: Knivskarp spenning! Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Kniv»

Elizabeth Foley, publiseringsdirektør i det engelske forlaget Harvill Secker, sier hun er glad for Nesbø nok en gang er på topp.

– Vi er så begeistret over at «Kniv» har tatt Jo og Harry til toppen av Storbritannias bestselgerlister igjen. Hans fans her har en ødeleggende, og ødeleggende god, godbit i vente, sier hun til VG.

Lesedriv

Jo Nesbø har solgt over 40 millioner bøker verden over. Selv har han gjenopptatt lesingen den siste tiden. I VGs intervju med forfatteren i juni fortalte han om et iherdig lesedriv.

– Det startet vel med at jeg følte det var på tide å lese alle klassikerne jeg ikke rakk å lese, og følelsen av at det hastet noe jævlig. Så har det fortsatt. Jeg har vel lest 250 bøker det siste året. I mange år var det bare output, så nå var det på tide med input. Jeg trodde jo jeg skulle være en klok gammel mann når jeg ble 60 år, hehe, men det er jeg altså ikke blitt, sa en leende Nesbø tidligere i sommer.