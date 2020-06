Bokanmeldelse: «Blå storm»: Effektiv thriller

«Blå storm» er en helt grei og aktuell oppfølger til fjorårets vellykkede thriller «Hvit armada».

I fjor utga Ørjan N. Karlsson den vellykkede thrilleren «Hvit armada» om en tenkt russisk invasjon i Øst-Finnmark. Nå utvider han fargeskalaen med «Blå storm», og også denne gangen er det storpolitikk – med russere i skurkerollen – det handler om.

Persongalleriet er også langt på vei det samme som sist, med spesialsoldaten Ida Vinterdal og diplomaten Gry Utvik i sentrale roller. Og som i forrige bok fylles birollene blant annet av Vladimir Putin og hans utenriksminister Sergej Lavrov.

Fakta: «Blå storm» Forfatter: Ørjan N. Karlsson Sjanger: Thriller Forlag: Gyldendal Pris: 399,- Sider: 367 Vis mer

På rekordkort varsel skal det arrangeres NATO-toppmøte i Oslo, med alt det innebærer av høyspente nerver og kiving mellom norske og utenlandske sikkerhetstjenester.

En viktig bakgrunn for toppmøtet er å få bekreftet Atlanterhavspaktens artikkel 5, der medlemslandene forplikter seg til alle-for-en prinsippet i tilfelle noen av landene blir angrepet. Og bakenfor der igjen ligger selvsagt en sterk norsk følelse av at russerne utgjør en konstant militær trussel.

Mon tro om de ikke også kan tenke seg å gjøre alt i sin makt for å ramme toppmøtet, og dermed destabilisere samholdet i NATO.

Samtidig med at toppmøtet nærmer seg i rasende fart, får Ida Vinterdal og hennes utvalgte menn i oppdrag å frigjøre det man antar er Norges viktigste spion i Russland. Han sitter i harde avhør i Kaliningrad, og kan true med å avsløre både seg selv og sine oppdragsgivere.

Bli ikke overrasket om det skal vise seg at disse to handlingstrådene snart blir knyttet sammen.

Forfatteren har også funnet plass til ytterligere noen elementer. Blant annet en mystisk landsetting ved Vestfoldkysten i 1981, og en visitt til det norske «prepper»-miljøet.

Forfatteren Ørjan N. Karlsson utmerker seg med et knapt, konsist språk. Ved hjelp av effektive håndgrep skaper han en overbevisende spenningskurve. Han vet hvordan man økonomiserer med virkemidlene, samtidig som om tempoet i fortellingen holdes ved like.

Ulempen ved all denne effektiviteten er selvsagt at det fort kan snike seg noe forutsigbart og formelpreget inn i historien. De helt store litterære overraskelser byr Karlsson med andre ord ikke på. Det kan også bli i overkant mange sprang frem og tilbake mellom de ulike involverte, noe som gjør at boken får et litt stakkato preg.

Men som en klassisk thriller, der rettferdigheten til og med skjer fyllest til slutt, er «Blå storm» et effektivt og godt valg som årets strandlektyre.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 20.06.20 kl. 09:08

