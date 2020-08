DA METOO TRAFF AFTONBLADET: Aftonbladets tidligere kulturredaktør Åsa Linderborg skildrer fra innsiden det som best kan karakteriseres som et monumentalt flokkinstinkt, der grunnleggende presseetikk og ansvarlig redaksjonell ledelse forsvant like fort som en duggfrisk øl i sommersolen. Foto: Gyldendal

Ubarmhjertig fra innsiden av en mediekrise - Bokanmeldelse: Åsa Linderborg: «Året med 13 måneder. En dagbok»

Det private og det politiske glir over i hverandre i denne kompromissløst ærlige boken fra tidigere kulturredaktør Åsa Linderborg i svenske Aftonbladet.

Nå nettopp

Høsten for tre år siden eksploderte metoo-saken i svenske medier. Et allerede sterkt polarisert debattklima ble spisset ytterligere til i løpet av noen hektiske måneder.

Den profilerte Aftonbladet-skribenten Fredrik Virtanen ble anklaget for voldtekt av den feministiske aktivisten Cissi Wallin. Hun ble senere dømt for grove æreskrenkelser, men da var skaden allerede gjort og Virtanen hadde mistet både jobben og sin offentlige ære.

les også – Det var ikke jeg som tok livet av ham

Fredrik Virtanens egen historie kan du for øvrig lese i boken «Uten nåde – en ransakelse», som kom på norsk i fjor.

Les anmeldelsen her: Harmdirrende mediekritikk

les også Cissi Wallin dømt etter voldtektsanklager mot journalist

Fakta: «Året med 13 måneder. En dagbok» Forfatter: Åsa Linderborg Sjanger: Sakprosa Oversetter: Nina Aspen Forlag: Gyldendal Sider: 480 Pris: 399,- Vis mer

Midt i denne stormen satt Åsa Linderborg. I egenskap av kulturredaktør i Aftonbladet skulle hun både håndtere den massive mediejakten på en kollega, og samtidig legge til rette for Aftonbladets egen journalistikk om metoo. For metoo var ikke bare en feministisk kampsak, det ble like mye et uttrykk for klikk- og opplagskrigen i en avisbransje i permanent krise.

Linderborg skildrer fra innsiden det som best kan karakteriseres som et monumentalt flokkinstinkt, der grunnleggende presseetikk og ansvarlig redaksjonell ledelse forsvant like fort som en duggfrisk øl i sommersolen.

Denne skildringen fra den redaksjonelle innsiden av en mediestorm er noe av det aller mest alarmerende ved denne boken.

les også Han ble starten på svenske metoo: – Jeg utviklet torgskrekk og en viss paranoia

I løpet av senhøsten 2017 fikk Aftonbladet sin «egen» metoo-sak, og en sjanse for å komme på offensiven igjen. Det gjeldt anklager rettet mot Stadsteaterns sjef Benny Fredriksson. Kampanjejournalistikken mot Fredriksson førte ikke bare til at han ble fratatt sin posisjon og gode navn og rykte: I mars 2018 tok Benny Fredriksson sitt eget liv.

Dette sjokkartete utfallet på Fredriksson-saken falt i tid sammen med en krise i Åsa Linderborgs liv. Kjæresten hennes (i boken bare identifisert som P) forlot henne for en yngre kvinne. Og som om ikke det var nok: Like rundt hjørnet spøkte hennes egen 50-års dag.

Det ble forsiktig sagt mye på en gang, og førte i første rekke til at Åsa Linderborg gikk fra jobben som kulturredaktør til fordel for en friere stilling som kommentator. I neste omgang kom denne boken, som har fått sjangerbetegnelsen dagbok. Det er en åpen sjanger som gir stort spillerom for å blande det private og det politiske, noe som jo også tidligere har vært karakteristisk for Linderborgs bøker.

les også Fredrik Virtanens oppgjør med svensk presse etter metoo: – Burde be om unnskyldning

Det mest interessante for en vanlig leser er nok hennes oppgjør med det svenske debattklimaet, hvori opptatt svenskenes sterke hang til moralkampanjer. Feminismen Linderborg gjør seg også kritiske refleksjoner som dette: «I metoo er det bare to brikker med i spillet: forbryteren, som gjøres til en representant for alle menn, og det kvinnelige offeret, som er blottet for ansvar eller handlingsrom.»

Men selv om Åsa Linderborg er frisk i sin kritikk av andre aktører, ligger selvbebreidelsen hele tiden like under overflaten.

Det er med på å gjøre «Året med 13 måneder» til mer enn en debattbok. Den er blitt en engasjerende leseropplevelse, selv om den nok med fordel kunne vært noen sider kortere.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Kjøp boken Åsa Linderborg « Året med 13 måneder: en dagbok » Tanum 349,- Til butikk Norli 349,- Til butikk ARK 349,- Til butikk Haugenbok Til butikk

Publisert: 21.08.20 kl. 21:32

Les også

Mer om Litteratur Journalistikk Presseetikk Bokanmeldelse

Fra andre aviser