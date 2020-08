DRILLO-BIOGRAFI: I biografien «Mine kamper» kan du lese hele historien om Egil «Drillo» Olsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Drillo forteller hele historien! Bokanmeldelse: Alfred Fidjestøl: «Mine kamper. Biografien om Drillo»

«Mine kamper» er trolig den mest utførlige biografien om Egil «Drillo» Olsen du noen ganger kommer til å lese. Velskrevet og vennligsinnet er den også.

Hadde Norge vært republikk, er jeg ganske sikker på at marxist-leninisten Egil Roger Olsen kunne blitt valgt til president på 1990-tallet.

Suksessen hans med det norske herrelandslaget i perioden 1990 til 1998 er en prestasjon uten sidestykke i norsk fotballhistorie. Deltakelse i to fotball-VM, inkludert den legendariske seieren over Brasil sankthansaften 1998, gjorde den litt nerdete systematikeren Olsen til noe så usannsynlig som en norsk folkehelt.

Det var de årene vi glade fotballentusiaster lærte oss begreper som gjenvinning, presshøyde, breakdown, gjennombruddshissighet og Flo-pasning.

«Mine kamper. Biografien om Drillo» Forfatter: Alfred Fidjestøl Sjanger: Biografi Forlag: Gyldendal Sider: 464 Pris: 449,- Vis mer

Og da vi kunne oppleve at Norge lå som nummer to på FIFA-rankingen, samtidig som «Drillo» ble kåret til verdens beste landslagstrener. Underdogen som likte best å slå nedenfra, nedkjempet i løpet av sin trenerkarriere i tillegg til Brasil fotballstormakter som England, Tyskland, Nederland og Italia.

Forlaget har satt en av våre aller beste sakprosaforfattere, Alfred Fidjestøl, på jobben med å skrive fortellingen om «Drillo» så å si fra begynnelse til slutt. For anledningen har Fidjestøl lagt fra seg sin primære målform nynorsken, og iført seg et nøkternt men effektivt bokmål. Resultatet er en bok som er skrevet i god «Drillo»-ånd: Rett frem og til saken.

FORFATTEREN: alfred Fidjestøl (f. 1973) er cand. philol. fra Universitetet i Oslo, og har utgitt ut en rekke biografier og historieverk. I 2014 vant Fidjestøl Sult-prisen som den første sakprosaforfatter noen sinne. I 2017 ble han tildelt Språkrådets språkpris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Foto: Agnete Brun

Vi får altså hele historien, fra en oppvekst i Fredrikstad preget av politisk klassebevissthet hånd i hånd med et enestående teknisk fotballtalent som gjorde Egil «Drillo» Olsen til en av landets største fotballstjerner på sent 60- og tidlig 70-tall. Samtidig som han dyrket en akademisk karriere, og ble en av de første her hjemme som systematiserte fotballteori på et vitenskapelig plan.

Trenerkarrieren hans tok imidlertid aldri skikkelig av på øverste nivå, før han skulle vikariere som trener for landslagslaget høsten 1990. Den første kampen endte med 6-1 seier over Kamerun, og resten er som man sier historie.

Fra da av er det heller ikke så mye nytt boken har å komme med, men til gjengjeld får vi mange kamp- og lagdetaljer som spesielt interesserte nok vet å kose seg med.

Et av de underligste kapitlene i «Drillos» videre trenerkarriere var jobben som landslagstrener for Irak i 2007 og 2008. I boken prøver han å forklare jobben for det krigsherjede landet som et utslag av politisk idealisme. En forklaring som i beste fall blir hengende i løse luften. Her kunne Alfred Fidjestøl med fordel ha utfordret ham mer. Det kan nok også innvendes at biografen i for stor grad nedtoner de mindre sjarmerende sidene av «Drillos» personlighet, nemlig tverrheten og særheten hans.

Men skitt au – det er lov å være litt ukritisk overfor en mann som i noen korte år fikk oss til å tro på at Norge var en av verdens beste fotballnasjoner!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 26.08.20 kl. 13:10

