Britney Spears + Linnéa Myhre = Sant! Bokanmeldelse: Linnéa Myhre: «Meg, meg, meg»

I romanen «Meg, meg, meg» skriver Linnéa Myhre om frykten for å gi plass til noe mer enn seg selv og om jakten på Britney Spears i Los Angeles.

Det er bare et par uker siden Linn Strømsborg utga romanen «Aldri, aldri, aldri», en bok om frivillig barnløshet. Barn eller ikke barn, det er spørsmålet om dagen, skal vi tro en rekke kvinnelige forfattere som på ulike måter har skrevet om hva det innebærer å bli, ønske å bli eller ikke ønske å bli mor.

I Linnéa Myhres roman, «Meg, meg, meg», hennes fjerde etter lesersuksesser som «Evig søndag» og «Kjære», handler det også om spørsmål knyttet til graviditet, angst for å bli voksen og få barn på feil tidspunkt i livet.

Det bør ikke komme som noen overraskelse for dem som har lest Myhres tidligere romaner at jeg-fortelleren likner mistenkelig på henne selv. Alderen, de psykiske problemene, den litt eldre musikerkjæresten, jobben og utseendet. Alt «stemmer». Det er nærmest umulig å ikke se for seg Myhre og kjæresten Sondre Lerche under lesningen, men hvor mye som er selvopplevd vet bare forfatteren.

Sammen med kjæresten Zen har «jeget» i «Meg, meg, meg» reist til Los Angeles. Han for å jobbe, hun som vedheng. De skal være i Englenes by et par måneder, har leid bil og et lite hus med basseng. Tidlig i romanen får jeg-fortelleren det for seg at hun vil forsøke å oppspore barndommens store idol, Britney Spears.

Som en slags Frøken Detektiv starter hun en intens jakt på Britney. Via ferske oppdateringer på SoMe, finner hun frem til steder popstjernen nylig har blitt observert, hennes favorittrestaurant og treningssenter. Å finne Britney antar eksistensielle proporsjoner for Linnéa Myhres alter-ego, som siden hun var åtte år har elsket den blonde sangerinnen og speilet seg i henne.

«Jeg hadde bare lyst til å være noen», skriver Myhre, «noen andre, og det måtte bli Britney.»

Hvis Britney er den ene røde tråden, motoren som driver handlingen fremover, er en positiv graviditetstest den andre. I en verden preget av selvutfoldelse og selvrealisering, der tankene stort sett dreier seg om «meg, meg, meg», kan tanken på å sette et barn til verden fortone seg som skremmende og ødeleggende.

«Det eneste som er igjen, er lengselen, lengselen etter barndommen, lengselen etter å få være barn», skriver Myhre, og søker råd og veiledning hos den stoiske, stabile kjæresten med det megetsigende navnet Zen. For hvor lenge er det siden hun sist hadde mensen? Hvor langt har graviditeten kommet?

Jeg-fortellerens forsøk på å overbevise seg selv om at hun ikke er i stand til å bli mor, at det ikke passer å få barn, avslører hennes indre kvaler og usikkerhet. En abort synes uunngåelig, men er det egentlig det hun vil? Det er Zens reaksjon på graviditeten, blottet for glede, men med et sterkt ønske om å hjelpe henne til nærmeste Planned Parenthood-senter så fort som mulig, som er det mest forstemmende her. Hvordan det går til slutt skal ikke røpes, ei heller om jakten på Britney fører frem.

Myhre skriver ikke flinkt og riktig, men det står mye på spill. Hennes litterære kvaliteter har to ganger blitt underkjent av Kulturrådets innkjøpsordning til bibliotekene. Heller ikke «Meg, meg, meg» er perfekt hele veien, men på sitt beste, blant annet i enkelte av romanens dialoger og i en fantastisk skildring av en «nær-Britney-opplevelse», viser Myhre seg som en drivende god forteller, som har mye å formidle om en generasjon som frykter voksendommen.

For sine tre romaner har Linnéa Myhre tidligere fått terningkast fire i VG. Denne gang synes jeg hun glatt fortjener et øye til.

